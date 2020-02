Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","shortLead":"A VW-csoport kínai eladásai 11,3 százalékkal estek januárban.","id":"20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e720425d-6680-4e7f-b6b5-c900d28af9be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"aa43a037-6095-42dc-9d32-946c0f0f6946","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_A_Volkswagen_eladasait_mar_most_megtizedelte_a_koronavirus","timestamp":"2020. február. 17. 08:43","title":"Komoly visszaesést jelentett a VW a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"42d31eef-b418-4d1d-b4c0-4b81e5c911a6","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Minden lóerőért elkérnek több mint kétmillió forintot. ","shortLead":"Minden lóerőért elkérnek több mint kétmillió forintot. ","id":"20200216_A_Pagani_Imola_54_millio_dollarba_kerul_alapbol_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=42d31eef-b418-4d1d-b4c0-4b81e5c911a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21fe3353-1bb2-45b4-84e4-742092055c46","keywords":null,"link":"/cegauto/20200216_A_Pagani_Imola_54_millio_dollarba_kerul_alapbol_is","timestamp":"2020. február. 16. 17:17","title":"1,7 milliárd forintba kerül a Pagani legújabb, 827 lóerős autója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csőzik László, Érd polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a város kiszállna az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar kézilabdacsapatának finanszírozásából. ","shortLead":"Csőzik László, Érd polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a város kiszállna az elmúlt évek egyik legsikeresebb...","id":"20200216_Nem_adna_mar_szazmilliokat_Erd_a_kezicsapatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd698816-e47d-4df4-af4b-bbcb1f9a9297","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Nem_adna_mar_szazmilliokat_Erd_a_kezicsapatnak","timestamp":"2020. február. 16. 12:27","title":"Nem adna már százmilliókat Érd a kézicsapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A magyarok kétharmada ért egyet azzal, hogy a szomszédok egyes területei minket illetnének.","shortLead":"A magyarok kétharmada ért egyet azzal, hogy a szomszédok egyes területei minket illetnének.","id":"20200216_Nem_nyugodtunk_bele_Trianonba","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=ad239947-73c8-46ec-918c-bc29ffadd1fd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8512fbfb-131a-4df1-8311-bcd771752233","keywords":null,"link":"/vilag/20200216_Nem_nyugodtunk_bele_Trianonba","timestamp":"2020. február. 16. 16:16","title":"Nem nyugodtunk bele Trianonba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A népesedési mutatók javítása a kormány prioritásai közé tartozik, ennek ellenére tovább csökkent az újszülöttek száma.","shortLead":"A népesedési mutatók javítása a kormány prioritásai közé tartozik, ennek ellenére tovább csökkent az újszülöttek száma.","id":"202007_varva_vart_baby_boom_tovabb_csokkent_azujszulottek_szama","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c0ecf845-1b10-4d5f-be03-b351886c528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"488e287b-0e42-4425-96ed-e41b67ed9cba","keywords":null,"link":"/360/202007_varva_vart_baby_boom_tovabb_csokkent_azujszulottek_szama","timestamp":"2020. február. 16. 12:00","title":"Egyelőre hatástalan Orbán demográfiai csodafegyvere","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea","c_author":"","category":"itthon","description":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is, hogy a polgármester ezután elnézést kért, és azt mondta: bekapcsolva maradt a mikrofonja, a megjegyzését saját magának szánta.","shortLead":"Az ominózus mondat a több mint nyolcórás ülés Facebookon elérhető felvételén is hallatszik, és az is...","id":"20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8759f206-f4f6-4160-8a5b-3d4add0634ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"348f7433-088e-417e-a2a5-73158f9d3c45","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Lehulyezte_Baranyi_a_Fidesz_frakciovezetojet","timestamp":"2020. február. 16. 08:55","title":"Lehülyézte Baranyi Krisztina a Fidesz frakcióvezetőjét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki összefogáson, azt mondta, olyan, hogy liberális nincs, az a diplomás kommunista. Sokat beszélt Trianonról, és azt állította, az elmúlt 100 év legjobb tíz éve van mögöttünk. ","shortLead":"Klímavédelmi akciótervet jelentett be Orbán Viktor a huszonkettedik évértékelő beszédében. Gúnyolódott az ellenzéki...","id":"20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=77c56fd1-2ebd-4780-922b-c5567230e797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca256c0d-7830-46a0-b59b-3d891858c1ee","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Orban_Viktor_evertekelo_2020","timestamp":"2020. február. 16. 14:30","title":"Orbán Viktor: \"Riadót kell fújnom\" - évértékelő percről percre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","shortLead":"Törökné Juhász Ilona nevét törölték az egyéni szavazólapokról.","id":"20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=e7f0603d-ab1d-4a8a-b251-3bae2c333704&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b321df50-1bd8-4d20-b59e-7df9af05643e","keywords":null,"link":"/itthon/20200215_Visszalepett_egy_fuggetlen_jelolt_a_dunaujvarosi_orszaggyulesi_kepviselovalasztastol","timestamp":"2020. február. 15. 16:07","title":"Visszalépett egy független jelölt a dunaújvárosi országgyűlési képviselő-választástól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]