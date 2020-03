Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kollégánk helyszíni videóval jelentkezett.","shortLead":"Kollégánk helyszíni videóval jelentkezett.","id":"20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_roman_bolgar_vendegmunkas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4dc4d6f4-cec8-4686-8ab8-6b7c7b5f9487&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8e16ede3-e9d4-4add-a773-e32a1cd97abd","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_hegyeshalom_osztrak_magyar_hatar_roman_bolgar_vendegmunkas","timestamp":"2020. március. 17. 19:28","title":"Rengeteg ember vár Hegyeshalomnál, hogy bejusson az országba – videó","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","shortLead":"A kontinensen legsúlyosabban érintett ország továbbra is Olaszország.","id":"20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9cda58dc-37f6-41f2-b74c-8043c99a762f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"08ffcf7a-93aa-4a8e-a9ab-b9af5bacc9a5","keywords":null,"link":"/vilag/20200317_who_jarvany_koronavirus_epicentrum","timestamp":"2020. március. 17. 20:50","title":"WHO: Európa vált a járvány epicentrumává","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek fogadására – tudta meg a Válasz Online, értesülésüket egyelőre nem erősítették meg.","shortLead":"A Szent János Kórházban rendezik be a következő járványkórházat, két részt is átalakítanak a koronavírusos esetek...","id":"20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9524bb27-eb24-4e1c-b2b8-097a9059858c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5040a8e3-80ea-48d7-a592-c4033fede215","keywords":null,"link":"/itthon/20200317_A_lerobbant_Szent_Janos_Korhazban_lesz_az_ujabb_jarvanykorhaz","timestamp":"2020. március. 17. 12:50","title":"A Szent János Kórházban lesz az újabb járványkórház","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba8398c-9071-4cc9-b31e-d6c6a747006c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A polgármester tett bejelentést, azt mondja, a hatóságok végzik a dolgukat. ","shortLead":"A polgármester tett bejelentést, azt mondja, a hatóságok végzik a dolgukat. ","id":"20200316_Zalaszentgroton_is_regisztraltak_egy_megbetegedest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ba8398c-9071-4cc9-b31e-d6c6a747006c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"faecda1c-4800-4b2e-8f31-56675c2538f9","keywords":null,"link":"/itthon/20200316_Zalaszentgroton_is_regisztraltak_egy_megbetegedest","timestamp":"2020. március. 16. 16:00","title":"Zalaszentgróton is van egy koronavírusos beteg","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye mögé bújva követ el erőszakot a saját kollégáival szemben.","shortLead":"Az igazgató volt személyi titkára az Indexnek arról beszélt, hogy Eszenyi Enikő folyamatosan a Vígszínház intézménye...","id":"20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db6db13b-81dc-41c3-9cb3-76cfdfbc5779&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40cae7d0-2367-4b46-be0d-7f29610e32bc","keywords":null,"link":"/kultura/20200317_Eszenyi_Eniko_En_nem_vagyok_felelmetes","timestamp":"2020. március. 17. 10:55","title":"Eszenyi Enikő: Én nem vagyok félelmetes","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Az iskolák bezárása és a home office fokozódó elrendelése nyomán egyre többen vesznek laptopot, táblagépet, de az otthoni sportszerek is népszerűek lettek.","shortLead":"Az iskolák bezárása és a home office fokozódó elrendelése nyomán egyre többen vesznek laptopot, táblagépet, de...","id":"20200316_Megnott_a_kenyersutok_es_a_futogepek_iranti_kereslet_a_jarvany_miatt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3293e045-ae02-4ef0-bfee-b97734c367b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3c9e6cb-05c6-482e-a3c4-de59964dde2b","keywords":null,"link":"/kkv/20200316_Megnott_a_kenyersutok_es_a_futogepek_iranti_kereslet_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. március. 16. 18:07","title":"Megnőtt a kenyérsütők és a futógépek iránti kereslet a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"cegauto","description":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be járatain.","shortLead":"A koronavírus terjedésének megelőzéséért a Volánbusz rendkívüli forgalmi és kereskedelmi intézkedéseket vezet be...","id":"20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b112f2b7-0e03-4d66-9add-6b7c33604565&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"790ee5d5-3342-4038-b42d-e7c4695687fb","keywords":null,"link":"/cegauto/20200317_volanbusz_busz_koronavirus_kozlekedes","timestamp":"2020. március. 17. 11:37","title":"Új szabályok a Volánbusznál: a bérletesek hátul szállnak fel, a sofőr nem nyúlhat a csomagokhoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a Samsung Galaxy S20 Ultra kijelzője esetében többféle beállítást is használhatunk, az Android Authority arra volt kíváncsi, melyiknél mennyi időre elég a készülék teljesen feltöltött akkumulátora.","shortLead":"Mivel a Samsung Galaxy S20 Ultra kijelzője esetében többféle beállítást is használhatunk, az Android Authority arra...","id":"20200317_samsung_galaxy_s20_ultra_akkumulator_teszt_felbontas_kepfrissites","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=020331bc-2a92-4255-b5b1-4a04b98bbcb9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8674e6ec-8ebe-4262-88de-5827fc09a5e0","keywords":null,"link":"/tudomany/20200317_samsung_galaxy_s20_ultra_akkumulator_teszt_felbontas_kepfrissites","timestamp":"2020. március. 17. 11:03","title":"Növelhető a telefon üzemideje a képernyő átállításával – íme a Samsung Galaxy S20 Ultra példája","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]