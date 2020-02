Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Alaptalan az ellenzéki hisztériakeltés a tízezres tömegről – állítja az Oktatási Hivatal.","shortLead":"Alaptalan az ellenzéki hisztériakeltés a tízezres tömegről – állítja az Oktatási Hivatal.","id":"20200203_Kozel_tizezren_kertek_hogy_a_gyerekuknek_meg_ne_kelljen_elkezdeni_az_iskolat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ed5372-61f7-41bd-afa4-55790f975af3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7e6a815-7852-4b5e-b491-781c8df6a45a","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Kozel_tizezren_kertek_hogy_a_gyerekuknek_meg_ne_kelljen_elkezdeni_az_iskolat","timestamp":"2020. február. 03. 16:15","title":"Közel tízezren kérték, hogy a gyereküknek még ne kelljen elkezdeni az iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822","c_author":"Joó Hajnalka","category":"itthon","description":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja, a frakció 2018 májusa óta kötött szerződéseinek listáján azért így is akadnak meglepő tételek, ahogy a megbízottak között volt és jelenlegi KDNP-s funkcionáriusok is. Az Országgyűlés Hivatalától az összes parlamenti frakció kiadásainak összesítését kikértük. A feldolgozott adatokból készülő sorozatunkat a kisebbik kormánypárttal kezdjük. ","shortLead":"Bár a borra és pálinkára már nem költ (vagy legalábbis nem így, nevesítve) a KDNP parlamenti képviselőcsoportja...","id":"20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=67612f45-04ad-4d16-b368-d808836a7822&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"695ae2dc-348f-42eb-b887-538ba4cc8a1a","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_KDNP_frakcio_szerzodesei_kiadasai_201819","timestamp":"2020. február. 04. 06:30","title":"Kultúra, csapatépítés, tanácsadás: a Fidesznél is többet költött a hetedakkora KDNP-frakció","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","shortLead":"Nagy a Budapest Pride-ot szervező Szivárvány Misszió Alapítvány elnöke volt.","id":"20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e37337f-deb1-41cb-a06e-789ae2fb99e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9253c673-ca1d-474b-b55a-342e05cfa64e","keywords":null,"link":"/kultura/20200204_budapest_pride_elnok_nagy_szilvia","timestamp":"2020. február. 04. 20:57","title":"Meghalt a Budapest Pride elnöke, Nagy Szilvia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"272173de-bf7d-4382-9d19-db75aacd5786","c_author":"Szentgyörgyi Rita","category":"360","description":"A Kurt Weill-életmű fanatikus tolmácsolója, a berlini és párizsi kabarék világának provokatív megidézője a legnagyobb német színésznővel folytatott éteri kapcsolatát formálta bensőséges vallomásokkal átszőtt koncertszínházzá. Ute Lemper az előadással a Müpában mutatkozik be, február 13-án.","shortLead":"A Kurt Weill-életmű fanatikus tolmácsolója, a berlini és párizsi kabarék világának provokatív megidézője a legnagyobb...","id":"20200203_Aki_utoljara_beszelt_Marlene_Dietrichhel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=272173de-bf7d-4382-9d19-db75aacd5786&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"94bb2edc-2aa6-40a7-a53f-6c409ecf6e49","keywords":null,"link":"/360/20200203_Aki_utoljara_beszelt_Marlene_Dietrichhel","timestamp":"2020. február. 03. 13:00","title":"Tom Waits és Nick Cave is írt zenét az énekesnőnek, aki utoljára beszélt Marlene Dietrichhel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5c6f12a0-6d62-4fe2-b92d-850866d26007","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A bíróság tiltó határozata után sem világos, hogy tarhatnak-e szélsőjobboldali rendezvényt Budapesten.","shortLead":"A bíróság tiltó határozata után sem világos, hogy tarhatnak-e szélsőjobboldali rendezvényt Budapesten.","id":"20200204_Eltorolte_a_birosag_a_Becsulet_napja_rendorsegi_tiltasat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5c6f12a0-6d62-4fe2-b92d-850866d26007&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54429db0-717d-442d-b72e-757ac6eff04c","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Eltorolte_a_birosag_a_Becsulet_napja_rendorsegi_tiltasat","timestamp":"2020. február. 04. 10:51","title":"Eltörölte a bíróság a becsület napja rendőrségi tiltását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","shortLead":"Egy másik, 14. évét be nem töltött gyerekkel is szexuális kapcsolatot folytatott.","id":"20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e396e34f-9971-4d07-9eaa-f16b52abaf5f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c7435a51-9b43-4b08-93ca-8ab641c44f8e","keywords":null,"link":"/itthon/20200204_Sajat_csecsemojevel_fajtalankodott_egy_kiskunfelegyhazi_ferfi","timestamp":"2020. február. 04. 11:29","title":"Saját csecsemőjével fajtalankodott egy kiskunfélegyházi férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis, a lepra és más betegségek hordozói lehetnek.","shortLead":"A deportálható külföldiek az új koronavírus mellett a HIV, a B és a C típusú hepatitisz, a tbc, a lépfene, a pestis...","id":"20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ab2e65ae-aede-4f85-bbdc-be04e04b77c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"803708a6-bc95-4bac-86be-8deca634a245","keywords":null,"link":"/vilag/20200205_Oroszorszag_elkeszult_a_veszelyes_betegseggel_fertozott_migransok_kitoloncolasat_erinto_torvenytervezet","timestamp":"2020. február. 05. 06:49","title":"Oroszország: elkészült a veszélyes betegséggel fertőzött migránsok kitoloncolását érintő törvénytervezet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a8c77917-3195-4722-9a40-1b5397b6a791","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A magyar kormányfő sűrű napot tart Brüsszelben, az Európai Tanács elnökével a költségvetésről, Ursula von der Leyen bizottsági elnökkel pedig a többi közt a Fideszről is tárgyal. ","shortLead":"A magyar kormányfő sűrű napot tart Brüsszelben, az Európai Tanács elnökével a költségvetésről, Ursula von der Leyen...","id":"20200203_Orban_Viktor_A_legfontosabb_a_becsulet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=a8c77917-3195-4722-9a40-1b5397b6a791&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2a780064-401f-4535-97d7-a9d061570136","keywords":null,"link":"/itthon/20200203_Orban_Viktor_A_legfontosabb_a_becsulet","timestamp":"2020. február. 03. 13:32","title":"Orbán Viktor Brüsszelben: Nem engedünk a becsületből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]