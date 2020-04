Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"f14fb1e2-98f8-453a-8f1a-0dd19473fe99","c_author":"Gáti Júlia, Gergely Márton","category":"360","description":"A balszerencse dönti el, hogy melyik intézményből lesz járványközpont: abból, amelyikbe egy fertőzött személy besétál. A kórházak igyekeznek felkészülni a legnehezebb napokra, ám az akadozó ellátás sok helyen indulatokat vált ki.","shortLead":"A balszerencse dönti el, hogy melyik intézményből lesz járványközpont: abból, amelyikbe egy fertőzött személy besétál...","id":"202014__szemben_a_virussal__miniszteri_ukazok__hianyzo_tesztek__uvegkoporsok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=f14fb1e2-98f8-453a-8f1a-0dd19473fe99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2fe93fc0-9443-4f30-9deb-52c468bbd24f","keywords":null,"link":"/360/202014__szemben_a_virussal__miniszteri_ukazok__hianyzo_tesztek__uvegkoporsok","timestamp":"2020. április. 02. 15:00","title":"A kormányzat talált-süllyedt játékra kényszeríti a kórházakat a koronavírus ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7e2fd73d-fc74-44c9-977a-10d07dc28d7e","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Egyesek pedig még a hazatérésük utáni napokban is edzettek, ahelyett, hogy karanténba vonultak volna.","shortLead":"Egyesek pedig még a hazatérésük utáni napokban is edzettek, ahelyett, hogy karanténba vonultak volna.","id":"20200403_magyar_uszok_szovetseg_koronavirus_teszt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=7e2fd73d-fc74-44c9-977a-10d07dc28d7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ec85055-d676-4fb0-bc1e-40acd42044ef","keywords":null,"link":"/sport/20200403_magyar_uszok_szovetseg_koronavirus_teszt","timestamp":"2020. április. 03. 15:07","title":"Bors: csak a 11. napon tesztelték a külföldről hazatért magyar úszókat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ead1d2a-087d-44f7-bb88-63dc75af8d90","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"","shortLead":"","id":"20200403_Nem_szegyellem_szar_egyedul_lenni__aktualissa_valt_az_uj_Kiscsillagdal_keszult_is_hozza_karantenvideo","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ead1d2a-087d-44f7-bb88-63dc75af8d90&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1cf2ffc9-e81e-434c-89c1-6f47dd82d325","keywords":null,"link":"/elet/20200403_Nem_szegyellem_szar_egyedul_lenni__aktualissa_valt_az_uj_Kiscsillagdal_keszult_is_hozza_karantenvideo","timestamp":"2020. április. 03. 15:23","title":"„Nem szégyellem, szar egyedül lenni” – aktuálissá vált az új Kiscsillag-dal, készült is hozzá karanténvideó ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nehéz helyzetbe hozza a koronavírus a hajléktalanellátó rendszert is, a is túlzsúfolt szállókon a járvány miatt most még kevesebb a hely. A kormány úgy reagált: hamarosan bemutatják az ország történetének legnagyobb gazdaságvédelmi akciótervét.","shortLead":"Nehéz helyzetbe hozza a koronavírus a hajléktalanellátó rendszert is, a is túlzsúfolt szállókon a járvány miatt most...","id":"20200401_munkanelkuliseg_hajlektalansag_koronavirus_rtl","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=af6b6882-ef3f-4ed1-9aeb-ad09c0a6091d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e0280a8-43d6-4188-884e-21dd6bcdd980","keywords":null,"link":"/itthon/20200401_munkanelkuliseg_hajlektalansag_koronavirus_rtl","timestamp":"2020. április. 01. 20:14","title":"Egyre többen kerülnek albérletből hajléktalanszállóra a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már februárban is több évtizedes rekordot döntött a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, annyian rohantak a boltokba a járványtól tartva.","shortLead":"Már februárban is több évtizedes rekordot döntött a magyar kiskereskedelmi forgalom növekedése, annyian rohantak...","id":"20200403_felvasarlas_kiskereskedelem_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4bf7a2bb-a27e-41e5-a0da-cd96e6a2f04a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a202bede-de80-4338-9956-969e98e34e68","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200403_felvasarlas_kiskereskedelem_koronavirus","timestamp":"2020. április. 03. 09:42","title":"Óriási rekord dőlt meg a magyar boltokban, ahogy beindult a felvásárlási láz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"78435e8a-66bf-4e57-981b-ebd451b487ea","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a vadhúsok fogyasztására és kereskedelmére is tilalmat vezetett be. ","shortLead":"Az új koronavírus megjelenését követően a kínai kormányzat a vadhúsok fogyasztására és kereskedelmére is tilalmat...","id":"20200402_Betiltjak_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasat_a_delkinai_Sencsenben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=78435e8a-66bf-4e57-981b-ebd451b487ea&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d9e1839f-43ea-4f66-b0ed-e05e841832e6","keywords":null,"link":"/elet/20200402_Betiltjak_a_kutya_es_macskahus_fogyasztasat_a_delkinai_Sencsenben","timestamp":"2020. április. 02. 11:16","title":"Betiltják a kutya- és macskahús fogyasztását a dél-kínai Sencsenben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A tömeges megbetegedés nem lesz elkerülhető – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az operatív törzs pénteki tájékoztatója.","shortLead":"A tömeges megbetegedés nem lesz elkerülhető – mondta Müller Cecília országos tiszti főorvos. Az operatív törzs pénteki...","id":"20200403_Operativ_Torzs_Ne_permetezzuk_a_testunket_alkoholoskloros_permettel","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=6d908b41-25a2-4930-8e2e-950aa31f5919&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4b8f73f9-4815-43f1-9231-2ddba82bda67","keywords":null,"link":"/itthon/20200403_Operativ_Torzs_Ne_permetezzuk_a_testunket_alkoholoskloros_permettel","timestamp":"2020. április. 03. 11:19","title":"Operatív törzs: Felesleges lenne az egész országot tesztelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"834081ad-c0b5-45fa-ae12-8f3422639e25","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A jég rétegei magukba zárva őrzik az évszázadokkal ezelőtti levegő szennyezettségének nyomait. Brit kutatók a svájci-olasz Alpok egy gleccserének jegét vizsgálva találtak értékes adatokat a korabeli brit életmódról és a történelem viharairól.","shortLead":"A jég rétegei magukba zárva őrzik az évszázadokkal ezelőtti levegő szennyezettségének nyomait. Brit kutatók...","id":"20200401_thomas_becket_meggyilkolasa_ii_henrik_olom","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=834081ad-c0b5-45fa-ae12-8f3422639e25&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c317f38d-a506-4321-a5a1-3c77ab5c7720","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_thomas_becket_meggyilkolasa_ii_henrik_olom","timestamp":"2020. április. 01. 21:03","title":"Egy középkori gyilkosság jégbezárt titkait tárta fel egy lézeres kutatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]