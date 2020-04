Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények között szájmaszkot csinálni. ","shortLead":"Jól jött korona idején a ruhagyártói képesítése: a színész egy videóban mutatja be, hogyan lehet házi körülmények...","id":"20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9bac2b07-c47b-4744-b73b-6d41d41f8c24&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad561938-da99-4ae0-8bb1-d7f39ac4abbd","keywords":null,"link":"/elet/20200331_Gozerovel_gyartja_a_szajmaszkokat_egy_idosek_otthonanak_Balazs_Andrea","timestamp":"2020. március. 31. 09:32","title":"Idősek otthonának gyárt szájmaszkokat Balázs Andrea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás, zuhan a magyar deviza euróval szembeni árfolyama.","shortLead":"Nincs megállás, zuhan a magyar deviza euróval szembeni árfolyama.","id":"20200331_Ujabb_plafont_tort_at_a_forint_arfolyama_itt_a_360as_euro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=50498589-740e-485a-934a-dae5d98eb813&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7f8cf870-0c52-4ac2-93d8-a479c27768f8","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200331_Ujabb_plafont_tort_at_a_forint_arfolyama_itt_a_360as_euro","timestamp":"2020. március. 31. 13:18","title":"Újabb plafont tört át a forint árfolyama, itt a 360-as euró","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e29ded66-df0b-4a18-bb99-9d61a0e4694d","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Pár napja diagnosztizálták koronavírussal.","shortLead":"Pár napja diagnosztizálták koronavírussal.","id":"20200401_Koronavirusfertozesben_meghalt_a_Star_Wars_egyik_szinesze_Andrew_Jack","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e29ded66-df0b-4a18-bb99-9d61a0e4694d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0e53d0d9-fe1c-4371-979f-1260d8be6f98","keywords":null,"link":"/elet/20200401_Koronavirusfertozesben_meghalt_a_Star_Wars_egyik_szinesze_Andrew_Jack","timestamp":"2020. április. 01. 09:47","title":"Koronavírus-fertőzésben meghalt a Star Wars egyik színésze, Andrew Jack","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nyilvánosságra hozta a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírus áldozatainak az alapbetegségeit. A jogvédő civil szervezet szerint jogsértő módon.","shortLead":"Nyilvánosságra hozta a kormányzati tájékoztató oldal a koronavírus áldozatainak az alapbetegségeit. A jogvédő civil...","id":"20200331_TASZ_Kegyeletserto_az_allami_lista_a_koronavirus_aldozatairol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=2785a3a1-c6b3-46b4-8555-bd1db8f62432&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1510f7cf-91ac-4ff2-814d-620ce67591eb","keywords":null,"link":"/itthon/20200331_TASZ_Kegyeletserto_az_allami_lista_a_koronavirus_aldozatairol","timestamp":"2020. március. 31. 14:07","title":"TASZ: Kegyeletsértő az állami lista a koronavírus áldozatairól","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mivel a Gépházban (majdnem) minden beállítás elérhető, az ugyanerre jó Vezérlőpultnak nem sok haszna maradt.","shortLead":"Mivel a Gépházban (majdnem) minden beállítás elérhető, az ugyanerre jó Vezérlőpultnak nem sok haszna maradt.","id":"20200401_windows_10_vezerlopult_gephaz","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=310a2e01-f010-44b4-9ccf-a8bdd02ba273&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a6466197-c9cc-41a8-bd98-df4d054b32e3","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_windows_10_vezerlopult_gephaz","timestamp":"2020. április. 01. 12:03","title":"Úgy tűnik, kiveszi a Windowsból a Vezérlőpultot a Microsoft","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Járvány van, de egyesek üzletét ez sem tudja elrontani.","shortLead":"Járvány van, de egyesek üzletét ez sem tudja elrontani.","id":"20200401_appeninn_vagyonkezelo_kikoto_club_aliga_meszaros_lorinc","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=db730d09-a787-4e34-b92e-25e37038d00c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad38f747-6a11-43fa-a3d7-ecb19fe7b923","keywords":null,"link":"/kkv/20200401_appeninn_vagyonkezelo_kikoto_club_aliga_meszaros_lorinc","timestamp":"2020. április. 01. 19:37","title":"Kétmilliárd forintot kap kikötőépítésre Mészáros és Tiborcz közös biznisze","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Már másfél tonna élelmet osztott szét az IKEA, amiből többek közt egy budapesti kórháznak is jutott. Civileknek maszkok varrásához adnak anyagot.","shortLead":"Már másfél tonna élelmet osztott szét az IKEA, amiből többek közt egy budapesti kórháznak is jutott. Civileknek maszkok...","id":"20200331_ikea_adomany_koronavirus","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c835a46a-262c-411c-b69a-92539461e94a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"85b19ff5-3370-4d2a-bdc8-dcb4092c9b4c","keywords":null,"link":"/kkv/20200331_ikea_adomany_koronavirus","timestamp":"2020. március. 31. 19:25","title":"Az IKEA 100 milliós adományt ajánl a járvánnyal küzdő önkormányzatoknak ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","shortLead":"Eddigiekben is voltak rá próbálkozások, de most nincs is más út.","id":"20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=413dab2c-ddec-46a9-a501-9ba98007d82a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca8a6f25-9fb2-4eae-bfee-65cf3fa84779","keywords":null,"link":"/cegauto/20200331_Az_online_autovasarlast_hozhatja_el_a_mostani_valsag","timestamp":"2020. március. 31. 10:13","title":"Az online autóvásárlások korát hozhatja el a mostani válság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]