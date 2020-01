Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"02eb3dec-ae87-4dad-80e4-b9ae779bcaa4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Fizikai biztonsági kulcsként használhatja iPhone-ját vagy iPadjét Google-fiókjának védelmére egy frissítésnek köszönhetően.","shortLead":"Fizikai biztonsági kulcsként használhatja iPhone-ját vagy iPadjét Google-fiókjának védelmére egy frissítésnek...","id":"20200121_google_advanced_protection_program_ketlepcsos_azonositas_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=02eb3dec-ae87-4dad-80e4-b9ae779bcaa4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f755b69c-5ead-4ee3-8cda-581675cf6d3d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200121_google_advanced_protection_program_ketlepcsos_azonositas_iphone","timestamp":"2020. január. 21. 12:03","title":"Igazi biztonságot szeretne? iPhone-jával védheti Google-fiókját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Négyszáz fölé nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, ahol a járvány már az ország 13 régióját elérte.","shortLead":"Négyszáz fölé nőtt az új koronavírussal fertőzöttek száma Kínában, ahol a járvány már az ország 13 régióját elérte.","id":"20200122_Koronavirus_mar_kilenc_aldozata_van_a_kinai_jarvanynak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=519e650b-abbe-48d3-bd07-84b598ccc705&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"31329eb1-91a7-435b-90ab-5bc2919fbeb7","keywords":null,"link":"/vilag/20200122_Koronavirus_mar_kilenc_aldozata_van_a_kinai_jarvanynak","timestamp":"2020. január. 22. 06:47","title":"Koronavírus: már kilenc áldozata van a kínai járványnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fcd09a55-cdf3-408d-a031-58771acf6b6c","c_author":"Proxelan","category":"brandchannel","description":"Kevés rosszabb élmény van annál, mint amikor pisilne az ember, de nem, vagy alig tud. Hiába van meg az érzés, csak kisebb-nagyobb fájdalommal kísérve tud távozni pár csepp. Ez a férfiaknál tipikus jele lehet annak, hogy egy láthatatlan kis szerv, a prosztata begyulladt.\r

","shortLead":"Kevés rosszabb élmény van annál, mint amikor pisilne az ember, de nem, vagy alig tud. Hiába van meg az érzés, csak...","id":"proxelan_20200121_pisiles_prosztata_fajdalom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fcd09a55-cdf3-408d-a031-58771acf6b6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97146d37-719d-47d7-a437-80715709dfab","keywords":null,"link":"/brandchannel/proxelan_20200121_pisiles_prosztata_fajdalom","timestamp":"2020. január. 21. 07:30","title":"Pisilni vagy nem pisilni, ez itt a kérdés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":true,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":true,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":"Proxelan","c_partnerlogo":"38650c80-eae0-4e9b-b301-01f3b099859a","c_partnertag":"Proxelan"},{"available":true,"c_guid":"1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem állapodott meg erről senki.","shortLead":"A nemzetközi szövetség honlapja szerint WTA-tenisztorna lesz Debrecenben, a Főnix Csarnok üzemeltetőjével viszont nem...","id":"20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1c8bd754-fed8-49f5-b15a-fc1a6ae14e15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a857431f-9df8-4001-ab9e-9ba4b6bda1b3","keywords":null,"link":"/sport/20200121_wta_torna_tenisz_debrecen_fonix_csarnok","timestamp":"2020. január. 21. 15:50","title":"Debrecenben nem tudnak arról, hogy ott lenne a rangos női tenisztorna","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Trumpból hiányzik Orbán tapasztalata és kulturáltsága, bár mindketten utcai harcosok – mondta Ruth Ben-Ghiat amerikai történész.","shortLead":"Trumpból hiányzik Orbán tapasztalata és kulturáltsága, bár mindketten utcai harcosok – mondta Ruth Ben-Ghiat amerikai...","id":"20200121_new_york_egyetem_professzor_orban_viktor_donald_trump","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7538b638-6806-43bf-97d3-82173b5dd636&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b524dcc-0a56-4e44-9eea-6426a1c1ae2c","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_new_york_egyetem_professzor_orban_viktor_donald_trump","timestamp":"2020. január. 21. 09:22","title":"A New York Egyetem professzora: Orbán elvetette a demokratikus meggyőződést","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A brüsszeli dokumentumban arról értekeznek majd, mi a helyzet a sajtóval és a korrupcióval a tagállamokban. Ezentúl minden évben készül ilyen.","shortLead":"A brüsszeli dokumentumban arról értekeznek majd, mi a helyzet a sajtóval és a korrupcióval a tagállamokban. Ezentúl...","id":"20200121_jogallamisagi_jelentes_brusszel_eu_tagorszag_korrupcio_sajto","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5312c740-b29f-4a3c-8520-e590e0809787&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"011becea-601d-48a6-a80f-a67c90f24460","keywords":null,"link":"/itthon/20200121_jogallamisagi_jelentes_brusszel_eu_tagorszag_korrupcio_sajto","timestamp":"2020. január. 21. 17:37","title":"Jogállamisági jelentés készül az EU tagországairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP helyi alelnöke, inkább a Fidesz jelöltjére szavazna.","shortLead":"Németh Árpád most szembesült azzal, hogy a választás nem a pártokról szól, hanem a városról, ezért hiába volt az MSZP...","id":"20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=abbe7743-1b4c-40cc-b2a0-e1ed4f9c9600&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62c6ebec-d7ef-4166-a665-9191112a233a","keywords":null,"link":"/itthon/20200122_A_gyori_MSZP_volt_alelnoke_beallt_a_Fidesz_jeloltje_melle","timestamp":"2020. január. 22. 15:24","title":"A győri MSZP volt alelnöke beállt a Fidesz jelöltje mellé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kínos Karácsony-interjú a köztévében, elindult az eljárás Trump ellen, bírság Mészáros erőművének. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kínos Karácsony-interjú a köztévében, elindult az eljárás Trump ellen, bírság Mészáros erőművének. A hvg360 reggeli...","id":"20200122_Radar360_terjed_a_kinai_tudogyulladas_attores_tortenhetett_a_rak_gyogyitasaban","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"391ef3ea-97b9-4295-a37e-0c0408c2796c","keywords":null,"link":"/360/20200122_Radar360_terjed_a_kinai_tudogyulladas_attores_tortenhetett_a_rak_gyogyitasaban","timestamp":"2020. január. 22. 08:00","title":"Radar360: terjed a kínai tüdőgyulladás, áttörés történhetett a rák gyógyításában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]