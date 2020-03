Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Közel százezer ember felgyógyult a betegségből.","shortLead":"Közel százezer ember felgyógyult a betegségből.","id":"20200323_Koronavirus15_ezerhez_kozelit_a_halottak_340_000hez_a_fertozottek_szama","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=048ad169-3d80-43e6-a68a-3e87435ef60a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58ac2a67-8ec2-4588-9040-83f7ee9517eb","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Koronavirus15_ezerhez_kozelit_a_halottak_340_000hez_a_fertozottek_szama","timestamp":"2020. március. 23. 06:42","title":"Koronavírus: 15 ezerhez közelít a halottak, 340 000-hez a fertőzöttek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Egyelőre beláthatatlan a koronavírus-járvány gazdasági hatása, a kínai kereskedelem és luxusszegmens azonban már éledezik, amit elsősorban a helyiek „bosszúköltése” mozgat. ","shortLead":"Egyelőre beláthatatlan a koronavírus-járvány gazdasági hatása, a kínai kereskedelem és luxusszegmens azonban már...","id":"20200323_kinai_luxuspiac_koronavirus","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=e70f5f67-ebd6-41cd-ab9c-4c23f83f1f7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"684d5810-e648-4c4f-ad1d-808ed6cd012f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200323_kinai_luxuspiac_koronavirus","timestamp":"2020. március. 23. 15:27","title":"Éledezik a kínai luxuspiac a koronavírus-sokk után","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A Kínai Kulturális Örökség Hivatal körlevélben kérte fel a múzeumokat Kína-szerte, hogy gyűjtsék össze, és őrizzék meg az ország koronavírus-járvány elleni küzdelmének emlékeit.","shortLead":"A Kínai Kulturális Örökség Hivatal körlevélben kérte fel a múzeumokat Kína-szerte, hogy gyűjtsék össze, és őrizzék meg...","id":"20200322_Gyujtik_a_jarvany_emlekeit_Kinaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7d29781b-4e74-4574-98d7-be2d4d22a151&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3bce1eb4-4cdd-4574-a327-7df427581473","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Gyujtik_a_jarvany_emlekeit_Kinaban","timestamp":"2020. március. 22. 14:56","title":"Gyűjtik a járvány emlékeit Kínában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és immáron az utóbbi is katasztrófa sújtotta területnek számít - jelentette be Donald Trump az új típusú koronavírus-járvány megfékezésén dolgozó kormányzati munkacsoport vasárnapi sajtótájékoztatóján.","shortLead":"Három amerikai szövetségi államban, New Yorkban, Kaliforniában és Washingtonban több mobilkórházat állítanak fel, és...","id":"20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a7e0277e-0239-4f66-b262-7c689d81e712&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fdf2e1b6-eb9e-4004-9c71-de8e7c9e566a","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Trump_katasztrofa_sujtotta_terulet_Washington_allam_is","timestamp":"2020. március. 23. 05:22","title":"Trump: katasztrófa sújtotta terület Washington állam is","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Az orvosi kamara reméli, a hatóságok megteszik a morális és jogi szempontból szükséges lépéseket.","shortLead":"Rovó László síelni volt Olaszországban, hazajött, majd önkéntes házi karantén helyett műtött. Az orvosi kamara reméli...","id":"20200322_Azonnali_hatallyal_eljarast_indit_az_orvosi_kamara_a_koronavirusos_szegedi_orvos_ellen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=683ccc65-30a7-49f1-9283-7d7754a7bd94&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"de84c161-0015-4f36-ab88-5bd8850e5f97","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Azonnali_hatallyal_eljarast_indit_az_orvosi_kamara_a_koronavirusos_szegedi_orvos_ellen","timestamp":"2020. március. 22. 15:29","title":"Azonnali hatállyal eljárást indít az orvosi kamara a koronavírusos szegedi orvos ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora szerint nem is fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni. Miközben a magyar kormány már február végétől otthon maradásra kérte az Észak-Olaszországból érkezőket. Azt mondja, a többi szegedi fertőzötthöz nincs köze.","shortLead":"Rovó László, a Szegedi Tudományegyetem rektora szerint nem is fertőzött körzetben volt, ezért ment be dolgozni...","id":"20200322_A_kozlemenyt_adott_ki_a_szegedi_rektor_aki_megfertozodott_a_koronavirussal","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d13c200-1da2-4471-81aa-ed56d305409b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e17a403b-c574-42f8-a1b7-9ab2c3a37bc2","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_A_kozlemenyt_adott_ki_a_szegedi_rektor_aki_megfertozodott_a_koronavirussal","timestamp":"2020. március. 22. 13:28","title":"A koronavírusos orvos Észak-Olaszországból jött haza, de nem tartotta fontosnak, hogy otthon maradjon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","shortLead":"Megérkezett a hidegfront: többfelé 15 fokkal hidegebb volt szombat délután, mint pénteken, volt, ahol az ég is dörgött.","id":"20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=30a60f35-a6b4-459e-b603-229ee4b5c713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35b6fd72-fc47-4036-a3f8-de7bade40cfc","keywords":null,"link":"/elet/20200321_15_fokot_zuhant_a_homerseklet_havazas_is_johet","timestamp":"2020. március. 21. 18:53","title":"15 fokot zuhant a hőmérséklet, havazás is jöhet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"itthon","description":"Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító, lejáró hivatalos okmányokat a koronavírus-járvány miatti veszélyhelyzet megszüntetését követő 15. napig – közölte az Innovációs és Technológiai Minisztérium (ITM).","shortLead":"Friss érvényesítés nélkül is elfogadják a helyi és helyközi közlekedési szolgáltatók az utazási kedvezményre jogosító...","id":"20200322_Okmanyhiany_most_nem_buntetnek_a_jarmuveken","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=429579fc-6f98-469d-a83d-9dcc0e27e174&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8a9fba5-dad0-4fd2-b43e-8e1736b2037f","keywords":null,"link":"/itthon/20200322_Okmanyhiany_most_nem_buntetnek_a_jarmuveken","timestamp":"2020. március. 22. 10:42","title":"Okmányhiány miatt most nem büntetnek a járműveken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]