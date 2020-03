Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A Nielsen szerint olyan forgalom van most az élelmiszerboltokban, ami karácsony előtt is ritka.","shortLead":"A Nielsen szerint olyan forgalom van most az élelmiszerboltokban, ami karácsony előtt is ritka.","id":"20200327_loncshus_liszt_wc_papir_huskonzerv_koronavirus_nielsen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=37809e3d-06d5-4bb1-9d9f-9aefd5875db8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8587185b-e41e-44e7-bd6a-24e66d27eedf","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200327_loncshus_liszt_wc_papir_huskonzerv_koronavirus_nielsen","timestamp":"2020. március. 27. 05:32","title":"Löncshúst, lisztet és wc papírt vesz járvány idején a magyar","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Több ezer processzort és több terabájt memóriát ajánl fel a SZTAKI és a Wigner FK a koronavírus-járványt kutatóknak, hogy gyorsabb legyen az adatok feldolgozása.","shortLead":"Több ezer processzort és több terabájt memóriát ajánl fel a SZTAKI és a Wigner FK a koronavírus-járványt kutatóknak...","id":"20200325_koronavirus_jarvany_kutatas_sztaki_wigner_kutatokozpont_processzor_folding_home_mta_cloud","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=cde287ed-ffea-4b8a-926f-4c0a7afb623c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3ee0986c-b38f-4f7e-b034-e77ed4d7577d","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_koronavirus_jarvany_kutatas_sztaki_wigner_kutatokozpont_processzor_folding_home_mta_cloud","timestamp":"2020. március. 25. 19:10","title":"Hatalmas segítséget kapnak a magyaroktól a koronavírus megállításán dolgozó tudósok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","shortLead":"Albániában kedd estig 123 embert fertőzött meg az új koronavírus, két beteg meghalt, kilencen meggyógyultak. ","id":"20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=58f42ab7-7ba2-4435-856b-a99bb6d8db0f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"49303ff8-9b19-4f25-a6eb-9f0d07d6a039","keywords":null,"link":"/vilag/20200325_koronavirus_jarvany_albania_miniszteri_fizetes","timestamp":"2020. március. 25. 21:06","title":"A járvány miatt a felére csökkentik a miniszteri fizetéseket Albániában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"sport","description":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30. közé tervezik az elhalasztott olimpiát.","shortLead":"A NOB tokiói szervezéssel foglalkozó koordinációs bizottságának vezetője azt mondta, hogy július 11. és augusztus 30...","id":"20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=06ae5cf1-8263-4e1d-8be0-6bf29f5aaf5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e2ff5f3-edf8-4f60-92fc-05e8de419636","keywords":null,"link":"/sport/20200326_koronavirus_tokio_olimpia_halasztas_idopont","timestamp":"2020. március. 26. 08:52","title":"Mégis jövő nyárra tervezik a tokiói olimpiát?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"90 százalék körüli az ózonveszteség mértéke.","shortLead":"90 százalék körüli az ózonveszteség mértéke.","id":"20200325_Ilyen_meg_nem_volt_ozonlyuk_keletkezett_az_Eszakisark_felett","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=919efec3-3d5e-425f-90dd-def988acf7e9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c9557947-6a47-4f07-8138-ec9f06bd3170","keywords":null,"link":"/tudomany/20200325_Ilyen_meg_nem_volt_ozonlyuk_keletkezett_az_Eszakisark_felett","timestamp":"2020. március. 25. 17:45","title":"Ilyen még nem volt: ózonlyuk keletkezett az Északi-sark felett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a bajban mutatkozik meg, hogy ki az igaz barát. A Türk Tanácstól kértünk segítséget.","shortLead":"Szijjártó Péter külügyminiszter szerint a bajban mutatkozik meg, hogy ki az igaz barát. A Türk Tanácstól kértünk...","id":"20200327_vedomaszk_maszk_koronavirus_uzbegisztan_turk_tanacs_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=29606cbb-1b4c-45d2-a143-bc741e5d5ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd68ee46-4d76-4ccf-bdf7-cb97208972bb","keywords":null,"link":"/itthon/20200327_vedomaszk_maszk_koronavirus_uzbegisztan_turk_tanacs_koronavirus","timestamp":"2020. március. 27. 07:26","title":"150 ezer védőmaszk érkezik ma Magyarországra Üzbegisztánból","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Egyes kutatások szerint a tartós elszigeteltség – ami főleg az idős embereket érinti – 29 százalékkal növeli az elhalálozás veszélyét. A magyarországi idősek szociális kapcsolataik alapján különösen magányosnak számítanak Európában.\r

\r

","shortLead":"Egyes kutatások szerint a tartós elszigeteltség – ami főleg az idős embereket érinti – 29 százalékkal növeli...","id":"20200325_A_hosszu_elszigeteltseg_szamos_egeszsegugyi_problema_kockazatat_novelheti","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=45f0ad83-029b-4cc0-9960-e21892000cc0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c306190d-94cc-4a68-bb7e-5a19bf086710","keywords":null,"link":"/elet/20200325_A_hosszu_elszigeteltseg_szamos_egeszsegugyi_problema_kockazatat_novelheti","timestamp":"2020. március. 25. 14:25","title":"A hosszú elszigeteltségtől betegebbek lehetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7ec1a3ee-b170-4f11-91ac-9693ed4c10e3","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Százhetvenöt éve, 1845. március 27-én született Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas német fizikus, a röntgen-sugár felfedezője.","shortLead":"Százhetvenöt éve, 1845. március 27-én született Wilhelm Conrad Röntgen Nobel-díjas német fizikus, a röntgen-sugár...","id":"20200327_wilhelm_rontgen_elete_175_eve_szuletett_fizikus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7ec1a3ee-b170-4f11-91ac-9693ed4c10e3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"894343a1-efb3-4f51-8f68-bdaa6d960369","keywords":null,"link":"/tudomany/20200327_wilhelm_rontgen_elete_175_eve_szuletett_fizikus","timestamp":"2020. március. 27. 07:03","title":"175 éve ezen a napon született Röntgen, akinek nagyon sokat köszönhetünk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]