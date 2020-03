Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8e0cac49-f24f-431e-8575-72777604dae9","c_author":"HVG360","category":"360","description":"\"Közel háborús helyzet van, de olyan békés háborús\" - vallja Győr alig két hónapja Borkai Zsolt helyére megválasztott polgármestere. Dr. Dézsi Csaba András egyebek mellett beszél arról, kap-e információt, hogy pontosan hány fertőzött ember van a városában és honnan lesz elegendő védőfelszerelés.","shortLead":"\"Közel háborús helyzet van, de olyan békés háborús\" - vallja Győr alig két hónapja Borkai Zsolt helyére megválasztott...","id":"20200322_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8e0cac49-f24f-431e-8575-72777604dae9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bb5e52f7-6b0a-4ab9-993b-e9905155fa71","keywords":null,"link":"/360/20200322_Dezsi_Csaba_Andras_a_Home_officeban","timestamp":"2020. március. 22. 18:00","title":"Dézsi Csaba András a Home office-ban: \"Hány maszkos eladót láttál?\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Nagyot fut a Warzone, az aktuális Call of Dutyért felelős Infinity Ward csak néhány napja megjelent, de ingyenes alkotása.","shortLead":"Nagyot fut a Warzone, az aktuális Call of Dutyért felelős Infinity Ward csak néhány napja megjelent, de ingyenes...","id":"20200323_call_of_duty_warzone_ingyenes_battle_royale_jatek","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a0bf1b7-c565-4de8-9391-4fb58398a5a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a2f4523d-dd7e-4526-ae5f-c9d905df1dac","keywords":null,"link":"/tudomany/20200323_call_of_duty_warzone_ingyenes_battle_royale_jatek","timestamp":"2020. március. 23. 14:33","title":"30 millióan játszanak már az új, ingyenes Call of Dutyval","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be Roman Prymula, az egészségügyi miniszter helyettese, a csehországi válságstáb elnöke vasárnap este a közszolgálati hírtelevízióban (CT24).","shortLead":"Egy 95 éves, krónikus szívbeteg nyugdíjas férfi az új koronavírus-járvány első csehországi áldozata - jelentette be...","id":"20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cac8a083-e086-45e0-a3a9-8520cf03199b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b5965f7b-bfbc-42b3-ace5-925e3d9c92e0","keywords":null,"link":"/vilag/20200323_Csehorszagban_is_van_mar_halott_Torokorszagban_nott_az_aldozatok_szama","timestamp":"2020. március. 23. 05:05","title":"Csehországban is van már halott, Törökországban nőtt az áldozatok száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A cég franciaországi és spanyolországi telephelyein indul be ismét a gyártás.","shortLead":"A cég franciaországi és spanyolországi telephelyein indul be ismét a gyártás.","id":"20200323_Ujraindul_az_Airbusnal_a_termeles","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=6197d2f5-5530-457c-b638-00d6a154bb9c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cbc42215-2f34-480f-b94f-61614cd794a6","keywords":null,"link":"/kkv/20200323_Ujraindul_az_Airbusnal_a_termeles","timestamp":"2020. március. 23. 18:04","title":"Újraindul az Airbusnál a termelés","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem a felére csökkent a természetes fogyás 2019 januárjához képest.","shortLead":"Közel hétszázzal nőtt a születésszám, és most nem volt januárban olyan durva influenzajárvány, mint tavaly, így majdnem...","id":"20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=70a7f3f3-b2b0-4cc6-a329-e3364faf0c1b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"98f216b2-4338-4fcd-ab8c-0d3d2eb2dead","keywords":null,"link":"/itthon/20200324_szuletes_halal_termeszetes_fogyas_ksh","timestamp":"2020. március. 24. 09:29","title":"Nagyot nőtt a születések száma, egy hónap alatt 3500 fő volt a természetes fogyás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Önkéntes munkát vállaló hallgatók is besegítenek az egyetemnek.","shortLead":"Önkéntes munkát vállaló hallgatók is besegítenek az egyetemnek.","id":"20200323_lazmeres_Semmelweis_Egyetem_klinika_zsilip","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=8fa2fca3-6b79-40ca-bb6d-4fa0cf6e5d53&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d8d0814-e9db-45e2-9043-ac923fdbedfd","keywords":null,"link":"/itthon/20200323_lazmeres_Semmelweis_Egyetem_klinika_zsilip","timestamp":"2020. március. 23. 12:54","title":"Csak lázmérés után lehet belépni a Semmelweis Egyetem klinikáira","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a46de05-1f31-490b-b401-94bc723af3a2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Nagyüzemi, mesterséges intelligenciával megtámogatott vizsgálóállomást fejlesztettek, ami még a javítás költségét is kiszámolja. ","shortLead":"Nagyüzemi, mesterséges intelligenciával megtámogatott vizsgálóállomást fejlesztettek, ami még a javítás költségét is...","id":"20200323_autos_rontgen_javitas_szerviz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3a46de05-1f31-490b-b401-94bc723af3a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0da9a18b-4b78-4c3d-9470-aa6f263bc4f0","keywords":null,"link":"/cegauto/20200323_autos_rontgen_javitas_szerviz","timestamp":"2020. március. 23. 14:58","title":"Ez az autós „röntgen” másodpercek alatt megmutatja, milyen állapotban van egy kocsi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje.","shortLead":"Az egyik orvosának pozitív lett a tesztje.","id":"20200322_Angela_Merkel_karanten_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5d2826ca-0ed9-45a2-9f14-0ccf9b380f95&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6d81dfe7-ab72-4333-9a8c-41e6b551220c","keywords":null,"link":"/vilag/20200322_Angela_Merkel_karanten_koronavirus","timestamp":"2020. március. 22. 19:04","title":"Angela Merkel házi karanténba került","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]