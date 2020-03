Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b","c_author":"HVG360","category":"360","description":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény a Bujákon megvert nő ügyében. Ez a hvg360 esti hírösszefoglalója. ","shortLead":"A görög partiőrség éles fegyvert is bevetett már, Orbán Ráhel a legbefolyásosabbak között, furcsa szakértői vélemény...","id":"20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6a28aa13-a171-401c-8fec-b3c2a85ddc6b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2477ffea-0806-4052-b567-5869af7427c9","keywords":null,"link":"/360/20200303_Radar360_Magyarorszagon_is_jart_egy_koronavirusos_beteg_hatalmas_EUs_gyorssegely_migraciora","timestamp":"2020. március. 03. 17:30","title":"Radar360: Magyarországon is járt egy koronavírusos beteg, hatalmas EU-s gyorssegély migrációra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Aki Kínából, Iránból, Dél-Koreából, Japánból, Olaszországból vagy Hongkongból érkezik, alaposan át kell alakítania a programját.\r

","shortLead":"Aki Kínából, Iránból, Dél-Koreából, Japánból, Olaszországból vagy Hongkongból érkezik, alaposan át kell alakítania...","id":"20200305_A_Metropolitan_Opera_karanten_koronavirussal_fertozott_helyekrol_erkeztek","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=feea9551-6ce6-4c5c-91b4-dd0d8765d79e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7cdbbddc-3799-407c-855a-d281c55fa83a","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_A_Metropolitan_Opera_karanten_koronavirussal_fertozott_helyekrol_erkeztek","timestamp":"2020. március. 05. 10:59","title":"A Metropolitan karanténba küldi a necces helyről érkező művészeket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","shortLead":"Az iráni hatóságok bejelentették, hogy országos tervet dolgoztak ki a koronavírus-járvány elleni küzdelemre.","id":"20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5e30bf98-8057-4b05-8cf8-e6af39867a1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7acb100c-86e9-4945-a33d-f36e12aa8952","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Iranban_egy_honapra_bezarjak_az_iskolakat","timestamp":"2020. március. 05. 12:48","title":"Iránban egy hónapra bezárják az iskolákat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jóval később kezdődik, és sokkal rövidebb lesz a velencei seregszemle, mint eredetileg tervezték. ","shortLead":"Jóval később kezdődik, és sokkal rövidebb lesz a velencei seregszemle, mint eredetileg tervezték. ","id":"20200305_koronavirus_velencei_epiteszeti_biennale_halasztas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=d2510e9c-a3b9-4465-8d11-1bae32bfd3e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0373888c-c27b-4e8b-bd49-b07cd14fe0e9","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_koronavirus_velencei_epiteszeti_biennale_halasztas","timestamp":"2020. március. 05. 10:11","title":"Eltolják a Velencei Építészeti Biennálét a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40121ed3-bb51-4bfe-bb20-e434af3094c8","c_author":"HVG","category":"360","description":"A szentendrei Ferenczy Múzeumban látható a gobelinművész Teremtés című főműve és egy különleges, \"kétoldalas\" alkotása is.","shortLead":"A szentendrei Ferenczy Múzeumban látható a gobelinművész Teremtés című főműve és egy különleges, \"kétoldalas\" alkotása...","id":"202009_tarlat__dekoraktiv_hatas_teremtes__ferenczy_noemi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40121ed3-bb51-4bfe-bb20-e434af3094c8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b73358a-c9a9-415d-8170-6972f055bb84","keywords":null,"link":"/360/202009_tarlat__dekoraktiv_hatas_teremtes__ferenczy_noemi","timestamp":"2020. március. 04. 10:00","title":"Ferenczy Noémi eddig lappangó művei is ott vannak életmű-kiállításán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Ezt nyilatkozta az ország pénzügyminisztere a Reutersnek.","shortLead":"Ezt nyilatkozta az ország pénzügyminisztere a Reutersnek.","id":"20200304_Ha_hozzank_is_eljut_a_virus_akkor_mi_mindnyajan_meghalunk","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=654e3dcc-df58-43ac-885c-4c8ab117c9e8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd49b36e-67fc-4775-b4d7-4c8e7262edb8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200304_Ha_hozzank_is_eljut_a_virus_akkor_mi_mindnyajan_meghalunk","timestamp":"2020. március. 04. 11:37","title":"Szomália: \"Ha hozzánk is eljut a vírus, akkor mi mindnyájan meghalunk”","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és érdekes következtetésre jutottak.","shortLead":"Az ausztrál Új-dél-walesi Egyetem tudósai több mint 200 állatfaj élettartamát és kromoszómáit vizsgálták meg, és...","id":"20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cf828d96-e138-49a6-b742-e4292434191e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8b69e4c-dd5a-4972-911f-d468f974037e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200304_elettartam_nemi_kromoszoma_biologia_kutatas","timestamp":"2020. március. 04. 13:03","title":"Rájöttek a tudósok, miért van különbség a hímek és a nőstények élethossza között","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"052f7a26-d872-413d-adff-379cd478243f","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A brit uralkodó kitüntetéseket adott át, mégpedig kesztyűben. Ami egyébként nem jellemző.","shortLead":"A brit uralkodó kitüntetéseket adott át, mégpedig kesztyűben. Ami egyébként nem jellemző.","id":"20200304_Szokatlan_ruhadarabot_vettek_eszre_Erzsebet_kiralynon","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=052f7a26-d872-413d-adff-379cd478243f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8b4a7e0e-540b-43a6-80b2-f5aad3e8549c","keywords":null,"link":"/elet/20200304_Szokatlan_ruhadarabot_vettek_eszre_Erzsebet_kiralynon","timestamp":"2020. március. 04. 09:59","title":"Szokatlan ruhadarabot vettek észre Erzsébet királynőn","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]