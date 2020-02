Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1","c_author":"Dobos Emese","category":"gazdasag","description":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De hát nem mindenki tart évértékelőt. Mellesleg, az sem mindegy, hova és milyen fát ültetünk.","shortLead":"Nincs újdonság a kormány faültetési vállalásában: mondták ezt már korábban is, csak éppen reálisabb határidőkkel. De...","id":"20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=65ad0d3f-e0ec-4760-9877-5bf4a506cfb1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d05f552-e9eb-4289-a895-2c71f67e2582","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200219_Amit_ultetunk_azt_is_kivagjuk","timestamp":"2020. február. 19. 11:04","title":"Orbán és a csecsemők fái: régi terv, és rég tudják, hogy elbukik","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe7f5f2f-a729-44ef-bb35-66f7185cf795","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Vancouverben próbálkoznak a belövőszobák mintájára opiátautomatával, abban bízva, hogy így kevesebben vesznek a feketepiacon rossz minőségű anyagot.","shortLead":"Vancouverben próbálkoznak a belövőszobák mintájára opiátautomatával, abban bízva, hogy így kevesebben vesznek...","id":"20200219_Uzembe_helyeztek_a_vilag_elso_opiatautomatajat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe7f5f2f-a729-44ef-bb35-66f7185cf795&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1141ab0f-a1bd-4416-9b01-db437bfdfedd","keywords":null,"link":"/elet/20200219_Uzembe_helyeztek_a_vilag_elso_opiatautomatajat","timestamp":"2020. február. 19. 05:58","title":"Üzembe helyezték a világ első opiátautomatáját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f94269a-6db1-43ff-b22a-46cb098fb321","c_author":"Varga Ferenc","category":"kultura","description":"Tizennégy évesen, a Mindenki főszereplőjeként Oscarral a kezében Meryl Streepet hajkurászta egy hollywoodi partiban, de csak Nicole Kidmant találta. Végigdolgozta az azóta eltelt három évet: Daniel Brühl végzett rajta nőgyógyászati vizsgálatot a The Alienistben, rasztafrizurás tiniként lázadozott a BÚÉK-ban, amit pedig a Valanban csinált, azt megnézni sem merte. Jelenleg a Mintaapák című tévésorozatban láthatjuk nap mint nap. Az idén lesz 18 éves, a színművészetire készül, addig viszont bármilyen munkát elvállal, csak a haját ne bántsák. Gáspárfalvi Dorkával beszélgettünk.","shortLead":"Tizennégy évesen, a Mindenki főszereplőjeként Oscarral a kezében Meryl Streepet hajkurászta egy hollywoodi partiban, de...","id":"20200219_Gasparfalvi_Dorka_Az_Oscar_utan_tudatosult_bennem_hogy_ezt_szeretnem_csinalni","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8f94269a-6db1-43ff-b22a-46cb098fb321&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb5335aa-37fd-4f69-adc9-a79151496cf2","keywords":null,"link":"/kultura/20200219_Gasparfalvi_Dorka_Az_Oscar_utan_tudatosult_bennem_hogy_ezt_szeretnem_csinalni","timestamp":"2020. február. 19. 19:30","title":"Gáspárfalvi Dorka: Az Oscar után tudatosult bennem, hogy ezt szeretném csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a313e09b-2642-4d98-94e2-bc8539834cd4","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Negyven év után megnyitották a Szerelmesek házát (Casa degli Amanti) Pompejiben a látogatók előtt. Az épület éveken át tartó felújításon esett át, miután egy 1980-as földrengés megrongálta.\r

\r

","shortLead":"Negyven év után megnyitották a Szerelmesek házát (Casa degli Amanti) Pompejiben a látogatók előtt. Az épület éveken át...","id":"20200218_Ujra_megnyitottak_a_pompeji_bordelyhazat","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a313e09b-2642-4d98-94e2-bc8539834cd4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3c3e5269-a3e2-494d-82cb-46a4799d069b","keywords":null,"link":"/elet/20200218_Ujra_megnyitottak_a_pompeji_bordelyhazat","timestamp":"2020. február. 18. 16:56","title":"Újra megnyitották a pompeji bordélyházat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"elet","description":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg tudja tartani az új-zélandi koncertjeit. ","shortLead":"Tüdőgyulladást állapítottak meg nála, úgy lépett fel vasárnap, de elment a hangja. Mégis reménykedett abban, hogy meg...","id":"20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=970a7eb9-9e77-421b-a7bd-841d834be262&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4a400db2-adc4-4ca1-adb1-e32216eb2e21","keywords":null,"link":"/elet/20200218_tudogyulladas_fellepes_koncert_elton_john","timestamp":"2020. február. 18. 17:53","title":"Tüdőgyulladása miatt mégis lemondta fellépéseit Elton John","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Közzétette 2020-as ellenőrzési tervét a médiahatóság. Kiemelten ellenőrzik egyebek mellett, hogy a mobilszolgáltatók betartják-e a roaminggal és a határozott időre szóló szerződésekkel összefüggő előírásokat.","shortLead":"Közzétette 2020-as ellenőrzési tervét a médiahatóság. Kiemelten ellenőrzik egyebek mellett, hogy a mobilszolgáltatók...","id":"20200218_nmhh_mediahatosag_mobilszolgaltatok_ellenorzesi_terv","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=168627bd-befa-4ff4-8df0-c56d1beb282f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e33803d-46bf-496a-975b-7a4972062630","keywords":null,"link":"/kkv/20200218_nmhh_mediahatosag_mobilszolgaltatok_ellenorzesi_terv","timestamp":"2020. február. 18. 17:01","title":"A médiahatóság a mobilszolgáltatók körmére néz a hűségszerződések miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Millimétereken múlt az élete annak a fiatalembernek, akit megtámadott egy vaddisznó a Kazincbarcikához közeli Tardonán.","shortLead":"Millimétereken múlt az élete annak a fiatalembernek, akit megtámadott egy vaddisznó a Kazincbarcikához közeli Tardonán.","id":"20200220_Vaddiszno_tamadt_ra_nem_sokon_mult_a_fiu_elete","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=f35b0d1a-70de-41b8-9f82-8d5b6efebf4d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9c88da74-46e0-4c7d-aa60-3b22d97b9321","keywords":null,"link":"/elet/20200220_Vaddiszno_tamadt_ra_nem_sokon_mult_a_fiu_elete","timestamp":"2020. február. 20. 09:44","title":"Vaddisznó támadt rá, nem sokon múlt a fiú élete","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett komposztálást kínál a hozzátartozóknak, hogy így vegyenek búcsút szerettüktől. A módszer állítólag kevésbé környezetterhelő.","shortLead":"Bár a világ nagy részén továbbra sem legális, egy amerikai cég nem tágít ötletétől: temetés vagy hamvasztás helyett...","id":"20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=393fceeb-4b58-41e8-827d-b29c33d2a62c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"64d2d646-d478-4540-90fe-8864ed3bb2d7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200219_recompose_emberi_komposztalas_temetkezes_holttest_bomlas","timestamp":"2020. február. 19. 09:33","title":"Jön az újfajta temetkezés? Elindult a cég, amely emberi komposztálást végez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]