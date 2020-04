Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi családból.","shortLead":"Tévéműsorokkal és filmgyártással pótolnák a kieső pénzt, amitől azért kellett megválniuk, mert kiléptek a királyi...","id":"20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=5c59fd83-36bd-4bd5-8622-96ec6444be81&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"004c78ef-ba90-499c-bddc-5b562dc597ec","keywords":null,"link":"/kkv/20200407_harry_herceg_meghan_markle_mediaceg","timestamp":"2020. április. 07. 21:57","title":"Harry hercegék médiacéget alapítottak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az országban komoly a gyógyszerhiány, és nincs utánpótlás gyógyászati eszközökből.\r

\r

","shortLead":"Az országban komoly a gyógyszerhiány, és nincs utánpótlás gyógyászati eszközökből.\r

\r

","id":"20200409_Az_ENSZ_90_tonnanyi_segelyszallitmanyt_kuldott_Venezuelanak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b6133535-4bb9-46bb-befd-74cb215d9a26&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e7cb696e-f8b0-4b13-86f1-a72f9cc5e18b","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_Az_ENSZ_90_tonnanyi_segelyszallitmanyt_kuldott_Venezuelanak","timestamp":"2020. április. 09. 05:09","title":"Az ENSZ 90 tonnányi segélyszállítmányt küldött Venezuelának","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Azokban a közintézményekben, amelyeknek tevékenysége nélkülözhetetlen a járvány elleni küzdelemben, tovább dolgoznak az alkalmazottak.\r

","shortLead":"Azokban a közintézményekben, amelyeknek tevékenysége nélkülözhetetlen a járvány elleni küzdelemben, tovább dolgoznak...","id":"20200409_A_roman_kormany_fel_honapos_kenyszerszabadsagra_kuld_kozalkalmazottakat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7d3fba18-fee7-4b95-baa8-20d54845e475&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef712784-5d1b-461a-8d1d-fe79c266084d","keywords":null,"link":"/vilag/20200409_A_roman_kormany_fel_honapos_kenyszerszabadsagra_kuld_kozalkalmazottakat","timestamp":"2020. április. 09. 05:33","title":"A román kormány fél hónapos kényszerszabadságra küld közalkalmazottakat","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b1df8041-b0d9-4593-b9cb-f36a0c4b7a47","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A légi közlekedés a világszerte tomboló járvány egyik nagy vesztese.","shortLead":"A légi közlekedés a világszerte tomboló járvány egyik nagy vesztese.","id":"20200407_koronavirus_legi_kozlekedes_allas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=b1df8041-b0d9-4593-b9cb-f36a0c4b7a47&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9733057e-f1e4-47f2-9d0b-3f403f568ad5","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200407_koronavirus_legi_kozlekedes_allas","timestamp":"2020. április. 07. 18:51","title":"Van egy iparág, ahol 25 millió állás került veszélybe a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40 önkéntesnek adják be.","shortLead":"Ez a harmadik olyan vakcina, amelyik a klinikai vizsgálatok szakaszába léphetett. Az amerikai gyártmányú oltóanyagot 40...","id":"20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a22104fd-c29c-40bc-8877-f6981836ac13&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8ee42055-bb3c-4cdb-a76d-09bf157216f9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200407_koronavirus_elleni_vakcina_klinikai_teszt_oltoanyag_inovio","timestamp":"2020. április. 07. 19:23","title":"Indul az újabb koronavírus elleni vakcina emberes tesztje","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","shortLead":"Hiába mondta azt Donald Trump, hogy ellaposították a görbét, a számok nem ezt mutatják.","id":"20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=752ef4ba-1177-47cd-af6c-1f55737bc8e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d1953b18-fd4e-49b7-b8eb-9e903be9d61c","keywords":null,"link":"/vilag/20200408_usa_koronavirus_jarvany_amerika","timestamp":"2020. április. 08. 10:12","title":"1800-nál is több amerikai halt meg egy nap alatt a koronavírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9630ec66-b56e-4529-a3a4-475231394e70","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"A vadászat, az állattenyésztés és az, hogy világszerte egyre többen élnek városban, mind csökkentették a biodiverzitást. Ezzel jelentősen nőtt az esélye az olyan, állatról emberre terjedő járványok kitörésének, mint a koronavírusé. ","shortLead":"A vadászat, az állattenyésztés és az, hogy világszerte egyre többen élnek városban, mind csökkentették...","id":"20200408_koronavirus_jarvany_zoonozis_biodiverzitas_elovilag","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=9630ec66-b56e-4529-a3a4-475231394e70&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"db498978-9a40-4799-8aa1-bb59ce2de466","keywords":null,"link":"/zhvg/20200408_koronavirus_jarvany_zoonozis_biodiverzitas_elovilag","timestamp":"2020. április. 08. 11:23","title":"Már csak a járványok miatt is ki kell találnunk, hogyan ne pusztítsuk tovább az élővilágot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek vásárolhatnak. ","shortLead":"A legtöbb bolt csak szombaton lesz nyitva, de fontos, hogy 9 és 12 óra között akkor is csak a 65 évnél idősebbek...","id":"20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=fc24ee69-9432-4094-ae91-9be5ca963aa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e766647d-1dc1-49f7-8892-45d2f3c379e6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200409_husvet_bevasarlas_nyitvatartas","timestamp":"2020. április. 09. 11:32","title":"Nem csak a járvány, az ünnep is a bevásárlás útjába állhat a hétvégén","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]