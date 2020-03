Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"80d005cd-284f-40fb-bb40-9c4c9f19d8bd","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Nem szabad most már a hívők szájába nyúlkálni se, a szenteltvíz helyett pedig szappant ajánlanak.","shortLead":"Nem szabad most már a hívők szájába nyúlkálni se, a szenteltvíz helyett pedig szappant ajánlanak.","id":"20200305_Eltunik_a_szenteltviz_jon_a_gyontatofolia_a_magyar_templomokba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=80d005cd-284f-40fb-bb40-9c4c9f19d8bd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1901cc09-20fc-44d7-a0e6-9dbbadda7dc0","keywords":null,"link":"/elet/20200305_Eltunik_a_szenteltviz_jon_a_gyontatofolia_a_magyar_templomokba","timestamp":"2020. március. 05. 18:36","title":"Eltűnik a szenteltvíz, jön a gyóntatófólia a magyar templomokba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241","c_author":"Dobszay János","category":"itthon","description":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","shortLead":"A friss HVG szubjektív lapajánlója.","id":"20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=0a08065f-f7aa-466f-9498-8955038c9241&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b6ff727b-03ca-451c-b9db-c6e0fd249b6b","keywords":null,"link":"/itthon/20200305_Dobszay_Janos_Korona_csusztatas","timestamp":"2020. március. 05. 12:29","title":"Dobszay János: Korona, csúsztatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bab6f71a-c5ce-4a46-b20b-ba52d08a3dcb","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A brit triphop duót valószínűleg nem kell különösen bemutatni a magyar közönségnek, hiszen számos alkalommal jártak már nálunk az intim kiskoncerttől kezdve a fesztiválok nagyszínpadáig. Ezúttal a kettőt ötvözik – június 29-én a Parkban egy egész estén át hallhatjuk az idén huszonöt éves formáció legkiemelkedőbb dalait.



","shortLead":"A brit triphop duót valószínűleg nem kell különösen bemutatni a magyar közönségnek, hiszen számos alkalommal jártak már...","id":"20200305_Jon_a_Morcheeba","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bab6f71a-c5ce-4a46-b20b-ba52d08a3dcb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"971316b1-19a3-4d8e-a55b-4a0fe68d3686","keywords":null,"link":"/kultura/20200305_Jon_a_Morcheeba","timestamp":"2020. március. 05. 09:20","title":"Jön a Morcheeba","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem (MIT).","shortLead":"Madrid és Erlangen mellett Debrecen felé is nyit a világ vezető mérnökképző egyeteme, a Massachusettsi Műszaki Egyetem...","id":"20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2ab62c4a-3163-4801-afd3-50d15ae4d005&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7173c07c-de98-4c2a-90d8-a38eee674443","keywords":null,"link":"/tudomany/20200306_mit_mernokkepzes_debreceni_egyetem_kutatsi_kozpont_massachusettsi_muszaki_egyetem","timestamp":"2020. március. 06. 07:30","title":"A világhírű amerikai egyetem, az MIT nyit kutatási központot Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2f8d7b89-9842-48c2-ae6a-b25839eef0b5","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó modernizált logója elsőként egy tisztán elektromos hajtásláncú Gran Coupé modellre került fel.","shortLead":"A bajor gyártó modernizált logója elsőként egy tisztán elektromos hajtásláncú Gran Coupé modellre került fel.","id":"20200305_itt_az_elso_bmw_amin_mar_az_uj_emblema_lathato","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2f8d7b89-9842-48c2-ae6a-b25839eef0b5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"831dc312-831f-4d34-8912-38bd0a15d637","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_itt_az_elso_bmw_amin_mar_az_uj_emblema_lathato","timestamp":"2020. március. 05. 09:21","title":"Itt az első BMW, amin már az új embléma látható","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Öt nappal a kórház elhagyása után fulladás következtében elhunyt egy vuhani beteg.","shortLead":"Öt nappal a kórház elhagyása után fulladás következtében elhunyt egy vuhani beteg.","id":"20200305_Koronavirus_meghalt_egy_korabban_gyogyultnak_nyilvanitott_36_eves_ferfi","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=049caa1a-ade2-459c-870e-a70e0fe3861a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3630592c-078c-49eb-b00a-013da8979b5c","keywords":null,"link":"/vilag/20200305_Koronavirus_meghalt_egy_korabban_gyogyultnak_nyilvanitott_36_eves_ferfi","timestamp":"2020. március. 05. 09:46","title":"Koronavírus: meghalt egy korábban gyógyultnak nyilvánított 36 éves férfi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b","c_author":"HVG","category":"360","description":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit a rendkívül sokoldalú zeneszerző és tanár ne oktatott volna.","shortLead":"Járdányi Pál születésének centenáriumát ünnepli a Zeneakadémia, ahol az '50-es években nem volt hallgató, akit...","id":"202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4260a6f7-d632-4b3f-bc42-fbc039b5432b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f9a9efe1-e0c5-4d2c-92ce-a46fa4a60bf1","keywords":null,"link":"/360/202010_koncert__emlekmusor_jardanyi_pal_100","timestamp":"2020. március. 05. 14:00","title":"Kodály Zoltán jobbkeze volt, de '56 után főnöke sem tudta megvédeni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Az elgázolt ember meghalt.","shortLead":"Az elgázolt ember meghalt.","id":"20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ba2719fb-df14-4041-b0f0-31babaf99c45&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ced1209-af18-4572-bce2-ebca968ecac9","keywords":null,"link":"/cegauto/20200305_Villamos_gazolt_a_IX_keruletben","timestamp":"2020. március. 05. 20:40","title":"Villamos gázolt a IX. kerületben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]