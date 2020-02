Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6b665d23-d035-451f-898c-40bd82e31696","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kabrió kivitelű W111-es Mercedes a 70-es évek elején látta meg a napvilágot és azóta nagyon vigyáztak rá.","shortLead":"A kabrió kivitelű W111-es Mercedes a 70-es évek elején látta meg a napvilágot és azóta nagyon vigyáztak rá.","id":"20200217_magyar_nev_femjelzi_ezt_a_vagyonokert_kinalt_gyonyoru_fecske_mercedes_w111_barenyi_bela","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6b665d23-d035-451f-898c-40bd82e31696&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdddd1f8-1d41-4d51-8966-8c1f4ccc65fc","keywords":null,"link":"/cegauto/20200217_magyar_nev_femjelzi_ezt_a_vagyonokert_kinalt_gyonyoru_fecske_mercedes_w111_barenyi_bela","timestamp":"2020. február. 17. 06:41","title":"Magyar név fémjelzi ezt a vagyonokért kínált gyönyörű Fecske Mercedest","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fd0ace9b-1671-4090-b74c-29377f77470e","c_author":"Bedő Iván","category":"360","description":"Felsővezetékek kiépítésével vagy akkumulátortöltő állomások hálózatával érdemes villamosítani a kamionforgalmat? A német autópályákon ezt igyekeznek kísérletekkel eldönteni.","shortLead":"Felsővezetékek kiépítésével vagy akkumulátortöltő állomások hálózatával érdemes villamosítani a kamionforgalmat...","id":"202007__tehertroli__draga_de_takarekos_kamionok__magyarnemet_kiserletezes__aramszedovel_azorszaguton","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=fd0ace9b-1671-4090-b74c-29377f77470e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ec827c89-d4f4-4b12-97ab-c0741beb34eb","keywords":null,"link":"/360/202007__tehertroli__draga_de_takarekos_kamionok__magyarnemet_kiserletezes__aramszedovel_azorszaguton","timestamp":"2020. február. 16. 08:15","title":"Van egy 5 km-es autópálya-szakasz, ahol a jövő kamionjaival kísérleteznek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A személyautó két utasa szörnyethalt.","shortLead":"A személyautó két utasa szörnyethalt.","id":"20200216_Halalos_vonatbaleset_tortent_Kecskemeten","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c957677e-171d-467a-a1a9-c336640d4f80","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Halalos_vonatbaleset_tortent_Kecskemeten","timestamp":"2020. február. 16. 10:50","title":"Autó és vonat ütközött, ketten meghaltak Kecskeméten","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Csaknem 11 ezer méhnyakrákos halálozáshoz vezethet Japánban, hogy a kormány leállította a humán papillomavírus (HPV) elleni védőoltás ajánlását – állapította meg egy friss tanulmány.","shortLead":"Csaknem 11 ezer méhnyakrákos halálozáshoz vezethet Japánban, hogy a kormány leállította a humán papillomavírus (HPV...","id":"20200215_mehnyakrak_hpv_vedooltas_japan_halalos_aldozatok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=48b2b47e-1ba0-4b6e-acf8-f1b1251ad558&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"df3483ed-f85c-4da6-b327-ce10c51f765b","keywords":null,"link":"/tudomany/20200215_mehnyakrak_hpv_vedooltas_japan_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. február. 15. 18:03","title":"11 ezer ember halhatott meg amiatt, mert a japán kormány hallgat a HPV-oltásról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","shortLead":"Mindegyikük panasz- és tüntetmentes volt.","id":"20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=bc7cb797-490a-4248-81b5-fcfdb901f1fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b1617fd-d316-457b-b7cf-f43e4976dd2b","keywords":null,"link":"/itthon/20200216_Hazamehettek_a_Vuhanbol_hazahozott_magyarok_a_korhazbol","timestamp":"2020. február. 16. 12:07","title":"Hazaengedték a Vuhanból hazahozott magyarokat a kórházból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A Rumnapló című filmből vett kölcsön egy mondatot a kormányfő. A Rumnapló című filmből vett kölcsön egy mondatot a kormányfő. Abban négerezés is van.","id":"20200217_orban_viktor_evertekelo_rasszizmus_bunozo_hunter_s_thompson_rumnaplo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bcc3438-8b92-4e24-bec3-febade18cf91&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d555fed3-58d1-4b10-8378-ecb31259e89f","keywords":null,"link":"/elet/20200217_orban_viktor_evertekelo_rasszizmus_bunozo_hunter_s_thompson_rumnaplo","timestamp":"2020. február. 17. 15:58","title":"Rasszista bűnöző szavait idézte értékelőjében Orbán Viktor","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Csőzik László, Érd polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a város kiszállna az elmúlt évek egyik legsikeresebb magyar kézilabdacsapatának finanszírozásából. ","shortLead":"Csőzik László, Érd polgármestere a Facebookon jelentette be, hogy a város kiszállna az elmúlt évek egyik legsikeresebb...","id":"20200216_Nem_adna_mar_szazmilliokat_Erd_a_kezicsapatnak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=23958bc0-036f-4e02-aad5-e0ef367808b2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd698816-e47d-4df4-af4b-bbcb1f9a9297","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200216_Nem_adna_mar_szazmilliokat_Erd_a_kezicsapatnak","timestamp":"2020. február. 16. 12:27","title":"Nem adna már százmilliókat Érd a kézicsapatnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b60eaa2a-55cc-4975-ae38-9818ad2a6d40","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Meditációval és légzőgyakorlatokkal esett túl a nehezén.","shortLead":"Meditációval és légzőgyakorlatokkal esett túl a nehezén.","id":"20200217_Katalin_hercegne_hipnoszulessel_hozta_vilagra_a_gyerekeit","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b60eaa2a-55cc-4975-ae38-9818ad2a6d40&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7110c553-88a8-44e1-90e0-78c29a137412","keywords":null,"link":"/elet/20200217_Katalin_hercegne_hipnoszulessel_hozta_vilagra_a_gyerekeit","timestamp":"2020. február. 17. 10:42","title":"Katalin hercegné hipnoszüléssel hozta világra a gyerekeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]