Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A közfoglalkoztatottak száma 24 ezerrel csökkent.","shortLead":"A közfoglalkoztatottak száma 24 ezerrel csökkent.","id":"20200129_45_millioan_dolgoznak_155_ezer_munkanelkuli_van","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8d40360f-7ad4-403d-b2a7-c71f13a09f1d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b07903d3-2df7-42c5-b5fb-5688e31d9881","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200129_45_millioan_dolgoznak_155_ezer_munkanelkuli_van","timestamp":"2020. január. 29. 10:48","title":"4,5 millióan dolgoznak, 155 ezer munkanélküli van","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200128_Egy_tanulsagos_abra_a_nem_letezo_tanarhianyrol","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f385b397-a5a2-4028-b5a9-e910235fbb13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21dfdfbd-a239-4fb6-b071-a054c2184938","keywords":null,"link":"/elet/20200128_Egy_tanulsagos_abra_a_nem_letezo_tanarhianyrol","timestamp":"2020. január. 28. 13:10","title":"Egy tanulságos ábra a „nem létező” tanárhiányról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Ebből 39 volt halálos.","shortLead":"Ebből 39 volt halálos.","id":"20200129_969_embert_gazoltak_el_zebran_egy_ev_alatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d815e91f-c6a9-412c-a31e-5dffd5b2c73a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d7b78bc-b053-47d3-8293-302feb9ccac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200129_969_embert_gazoltak_el_zebran_egy_ev_alatt","timestamp":"2020. január. 29. 10:30","title":"969 embert gázoltak el zebrán egy év alatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rekord hosszúságú ülést tartott a kormány tegnap, miután nagyon sok jelentést meg kellett hallgatniuk. Gulyás azt mondta, a koronavírus miatt megállítottak egy Prágából érkezett turistabuszt, a rajta ülő kínaiak lázát megmérték a határon. A Kínában lévő hét magyar egészséges. Gyöngyöspata ügyben nincs elmozdulás. ","shortLead":"Rekord hosszúságú ülést tartott a kormány tegnap, miután nagyon sok jelentést meg kellett hallgatniuk. Gulyás azt...","id":"20200130_Gulyas_kormanyinfo","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6d7e9a93-0ba0-4aa8-9462-7a1dcc3751d2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c8bea74-5550-4894-804f-ef4cc888edf0","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_Gulyas_kormanyinfo","timestamp":"2020. január. 30. 10:47","title":"Gulyás: Pár napon belül leállíthatják a magyar-kínai repülőjáratokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","shortLead":"Legyen kéznél zsebkendő is, ha tüsszenteniük kell. Az intézmény szerint a betegségek megelőzése mindannyiuk érdeke.","id":"20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=fd161b68-8b0a-41fb-b6db-5ddf9b92e292&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"eef30152-f3f0-4d7d-a176-982db497af70","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_elte_koronavirus_hallgatok_kezmosas_tusszentes","timestamp":"2020. január. 30. 08:43","title":"Levélben figyelmezteti hallgatóit az ELTE, hogy mossanak gyakrabban kezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6fd74217-d832-4959-8de4-a4886a2dd3cb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az autó rálógott a villamos útvonalára, így egy időre megbénult az 51-es járat.","shortLead":"Az autó rálógott a villamos útvonalára, így egy időre megbénult az 51-es járat.","id":"20200128_a_nap_fotoja_szabalytalanul_parkolo_audi_a8_miatt_allt_a_budapesti_villamos","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6fd74217-d832-4959-8de4-a4886a2dd3cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6ea69834-65e6-4079-912c-372c414a0940","keywords":null,"link":"/cegauto/20200128_a_nap_fotoja_szabalytalanul_parkolo_audi_a8_miatt_allt_a_budapesti_villamos","timestamp":"2020. január. 28. 17:23","title":"A nap fotója: szabálytalanul parkoló Audi A8 miatt állt az 51-es villamos","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","shortLead":"Ráadásul 256 alapellátó fogorvosi praxis is üresen áll.","id":"20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8a69bef0-c0e5-4f5a-8754-94ce8ed95139&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9b66c09-698a-441e-888d-654d1fd9eba1","keywords":null,"link":"/itthon/20200129_Kozel_otszaz_haziorvosi_praxis_betoltetlen","timestamp":"2020. január. 29. 05:31","title":"Közel ötszáz háziorvosi praxis betöltetlen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6","c_author":"Serdült Viktória","category":"itthon","description":"Nem volt más választása az Európai Néppártnak, mint hogy meghosszabbítja a Fidesz felfüggesztését, máskülönben a szakítást kockáztatja. A hvg.hu által megkérdezett néppárti képviselők megosztottak a kérdésben: van, aki szerint itt az ideje végleg kirúgni a magyar kormánypártot, mások szerint belülről könnyebb őket kontrollálni. Egy dologban azonban mindenki egyetértett: minél előbb megoldást kell találni arra a problémára, amit úgy hívnak: Orbán Viktor. ","shortLead":"Nem volt más választása az Európai Néppártnak, mint hogy meghosszabbítja a Fidesz felfüggesztését, máskülönben...","id":"20200130_orban_fidesz_neppart_tusk_eu_ep","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9ed525b-ce69-4419-b124-912cf4cde1a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3096f9bc-6742-4bdd-b2b1-ccad12f67d4d","keywords":null,"link":"/itthon/20200130_orban_fidesz_neppart_tusk_eu_ep","timestamp":"2020. január. 30. 06:30","title":"Orbán jól taktikázott: elvek helyett a kompromisszumot választotta a Néppárt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]