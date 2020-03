Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év fölötti volt.","shortLead":"A vírus éppen azokra a legveszélyesebb, akiknek más betegségük is van. Az olasz áldozatok több mint fele 80, 90 év...","id":"20200306_Olasz_halalos_aldozatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b5446475-456f-431b-8131-27797b3a8e7b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"21b1f0b2-8d84-4a74-9fa4-aefab138ef11","keywords":null,"link":"/elet/20200306_Olasz_halalos_aldozatok","timestamp":"2020. március. 06. 09:55","title":"Kikre a legveszélyesebb a koronavírus? Az olasz áldozatok adatai megmutatják","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Több részletben kapják meg a pénzt, amiből kisajátíthatnak két Hős utcai társasházat is.\r

","shortLead":"Több részletben kapják meg a pénzt, amiből kisajátíthatnak két Hős utcai társasházat is.\r

","id":"20200306_terrorelharitasi_kozpont_epitkezes_hos_utca_kormanyhatarozat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=91b4d43e-1b23-43cd-9aa7-3d1fd2fe4b25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bed0bb9-9d51-44b0-baf9-9767cb5dce6f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_terrorelharitasi_kozpont_epitkezes_hos_utca_kormanyhatarozat","timestamp":"2020. március. 06. 07:22","title":"5,5 milliárdból építkezhet a TEK","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"153e3216-f8e2-4bea-bdb7-870fb0c4df01","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Pénteken 37-en haltak meg Lombardiában, heten Emilia Romagnában, két-két ember Veneto és Piemonte tartományban, míg egy Lazióban.","shortLead":"Pénteken 37-en haltak meg Lombardiában, heten Emilia Romagnában, két-két ember Veneto és Piemonte tartományban, míg...","id":"20200306_Tegnap_ota_49el_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Olaszorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=153e3216-f8e2-4bea-bdb7-870fb0c4df01&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b36fc31-e08a-4c43-b11e-4edd156dd133","keywords":null,"link":"/vilag/20200306_Tegnap_ota_49el_nott_a_halalos_aldozatok_szama_Olaszorszagban","timestamp":"2020. március. 06. 20:09","title":"Tegnap óta 49-cel nőtt a halálos áldozatok száma Olaszországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1a42fb98-c0b6-4e21-9f9c-8ccd7eb49914","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A román állami gázcég vállalta, hogy akár a magyarországi fogyasztás hatodát kitevő gázmennyiséget szállít, ráadásul a romániaival azonos áron.","shortLead":"A román állami gázcég vállalta, hogy akár a magyarországi fogyasztás hatodát kitevő gázmennyiséget szállít, ráadásul...","id":"20200306_Brusszel_kiharcolta_hogy_Romania_szallitson_gazt_Magyarorszagra","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1a42fb98-c0b6-4e21-9f9c-8ccd7eb49914&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37a7ea63-9dc1-4b33-b8eb-6243e5a47a66","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Brusszel_kiharcolta_hogy_Romania_szallitson_gazt_Magyarorszagra","timestamp":"2020. március. 06. 17:48","title":"Brüsszel kiharcolta, hogy Románia szállítson gázt Magyarországra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0d05cb-7177-4142-a469-f484547d0d6d","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az égei-tengeri migránsútvonal lezárását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el, arra hivatkozva, hogy a Görögországba vezető tengeri út nem biztonságos.","shortLead":"Az égei-tengeri migránsútvonal lezárását Recep Tayyip Erdogan török elnök rendelte el, arra hivatkozva...","id":"20200307_Torokorszag_nem_enged_tobb_migranst_az_Egeitengerre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ce0d05cb-7177-4142-a469-f484547d0d6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"41114b9e-aafb-48f3-a5ae-8dab4fd1c4ce","keywords":null,"link":"/vilag/20200307_Torokorszag_nem_enged_tobb_migranst_az_Egeitengerre","timestamp":"2020. március. 07. 12:24","title":"Törökország nem enged több migránst az Égei-tengerre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás azonban csak a kisbaba születése után áll csatasorba. Milyen színeket látnak a babák, és milyen koruktól kezdve látják azokat? Erre is fény derül a Spektrum legújabb dokumentumfilmjében, amelyben olyan tudósok is megszólalnak, akik a színvakság gyógymódját keresik, vagy akik a színek és hangok kapcsolódását vizsgálják.","shortLead":"Látási szervrendszerünk igen korán fejlődésnek indul. A magzat már az anyaméhben is reagálhat a fényre, a színlátás...","id":"20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=7858a7da-3e31-4a28-95f2-2551542c5769&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d07574b2-04ed-4d34-84c2-2594b54e7bf1","keywords":null,"link":"/tudomany/20200307_spektrum_eletunk_szinei_szinlatas_szinerzekeles","timestamp":"2020. március. 07. 10:03","title":"Ma délután a Spektrumon: miért csak a fejünkben léteznek a színek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elmúlt hónapok egyik legrosszabb adatát produkálta a magyar ipar, de a decemberi zuhanás után már szerény növekedéssel sikerült zárni a januárt.","shortLead":"Az elmúlt hónapok egyik legrosszabb adatát produkálta a magyar ipar, de a decemberi zuhanás után már szerény...","id":"20200306_Alig_javult_a_magyar_ipar_teljesitmenye_de_legalabb_nem_zuhan_tovabb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b92edf53-2840-442f-a751-b3c0e14149fc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"042b479a-c40a-4acd-8802-7f25c5a26c00","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200306_Alig_javult_a_magyar_ipar_teljesitmenye_de_legalabb_nem_zuhan_tovabb","timestamp":"2020. március. 06. 10:38","title":"Alig javult a magyar ipar teljesítménye, de legalább nem zuhan tovább","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0685df4a-b771-4921-af2c-7e1c65adb8bb","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Hihetetlen harcot vívott egy másik autóssal egy forgalmas hollywoodi utcán.","shortLead":"Hihetetlen harcot vívott egy másik autóssal egy forgalmas hollywoodi utcán.","id":"20200306_Teljesen_megorult_egy_autos_egy_Los_Angelesi_keresztezodesben__video","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=0685df4a-b771-4921-af2c-7e1c65adb8bb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67f496eb-d2a7-42e7-b8bf-4475e6f5da30","keywords":null,"link":"/cegauto/20200306_Teljesen_megorult_egy_autos_egy_Los_Angelesi_keresztezodesben__video","timestamp":"2020. március. 06. 13:39","title":"Teljesen megőrült egy autós egy Los Angeles-i kereszteződésben – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]