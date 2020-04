Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4b36284d-ccd7-40e6-a8c9-089cac858682","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY azt a kérdést járja körbe, hogy Magyarország a 19. század vége óta miért vedli le magáról időnként népessége egy részét. A darab azért született meg, hogy felismerjük, a bestia bennünk él és ezek a tragédiák bármikor újra megtörténhetnek. ","shortLead":"Mohácsi János rendezése, az e föld befogad avagy SZÁMODRA HELY azt a kérdést járja körbe, hogy Magyarország a 19...","id":"20200402_E_fold_befogad_avagy_szamodra_hely_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=4b36284d-ccd7-40e6-a8c9-089cac858682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2555b734-45a1-46d0-8693-6e0fbe0910b9","keywords":null,"link":"/kultura/20200402_E_fold_befogad_avagy_szamodra_hely_Orkeny_Szinhaz_eloadas_Mohacsi_Janos","timestamp":"2020. április. 02. 19:00","title":"Velünk él a hallgatás és a rossz lelkiismeret – az Örkény Színház előadása a hvg.hu-n","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Egész meglepő módon reagált a magyar kormány a nyilatkozatra, amelyben 13 európai kormány őket támadta: tizennegyedikként csatlakozott az aláírókhoz.","shortLead":"Egész meglepő módon reagált a magyar kormány a nyilatkozatra, amelyben 13 európai kormány őket támadta...","id":"20200402_felhatalmazasi_torveny_nyilatkozat_Eu_kormany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=79f2bb5a-5b14-40ac-9df4-cc6fd4c82309&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b91c0370-161d-49e9-bdfd-6d492dacf129","keywords":null,"link":"/itthon/20200402_felhatalmazasi_torveny_nyilatkozat_Eu_kormany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 02. 19:35","title":"A magyar kormány is aláírta a felhatalmazási törvényt elítélő nyilatkozatot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"41f939db-8bc6-4654-b65b-97fe5d7f4338","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"Alig két hete a szombathelyi Styl ruhagyár védőmaszkok gyártásába kezdett. Ez annyira bevált nekik, hogy – miközben több más helyi vállalkozás a csőd szélére került – megtarthatták az összes alkalmazottukat, sőt növelniük kellett a kapacitást. Most naponta 20 ezer darabot képesek legyártani, amit azonnal értékesítenek is, elsősorban önkormányzatok részére, illetve adományba adnak kórházaknak. A maszkok mosható, fertőtleníthető textilből készülnek, de a napokban elkezdik a légszűrős maszkok fejlesztését. Riportunk Szombathelyről.","shortLead":"Alig két hete a szombathelyi Styl ruhagyár védőmaszkok gyártásába kezdett. Ez annyira bevált nekik, hogy – miközben...","id":"20200402_styl_maszkgyartas_szombathely","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=41f939db-8bc6-4654-b65b-97fe5d7f4338&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"613b917d-70c0-41ae-8173-af1eead091a4","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_styl_maszkgyartas_szombathely","timestamp":"2020. április. 02. 16:00","title":"Videó: A csődtől féltek, de a maszkgyártás megmentette őket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Apple YouTube-csatornájára került fel – majd tűnt el – az a videó, amely bizonyítja, valóban jön a cég által fejlesztett AirTag.","shortLead":"Az Apple YouTube-csatornájára került fel – majd tűnt el – az a videó, amely bizonyítja, valóban jön a cég által...","id":"20200403_apple_airtag_video_kiszivargott_informacio_find_my_iphone","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=271c647a-6634-43b6-b7c5-e18bd458dd66&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3141af4b-ff7b-4b37-ad55-8ab9f7e5838c","keywords":null,"link":"/tudomany/20200403_apple_airtag_video_kiszivargott_informacio_find_my_iphone","timestamp":"2020. április. 03. 16:03","title":"Kiderült az Apple titka: tényleg jön a kütyü, amivel bármit megtalálhatunk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem mindennapi akcióval.","shortLead":"A Tesla és SpaceX cégek első embere a szállításért sem kér pénzt. Elsősorban amerikai kórházaknak segít a nem...","id":"20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=b26790d8-8ecb-4246-b58a-7e86f510070a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3058e20a-19f1-4c8d-a60e-56af2bac391e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200401_elon_musk_lelegeztetogep_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 01. 20:03","title":"Ingyen oszt lélegeztetőgépeket Elon Musk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2","c_author":"Németh András","category":"vilag","description":"Miközben Európa a koronavírus-járvánnyal küzd, Kína átfogó propagandaoffenzívát indított, hogy elfeledtesse, részben azért okozott világjárványt az új koronavírus, mert a kínai hatóságok az első hetekben megpróbálták elhallgattatni a kór veszélyeire figyelmeztető orvosokat. A mostani kampánynak sokat árt, hogy az ázsiai országból érkezett segélyek jó része használhatatlan.","shortLead":"Miközben Európa a koronavírus-járvánnyal küzd, Kína átfogó propagandaoffenzívát indított, hogy elfeledtesse, részben...","id":"20200401_Gozerovel_de_botlasokkal_halad_a_kinai_mosolyoffenziva","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=40f5ad82-f571-4212-97d3-3367f7c613a2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7e130c8d-24ef-4c77-930c-b1a2d8137d91","keywords":null,"link":"/vilag/20200401_Gozerovel_de_botlasokkal_halad_a_kinai_mosolyoffenziva","timestamp":"2020. április. 01. 18:00","title":"Kína a világ megmentőjének mutatja magát, eddig nem nagy sikerrel","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Egyre több cég vállal házhozszállítást, amely segítheti a kijárási korlátozás miatt csökkenő forgalmú kisvállalkozásokat. ","shortLead":"Egyre több cég vállal házhozszállítást, amely segítheti a kijárási korlátozás miatt csökkenő forgalmú...","id":"20200402_Elelmiszerkiszallitasba_kezdett_a_Wolt_a_Guru_es_a_Pizza_King_is","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=440f960c-4964-40ae-ac5b-45135123ae18&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5a512330-cb47-4b8d-bace-39cf4c1baca0","keywords":null,"link":"/kkv/20200402_Elelmiszerkiszallitasba_kezdett_a_Wolt_a_Guru_es_a_Pizza_King_is","timestamp":"2020. április. 02. 11:13","title":"A Wolt most már bolti bevásárlást is vállal","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","shortLead":"A kompakt terepjáró új változatában minden korábbinál több hely lehet, de van egy komoly gond a típussal.","id":"20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=74bb72e6-8b00-4281-bf57-cfe3f1cb05cf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40a23b2d-92e2-4a8d-ab7e-c1723150858e","keywords":null,"link":"/cegauto/20200402_5ajtos_uj_valtozatban_tamad_a_kicsi_suzuki_jimny","timestamp":"2020. április. 02. 11:21","title":"Ötajtós új változatban érkezhet a kicsi Suzuki Jimny","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]