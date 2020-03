Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Terrortámadást követett el két albán férfi pénteken reggel a légikikötőben. Sebesülést nem okoztak, elfogták őket.\r

","shortLead":"Terrortámadást követett el két albán férfi pénteken reggel a légikikötőben. Sebesülést nem okoztak, elfogták őket.\r

","id":"20200320_barcelona_repuloter_alban_ferfiak_terrortamadas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ed6b1bf7-f187-4834-94cd-d27be50f81bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"659464f7-4fda-4a74-b05e-f848f2899f8b","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_barcelona_repuloter_alban_ferfiak_terrortamadas","timestamp":"2020. március. 20. 15:28","title":"Autóval törtek be a barcelonai repülőtérre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5be74b73-5ed3-4639-9765-df3922bd43d6","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A hét éve történt a bűncselekmény országos felháborodást keltett.","shortLead":"A hét éve történt a bűncselekmény országos felháborodást keltett.","id":"20200320_india_nemi_eroszak_diaklany_kivegzes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5be74b73-5ed3-4639-9765-df3922bd43d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"09efcea7-5c25-45b7-985a-82c5258177bb","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_india_nemi_eroszak_diaklany_kivegzes","timestamp":"2020. március. 20. 12:01","title":"Kivégezték Indiában a diáklányt megerőszakolókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81","c_author":"MTI","category":"kultura","description":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","shortLead":"Összesen 50-nél is több szervezet indította el a Maradj otthon! Fesztivált.","id":"20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=11fe5a93-832e-43db-997b-28bf93061d81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1bb1aba5-83f7-470f-8913-2cfc7f9119a9","keywords":null,"link":"/kultura/20200321_A_fesztivalszervezok_otthonmaradasra_buzditanak","timestamp":"2020. március. 21. 21:18","title":"A fesztiválszervezők otthonmaradásra buzdítanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mind az adóhatóság, mind az Operatív Törzs azt állítja, hogy nem foglaltak le semmilyen Csehországba tartó maszkszállítmányt.","shortLead":"Mind az adóhatóság, mind az Operatív Törzs azt állítja, hogy nem foglaltak le semmilyen Csehországba tartó...","id":"20200321_NAV_maszk_csehorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7bf382b2-dcd8-4e4e-bc83-87373a4891f6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"01e312a2-d989-43c6-b037-82a1f41328b8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200321_NAV_maszk_csehorszag","timestamp":"2020. március. 21. 15:23","title":"NAV: nem foglaltak le maszkokat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d152de41-8fa2-4b69-ba05-b89bec2d12fe","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Nemrég még a szaúdiak vittek be egy mélyütést az oroszoknak, Moszkva most az ellentámadáson töri a fejét. ","shortLead":"Nemrég még a szaúdiak vittek be egy mélyütést az oroszoknak, Moszkva most az ellentámadáson töri a fejét. ","id":"20200320_Sikeres_lesze_Putyin_olajhaboruja_SzaudArabia_es_az_USA_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d152de41-8fa2-4b69-ba05-b89bec2d12fe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"099ad417-5043-4f04-ab49-218c2263c01c","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_Sikeres_lesze_Putyin_olajhaboruja_SzaudArabia_es_az_USA_ellen","timestamp":"2020. március. 20. 17:33","title":"Sikeres lesz-e Putyin olajháborúja Szaúd-Arábia és az USA ellen?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Éteolsztásra vagy fertőtlenításre hivatkozva szeretnének bejutni a lakásokba.","shortLead":"Éteolsztásra vagy fertőtlenításre hivatkozva szeretnének bejutni a lakásokba.","id":"20200321_Megjelentek_a_koronaviruscsalok_Erzsebetvarosban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=8c904807-2db6-4b3f-bf83-f32505066f15&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db3e1ff5-7aa7-4323-a57f-846bb6a43828","keywords":null,"link":"/itthon/20200321_Megjelentek_a_koronaviruscsalok_Erzsebetvarosban","timestamp":"2020. március. 21. 13:42","title":"Megjelentek a koronavírus-csalók Erzsébetvárosban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Belgiumban péntekre több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában pedig megközelítette a nyolcvanat.","shortLead":"Belgiumban péntekre több mint kétszeresére, 37-re nőtt a koronavírus-járvány halálos áldozatainak száma, Hollandiában...","id":"20200320_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_belgium_hollandia","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e189719b-6c60-4842-908e-b916abe47e95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c87fe1a-733c-4b54-a10a-cb10164cd201","keywords":null,"link":"/vilag/20200320_koronavirus_fertozes_halalos_aldozatok_belgium_hollandia","timestamp":"2020. március. 20. 15:18","title":"Belgiumban megduplázódott egy nap alatt a halálos áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"Az NKM is felfüggesztette a személyes leolvasást.","shortLead":"Az NKM is felfüggesztette a személyes leolvasást.","id":"20200320_A_gazoraleolvaso_sem_csenget_mar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50defe3d-b46f-4944-8afc-60e37b022fbd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"67c01350-1cb3-419e-899f-04c8f7c2cf8f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200320_A_gazoraleolvaso_sem_csenget_mar","timestamp":"2020. március. 20. 13:08","title":"A gázóra-leolvasó sem csenget már","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]