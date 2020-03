Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e82d395-c0f6-4e28-914f-1396f3bdfb0f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A parti őrség szerint a menekültek szándékosan borították fel a hajót, hogy kimentsék őket.","shortLead":"A parti őrség szerint a menekültek szándékosan borították fel a hajót, hogy kimentsék őket.","id":"20200302_Meghalt_egy_gyerek_amikor_felborult_egy_menetocsonak_Leszbosznal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=8e82d395-c0f6-4e28-914f-1396f3bdfb0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee6cb5b-686f-4a6e-8596-0f1553ce1d19","keywords":null,"link":"/vilag/20200302_Meghalt_egy_gyerek_amikor_felborult_egy_menetocsonak_Leszbosznal","timestamp":"2020. március. 02. 11:45","title":"Meghalt egy gyerek, amikor felborult egy mentőcsónak Leszbosznál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d9146169-eab0-46ac-81a5-c78206dd0797","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"A marketing történet, amelyet magunknak mesélünk el, és amely mindent megváltoztathat. Ez tesz képessé minket arra, hogy értéket teremtsünk, hogy hiányoljanak minket, ha elmegyünk valahonnan – véli Seth Godin marketingguru.","shortLead":"A marketing történet, amelyet magunknak mesélünk el, és amely mindent megváltoztathat. Ez tesz képessé minket arra...","id":"20200302_Nem_latnak_amig_nem_tanulsz_meg_latni","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d9146169-eab0-46ac-81a5-c78206dd0797&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21c92ea2-0ba5-4ee2-8f64-2204340fd77d","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200302_Nem_latnak_amig_nem_tanulsz_meg_latni","timestamp":"2020. március. 02. 14:15","title":"Így hozhatunk kedvező változást a világunkba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"elet","description":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik a mikroszkopikus méretű algafaj.","shortLead":"A hetek óta észlelhető szokatlan jelenség a klímaváltozással függ össze, mert magasabb hőmérsékleten jobban szaporodik...","id":"20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=12ac7734-812f-45fa-9333-db399b6646be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52be42f4-4bbc-41c1-a4cb-6aec6892f183","keywords":null,"link":"/elet/20200301_Vervorosre_szinezte_az_antarktiszi_jeget_egy_alga","timestamp":"2020. március. 01. 16:23","title":"Vérvörösre színezte az antarktiszi jeget egy alga","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","shortLead":"Nem elfogult az alaptanterv, mert József Attilát is tanítanak - magyarázta Takaró Mihály, a NAT egyik kidolgozója.","id":"20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=59609f01-95c1-47a1-9e7a-a2f8ad13f7c3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5b113deb-bac7-43cf-8403-bcc9c00441a6","keywords":null,"link":"/elet/20200303_Takaro_Mihaly_iskola_alaptanterv_nat_gyerekek","timestamp":"2020. március. 03. 06:14","title":"Takaró Mihály: Az iskola nem a gyermekek igényeit kielégítő intézmény","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Túl vagyunk az Oscar-díj izgalmain, de még nem látjuk a koronavírus-járvány végét. Bezzeg arra a kérdésre, hogy ki a magyar író, megkaptuk a választ. Ez volt a február az Élet+Stílus és a Kult rovatban.","shortLead":"Túl vagyunk az Oscar-díj izgalmain, de még nem látjuk a koronavírus-járvány végét. Bezzeg arra a kérdésre, hogy ki...","id":"20200301_Hogy_jutottunk_el_az_Eloskodoktol_a_virusokig","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f57ca1bc-9181-4a29-94de-0291e5ea7c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"da8e224e-94d8-47f6-8a9d-7395b8924992","keywords":null,"link":"/kultura/20200301_Hogy_jutottunk_el_az_Eloskodoktol_a_virusokig","timestamp":"2020. március. 01. 20:00","title":"Hogy jutottunk el az Élősködőktől a vírusokig?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusának döntése értelmében a párt ügyvezető alelnöke ismét Molnár Csaba lett.","shortLead":"A Demokratikus Koalíció tisztújító kongresszusának döntése értelmében a párt ügyvezető alelnöke ismét Molnár Csaba lett.","id":"20200301_Kalman_Olga_Demokratikus_Koalicio_elnoksegi_tag","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=2ccf97ad-502a-40aa-b8d3-07d46f30d872&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"52cb8f3e-52fc-4599-a372-aa528bcc0d3d","keywords":null,"link":"/itthon/20200301_Kalman_Olga_Demokratikus_Koalicio_elnoksegi_tag","timestamp":"2020. március. 01. 17:07","title":"Kálmán Olga a DK elnökségi tagja lett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b40da3de-b31b-450d-b716-8a508bf63326","c_author":"Gáti Júlia","category":"360","description":"Az Orbán-kormány ismét, többedszer nekiveselkedik az egészségügyi ágazat megújításának, de az első előterjesztés máris bukásra áll. Politikai okokból halhat bölcsőhalált az új csomag.","shortLead":"Az Orbán-kormány ismét, többedszer nekiveselkedik az egészségügyi ágazat megújításának, de az első előterjesztés máris...","id":"202009__egeszsegugyi_atalakitas__orokzold_kerdesek__agyra_jarok__halmozodo_adossagok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b40da3de-b31b-450d-b716-8a508bf63326&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d677db73-8ea7-43b4-9927-ca7e20c9ca16","keywords":null,"link":"/360/202009__egeszsegugyi_atalakitas__orokzold_kerdesek__agyra_jarok__halmozodo_adossagok","timestamp":"2020. március. 02. 11:00","title":"10 év alatt sem javult a helyzet, most újra nekifutnak az egészségügy reformjának ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét is, azt követően, hogy az első, katari futamot is törölték. ","shortLead":"A koronavírus-járvány miatt határozatlan időre elhalasztották a gyorsaságimotoros-világbajnokság thaiföldi versenyét...","id":"20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cc978b15-f7df-44b5-8957-80c8ee1c5c7c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dcf770ba-9cac-45aa-83f3-912ea473e16c","keywords":null,"link":"/cegauto/20200302_A_MotoGP_nyitofutamat_is_lefujtak_a_koronavirus_miatt","timestamp":"2020. március. 02. 09:11","title":"A MotoGP második versenyét is lefújták a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]