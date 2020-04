Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába egy 2,3 tonnás hegyomlás, mégis úgy gyorsul, mint egy M4 kupé – kipróbáltuk.","shortLead":"A bajor gyártó sportosan kupésra faragott szabadidőautója zárójelbe helyezi a józan észt és a praktikumot. Hiába...","id":"20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be8535d8-dfe6-4a0f-89c0-88451c6289a4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cf01e345-bebd-46d9-ae9f-ecf1d33b9827","keywords":null,"link":"/cegauto/20200413_uj_bmw_x6_teszt_menetproba_velemeny_tapasztalatok_sportterepjaro","timestamp":"2020. április. 13. 16:00","title":"Fény az éjszakában: világító hűtőráccsal és 530 lóerővel teszteltük az új BMW X6-ot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","shortLead":"Az új tulajdonos nem egyszerűen csak egy autót, hanem egy darabka történelmet is vásárol majd magának.","id":"20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=209fd2e5-a33a-47aa-8058-24295a0dd579&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0c2f63ce-ad23-4441-99d9-90648c47729b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200409_alapos_oka_van_annak_hogy_ezert_a_fiatert_200_millio_forintot_kernek","timestamp":"2020. április. 13. 06:41","title":"Alapos oka van annak, hogy ezért a Fiatért 200+ millió forintot kérnek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","shortLead":"Dél-Korea szerint rövid hatótávolságú rakéták lehettek.","id":"20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d5019f3a-eb3c-4244-b71a-0a4e01ac90ec&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"68d5102b-8558-490f-a54d-458fe7e61d6c","keywords":null,"link":"/vilag/20200414_eszak_korea_kiloves_teszt","timestamp":"2020. április. 14. 08:44","title":"Valamit megint kilőtt a tenger felé Észak-Korea","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval magasabb a koronavírussal fertőzöttek aránya.","shortLead":"Az izraeli hatóságok vasárnap lezárták az ultraortodoxok lakta negyedek egy részét, mert ezekben a városrészekben jóval...","id":"20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=416b1841-9bd4-40ae-b60c-eb0902c97476&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2043aa0f-35cc-448a-81f8-b0238bdab1e2","keywords":null,"link":"/vilag/20200412_Jeruzsalemben_lezartak_az_ultraortodox_negyedek_egy_reszet","timestamp":"2020. április. 12. 15:38","title":"Jeruzsálemben lezárták az ultraortodox negyedek egy részét","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b","c_author":"MTI","category":"sport","description":"A sztárok közreműködésével a megélhetésükért küzdő teniszezőkön szeretnének segíteni a koronavírus-járvány miatt törölt madridi torna szervezői.\r

","shortLead":"A sztárok közreműködésével a megélhetésükért küzdő teniszezőkön szeretnének segíteni a koronavírus-járvány miatt törölt...","id":"20200413_koronavirus_virtualis_tenisztorna_andy_murray_rafael_nadal","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=acec5a14-7fbf-4b60-8f87-04af54cbe46b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5184eb56-bb2d-4cfb-af57-69637aec8a8a","keywords":null,"link":"/sport/20200413_koronavirus_virtualis_tenisztorna_andy_murray_rafael_nadal","timestamp":"2020. április. 13. 16:27","title":"Virtuális tenisztornán indul Nadal és Murray","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Van olyan egyetem, ahova majd feleannyian jelentkeztek, mint tavaly.","shortLead":"Van olyan egyetem, ahova majd feleannyian jelentkeztek, mint tavaly.","id":"20200414_Beszakadt_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0356b3c-193c-4cce-9bd8-1e45461ba81a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cb311176-389c-4aa3-95d9-77047534f689","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200414_Beszakadt_a_felsooktatasba_jelentkezok_szama","timestamp":"2020. április. 14. 07:54","title":"Beszakadt a felsőoktatásba jelentkezők száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a","c_author":"Dobozi István","category":"360","description":"A 2,2 billió dollárnyi hatalmas mentőcsomag harmada közvetlen, ingyenes pénzátutalás minden állampolgárnak és jogosult kisvállalkozónak. Alábbi írásában a Világbank volt vezető munkatársa segít megérteni a több szempontból is példátlan amerikai válsághelyzetet.","shortLead":"A 2,2 billió dollárnyi hatalmas mentőcsomag harmada közvetlen, ingyenes pénzátutalás minden állampolgárnak és jogosult...","id":"20200412_Dobozi_Istvan_Amerikanak_tobb_helikopterpenzre_lesz_szuksege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c3848268-733c-4ce6-9c83-faac6fc4453a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ee8cf3df-450c-470b-969a-d1cf5706e5f6","keywords":null,"link":"/360/20200412_Dobozi_Istvan_Amerikanak_tobb_helikopterpenzre_lesz_szuksege","timestamp":"2020. április. 12. 14:45","title":"Dobozi István: Gigantikus mennyiségű \"helikopterpénzt\" dob le Amerika a járványban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","shortLead":"Az ok: Cserháti Péter állítólag nem teljesítette az operatív törzs utasításait.","id":"20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=7231cb64-eecc-4637-b789-bf2d49bad8bf&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33e306fa-49d6-4c3b-9337-3d9305610098","keywords":null,"link":"/itthon/20200412_Levaltottak_az_Orszagos_Orvosi_Rehabilitacios_Intezet_foigazgatojat","timestamp":"2020. április. 12. 19:57","title":"Leváltották az Országos Orvosi Rehabilitációs Intézet főigazgatóját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]