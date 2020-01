Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f","c_author":"HVG","category":"360","description":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális elosztásával.","shortLead":"Brit kutatók utánaszámoltak, hogyan hozható ki a legnagyobb szintű társadalmi egészség a jólléti pénzek optimális...","id":"202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=774be095-b906-4740-bdcf-20895493041f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a0a66a30-d5e4-46c4-8d91-422eec041b81","keywords":null,"link":"/360/202004_mennyit_er_azidoskori_mozgas_sportos_sporolas","timestamp":"2020. január. 28. 14:00","title":"Mire éri meg költenie az államnak? Kórházakra vagy ingyenes sportolási lehetőségekre?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","shortLead":"A Hawaiin működő Inouye teleszkóp segítségével páratlan új fotók készültek a Naprendszer központi csillagáról.","id":"20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=45fb6b92-7fbc-4a0d-bfbb-82f8a57e4798&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"91507ef6-9929-4bb1-a217-34bb4758145f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200130_nap_felszin_kepek_inouye_teleszkop_urkutatas","timestamp":"2020. január. 30. 09:33","title":"Soha nem látott képek jöttek a Nap felszínéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Te vagy az, tavasz?","shortLead":"Te vagy az, tavasz?","id":"20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8521fdd2-a9f4-4b91-94f0-25c58c342a0d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"647242d5-e6cd-40a1-b4e6-cb228bab8134","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_idojaras_elorejelzes_milyen_ido_lesz_ma_hetvegen","timestamp":"2020. január. 30. 07:12","title":"A hétvégén akár 15 fok is lehet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","shortLead":"A Volkswagen konszern spanyol márkája leleplezte újgenerációs kompaktját, a 8-as Golfnál kicsit nagyobb új Leont.","id":"20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5f8dbea-c138-46da-9a94-6ca605a9d60e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa96c8e5-5754-460e-941c-5dab44baf34b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_ha_unalmas_a_8as_vw_golf_itt_a_teljesen_uj_seat_leon","timestamp":"2020. január. 29. 08:59","title":"Ha unalmas a 8-as Golf: itt a teljesen új Seat Leon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"\"Formáld át a jövőt!\" – ez a szöveg olvasható ki a Samsung YouTube-csatornájára most felkerült videóból. A felvételt idei egyik legfontosabb sajtóeseménye előtt adta ki a gyártó.","shortLead":"\"Formáld át a jövőt!\" – ez a szöveg olvasható ki a Samsung YouTube-csatornájára most felkerült videóból. A felvételt...","id":"20200129_samsung_unpacked_februar_11_galaxy_z_flip_galaxy_s20_telefonbemutato","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=80ff1814-e014-4d53-8c20-bb3847d47a85&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ba9e1548-5a17-47c2-a79f-00919ad4d852","keywords":null,"link":"/tudomany/20200129_samsung_unpacked_februar_11_galaxy_z_flip_galaxy_s20_telefonbemutato","timestamp":"2020. január. 29. 11:03","title":"Sejtelmes videóval hangolódik rá februári telefonbemutatójára a Samsung","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áder János nemrégiben váltott olyan elektromos divatterepjáróra, mely a jelek szerint néha furcsa üzeneteket jelenít meg.","shortLead":"Áder János nemrégiben váltott olyan elektromos divatterepjáróra, mely a jelek szerint néha furcsa üzeneteket jelenít...","id":"20200130_kinos_olajcserere_figyelmeztet_az_audi_villanyautoja","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=947ac5e7-5da3-4364-992f-512225cee389&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23929bb9-b7bc-407d-9e4c-3b186a69cd1b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200130_kinos_olajcserere_figyelmeztet_az_audi_villanyautoja","timestamp":"2020. január. 30. 06:41","title":"Kínos: olajcserére figyelmeztet az Audi villanyautója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3c4bec-7f18-4f19-a686-706cb0e9f75a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple kínai partnereivel rakatja össze iPhone-jait, ám az ázsiai országban tomboló vírusjárvány miatt elképzelhető, hogy csökkenteni kell a gyártási kapacitást.","shortLead":"Az Apple kínai partnereivel rakatja össze iPhone-jait, ám az ázsiai országban tomboló vírusjárvány miatt elképzelhető...","id":"20200128_iphone_gyartas_kina_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d3c4bec-7f18-4f19-a686-706cb0e9f75a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2deb433d-c43b-4f12-bc37-60d01ada2797","keywords":null,"link":"/tudomany/20200128_iphone_gyartas_kina_koronavirus","timestamp":"2020. január. 28. 17:03","title":"Az iPhone gyártása is akadozhat a kínai koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9ea7a38b-2791-4ead-bead-e1999e861612","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Első eltávját kapja Jani, de a feszültséget magával hozza a frontról. Az anyja és a menyasszonya aggodalmát nehezen viselő férfinak nem zökkenőmentesek a fegyverropogás nélküli hétköznapok. Kilenc hónap háború második rész. ","shortLead":"Első eltávját kapja Jani, de a feszültséget magával hozza a frontról. Az anyja és a menyasszonya aggodalmát nehezen...","id":"20200128_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Masodik_resz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9ea7a38b-2791-4ead-bead-e1999e861612&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"634a58a8-c5d9-42c8-a573-6768ce4ea918","keywords":null,"link":"/360/20200128_Doku360_Kilenc_honap_haboru_Masodik_resz","timestamp":"2020. január. 28. 19:00","title":"Doku360: \"Azt hittem leültetnek akkor katonai börtönbe\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]