[{"available":true,"c_guid":"e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","shortLead":"Az EPP hétfőn kezdődő választmányán még nem is veszik napirendre a magyar kormánypárt ügyét. ","id":"20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e0a77076-de4e-4704-8ffc-5508a1e5bb28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c900113-d39e-48e0-b68f-181cc4c5d3fe","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_A_Fidesz_felfuggesztesenek_a_meghosszabbitasat_javasolja_a_Neppart_elnoke","timestamp":"2020. január. 29. 14:21","title":"A Fidesz felfüggesztésének meghosszabbítását javasolja a Néppárt elnöke","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab","c_author":"T. R.","category":"itthon","description":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","shortLead":"Azonban egyelőre a kínaiak nem engedélyezték a segítő francia gép berepülését.","id":"20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=98379f97-a6b0-48e2-b611-3cef376493ab&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a271c2a9-c71e-4ba5-b85f-a35568f9453a","keywords":null,"link":"/itthon/20200128_Koronavirus_het_magyar_kerte_menekitsek_ki_oket_Kinabol","timestamp":"2020. január. 28. 16:23","title":"Koronavírus: hét magyar kérte, menekítsék ki őket Kínából","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc","c_author":"Farkas Károly","category":"gazdasag","description":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk is – jelenti be a végső határidőt a szénerőművek bezárására. A valóságban azonban az EU – és benne Magyarország - szénfelhasználása nem szűnik meg, csak elvándorol. Az elmúlt évtizedekben ugyanis egyre nőtt az unión kívüli országokból származó villamos energia exportja, és ez szinte teljes egészében fosszilis erőművekből, elsősorban rossz hatásfokú, olykor még a szovjet érából fennmaradt relikviákból származik.","shortLead":"Az Európai Unióban egyre csökken a szén felhasználása a villamosenergia-termelésben, mind több ország, - köztük hazánk...","id":"20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=70f43cec-bc5b-4d1f-9453-93e4abd72cfc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9f464aed-ad10-4ced-b9ae-517a887256e0","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Tiszta_energiat_iger_a_kormany_de_csak_kiszervezik_a_szennyezesunket","timestamp":"2020. január. 29. 05:58","title":"Tiszta energiát ígér a kormány, de csak kiszervezik a szennyezésünket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b","c_author":"Balla István - Vándor Éva","category":"elet","description":"Állati forrásból, feltehetően denevérektől ered a világszerte pánikot okozó új koronavírus, de még véletlenül sem jó ötlet emiatt kiirtani őket. A koronavírusokkal foglalkozó magyar szakértő szerint az olyan mutációk, amelyek a mostanihoz hasonló helyzethez elvezetnek, extrém ritkák. Viszont a gazdaváltást mi, emberek tettük lehetővé.","shortLead":"Állati forrásból, feltehetően denevérektől ered a világszerte pánikot okozó új koronavírus, de még véletlenül sem jó...","id":"20200129_Egy_vilagjarvany_kuszoben_allunk_ez_most_mar_teny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d8c67dbb-3a65-4109-92ad-5c7263e80a3b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d2d795c-0718-4b7c-b132-c0b309835697","keywords":null,"link":"/elet/20200129_Egy_vilagjarvany_kuszoben_allunk_ez_most_mar_teny","timestamp":"2020. január. 29. 06:30","title":"Egy világjárvány küszöbén állunk, ez most már tény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"de7a0588-8beb-41d6-a8ec-1774769e506f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A LeoLabs űrszemét-figyelő csoport szerint január 30-án veszélyesen közel kerül egymáshoz két régi műhold.","shortLead":"A LeoLabs űrszemét-figyelő csoport szerint január 30-án veszélyesen közel kerül egymáshoz két régi műhold.","id":"20200129_iras_urteleszkop_leolabs_urszemet_ggse_muhold","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=de7a0588-8beb-41d6-a8ec-1774769e506f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a83c33ae-b07f-47b8-90f9-8afe9dfb0014","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_iras_urteleszkop_leolabs_urszemet_ggse_muhold","timestamp":"2020. január. 29. 10:03","title":"Nagyon közel kerül egymáshoz csütörtökön két műhold, összeütközhetnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás visszaesése komoly gazdasági következményekkel jár. Ráadásul, mivel Kína az egész világgazdaság egyik legfontosabb motorja, a járvány hatásai is nemzetköziek lesznek. A veszély elmúltával viszont gyors talpra állás várható. Az viszont egyelőre megjósolhatatlan, hogy meddig húzódik el a krízis. ","shortLead":"Vuhan a kínai ipar egyik legfontosabb központja, így a koronavírus miatti zárlat, a turizmus és a fogyasztás...","id":"20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=dc539d7d-f855-4fcd-a2f5-de0f5f159317&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cea9ffd-4d4b-4262-afaf-37e66e344ce7","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_Az_egesz_vilaggazdasag_megerzi_a_koronavirus_terjedeset","timestamp":"2020. január. 29. 18:10","title":" Mekkora hatása lehet a koronavírusnak a világgazdaságra?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc9198a4-0be2-4362-868d-6c0cafbb7dd3","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajorok legnagyobb szabadidő-autóját egy bolgár tuningcég vette kezelésbe és elsőosztályú átalakítást végeztek az utasterében. ","shortLead":"A bajorok legnagyobb szabadidő-autóját egy bolgár tuningcég vette kezelésbe és elsőosztályú átalakítást végeztek...","id":"20200129_Meg_egy_auto_arat_beleraktak_ebbe_az_alakitott_BMW_X7esbe","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc9198a4-0be2-4362-868d-6c0cafbb7dd3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbf8d1d9-9e3c-4131-ae77-b7662bdd1ac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_Meg_egy_auto_arat_beleraktak_ebbe_az_alakitott_BMW_X7esbe","timestamp":"2020. január. 30. 04:08","title":"Még egy autó árát belerakták ebbe az alakított BMW X7-esbe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A jövő hét elejéig tavasziasan enyhe időre lehet számítani az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. ","shortLead":"A jövő hét elejéig tavasziasan enyhe időre lehet számítani az Országos Meteorológiai Szolgálat szerint. ","id":"20200129_tavaszias_enyhe_idojaras_elorejelzes","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=28536d45-0e9e-477f-b435-f95b9b98dc5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b0b9090-4f71-4a75-b33d-f70a228fc27d","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_tavaszias_enyhe_idojaras_elorejelzes","timestamp":"2020. január. 29. 16:57","title":"Közel a fordulat az időjárásban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]