[{"available":true,"c_guid":"bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A közlekedést is leállítják.","shortLead":"A közlekedést is leállítják.","id":"20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bd0e8a70-5066-4d3d-b6f5-4960bda295d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d4bf701-c295-4802-aa2f-7034e5bd1a13","keywords":null,"link":"/vilag/20200201_Masodik_vilaghaborus_bomba_miatt_kiuritik_Velencet","timestamp":"2020. február. 01. 15:11","title":"Második világháborús bomba miatt kiürítik Velencét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Negyvenötből öten léptek vissza, ketten a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának személye miatt.","shortLead":"Negyvenötből öten léptek vissza, ketten a Petőfi Irodalmi Múzeum főigazgatójának személye miatt.","id":"20200201_Demeter_Szilard_be_volt_arazva_hogy_visszautasitjak_a_Tereyosztondijat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=18c38090-72bb-4446-aa78-11dd9a8b9e39&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0106a890-9a06-454c-9dd1-9532b6df7f5b","keywords":null,"link":"/kultura/20200201_Demeter_Szilard_be_volt_arazva_hogy_visszautasitjak_a_Tereyosztondijat","timestamp":"2020. február. 01. 11:15","title":"Demeter Szilárd: be volt árazva, hogy visszautasítják a Térey-ösztöndíjat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e24b30c4-a0db-4a96-9bd1-5d9e781231cf","c_author":"HVG","category":"360","description":"Hajdúböszörményben közfoglalkoztatottakat is bevonnak a munkába. ","shortLead":"Hajdúböszörményben közfoglalkoztatottakat is bevonnak a munkába. ","id":"202005_hajdukeruletihus_onkormanyzati_vagohid","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e24b30c4-a0db-4a96-9bd1-5d9e781231cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a455363-414a-46ae-9932-d690c11d72f5","keywords":null,"link":"/360/202005_hajdukeruletihus_onkormanyzati_vagohid","timestamp":"2020. február. 01. 12:15","title":"Eddig csak vágta, most majd tenyészti is az állatokat egy hajdúsági önkormányzat ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","shortLead":"Nem havonta, hanem évente keres 2,1 millió forintot ingatlankiadásból.","id":"20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8c3f86a7-e559-49f8-9c1a-f63a241b56db&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7afb8de4-9b90-4d19-bbbc-88f070fa7a37","keywords":null,"link":"/itthon/20200201_Novak_Katalin_elrontotta_a_vagyonnyilatkozatat","timestamp":"2020. február. 01. 12:24","title":"Novák Katalin elrontotta a vagyonnyilatkozatát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","shortLead":"Quentin Tarantino filmjét nem is jelölték. ","id":"20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=52a4a5a6-2b56-4314-b990-29f3e67fb229&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"69cec2d4-c154-489c-a3c2-4c40a0d5209c","keywords":null,"link":"/kultura/20200202_Eloskodok_Jojo_nyuszi_WGA_forgatokonyv","timestamp":"2020. február. 02. 15:34","title":"Az Élősködők és a Jojo Nyuszi nyerte a forgatókönyvírók díját egy héttel az Oscar-gála előtt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240","c_author":"Pavló Péter","category":"tudomany","description":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is a szokásos karbantartási munkálatokat végzik. Bejutottunk oda, ahol még a tudósok is csak ritkán járhatnak.","shortLead":"Az Európai Nukleáris Kutatási Szervezet mérnökei jelenleg a rendszer nagy detektorain és a nagy hadronütközetetőben is...","id":"20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=229c03ef-d020-405d-9559-6922f98d5240&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea0da285-33aa-4643-94b6-99c505b3a5f6","keywords":null,"link":"/tudomany/20200201_cern_nagy_hadronutkozteto_lhc_atlas_alice_genf_europai_nuklearis_kutatasi_szervezet","timestamp":"2020. február. 01. 08:03","title":"Amit a tudósok is csak ritkán látnak – a CERN szívében jártunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Hétfőn újraindul a sanghaji értéktőzsde, miközben újabb cég, az Apple is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja kínai üzleteit.","shortLead":"Hétfőn újraindul a sanghaji értéktőzsde, miközben újabb cég, az Apple is bejelentette, hogy ideiglenesen bezárja kínai...","id":"20200202_Az_Apple_bezarja_osszes_kinai_uzletet","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b3f86c64-8eb7-42d3-8478-44b2de932d9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa812df9-c2e7-431a-8ff4-205849aa6236","keywords":null,"link":"/kkv/20200202_Az_Apple_bezarja_osszes_kinai_uzletet","timestamp":"2020. február. 02. 11:47","title":"Az Apple bezárja összes kínai üzletét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c935aac0-d0f7-41ac-b5c2-317145fbd947","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Még az sem kizárt, hogy a vonalak végül a belváros alatt egyesüljenek.","shortLead":"Még az sem kizárt, hogy a vonalak végül a belváros alatt egyesüljenek.","id":"20200201_Vitezy_szerint_710_ev_mulva_lehet_M5os_metro_Budapesten","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=c935aac0-d0f7-41ac-b5c2-317145fbd947&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c23e5f63-3af2-484e-97ab-de2deac1dcc5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200201_Vitezy_szerint_710_ev_mulva_lehet_M5os_metro_Budapesten","timestamp":"2020. február. 01. 12:13","title":"Vitézy szerint 7-10 év múlva lehet M5-ös metró Budapesten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]