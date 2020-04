Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Gát György producer-rendező-forgatókönyvíró lesz a sorozat új showrunnere.\r

\r

","shortLead":"Gát György producer-rendező-forgatókönyvíró lesz a sorozat új showrunnere.\r

\r

","id":"20200423_Jon_a_Mintaapak_folytatasa","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c5ab2c15-98bc-4cd2-a89b-0a595de7f3a0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"61ab1084-db8c-46ae-ad4d-292778cb82c3","keywords":null,"link":"/kultura/20200423_Jon_a_Mintaapak_folytatasa","timestamp":"2020. április. 23. 10:34","title":"Jön a Mintaapák folytatása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"97e82f57-988e-4b07-b616-3a5dd52653c9","c_author":"Tóth Sándor","category":"elet","description":"Az Altaj Köztársaság az egyetlen terület az Oroszországi Föderációban, amelynek az eddigi hivatalos közlések szerint nincs egyetlen koronavírussal fertőződött polgára sem. ","shortLead":"Az Altaj Köztársaság az egyetlen terület az Oroszországi Föderációban, amelynek az eddigi hivatalos közlések szerint...","id":"20200422_Egy_mumia_vedelmeben","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=97e82f57-988e-4b07-b616-3a5dd52653c9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2b79ffb2-23f7-4951-8f0a-2a38c26c4c87","keywords":null,"link":"/elet/20200422_Egy_mumia_vedelmeben","timestamp":"2020. április. 22. 14:53","title":"Ahol egy múmiának köszönik a koronavírus elleni védelmet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4","c_author":"Gergely Zsófia","category":"gazdasag","description":"Pénzügyi befektetőt keresett a háttérben, így többek közt a médiaérdekeltségekkel is rendelkező LMP-s országgyűlési képviselővel, Ungár Péterrel is egyeztetett a Pesti Hírlap jelenlegi tulajdonosa – tudta meg a hvg.hu. Végül azonban állítólag a Brit Média Kft. invesztál az eredetileg közterületi terjesztésre szánt, de a járványhelyzet miatt jelenleg online megjelenő lapba.","shortLead":"Pénzügyi befektetőt keresett a háttérben, így többek közt a médiaérdekeltségekkel is rendelkező LMP-s országgyűlési...","id":"20200422_Uj_befekteto_szall_be_a_Pesti_Hirlapba_Ungar_Peterrel_is_targyaltak","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5ae86912-6289-4a63-a8f0-2ecfb33ea2b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7823b552-181f-4a00-bcc6-4248b715c332","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200422_Uj_befekteto_szall_be_a_Pesti_Hirlapba_Ungar_Peterrel_is_targyaltak","timestamp":"2020. április. 22. 17:45","title":"Új befektető száll be a Pesti Hírlapba, Ungár Péterrel is tárgyaltak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c","c_author":"MTI","category":"cegauto","description":"Különleges emelőpárnára volt szükségük a tűzoltóknak.","shortLead":"Különleges emelőpárnára volt szükségük a tűzoltóknak.","id":"20200423_Kidontott_egy_keritest_es_gazszivargast_okozott_egy_auto_Delegyhazan","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c3efa86d-f79e-4b99-a65e-f707a293f91c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4576d16a-278c-4198-b218-951516015568","keywords":null,"link":"/cegauto/20200423_Kidontott_egy_keritest_es_gazszivargast_okozott_egy_auto_Delegyhazan","timestamp":"2020. április. 23. 05:37","title":"Kidöntött egy kerítést és gázszivárgást okozott egy autó Délegyházán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Három átkelőt nyitottak meg.","shortLead":"Három átkelőt nyitottak meg.","id":"20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=91ceeeed-ba3a-4d0f-9cc8-125f71be2d4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3e6f4f26-96d5-4309-a7fa-d51773d4a853","keywords":null,"link":"/itthon/20200423_Csutortoktol_ujra_lehetseges_az_ingazas_a_magyarszerb_hataron","timestamp":"2020. április. 23. 06:57","title":"Csütörtöktől újra lehetséges az ingázás a magyar–szerb határon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A ContiTech Hungária és a Hankook Tire is újra elindította termelést, de az elbocsátások elkerülhetetlenek.","shortLead":"A ContiTech Hungária és a Hankook Tire is újra elindította termelést, de az elbocsátások elkerülhetetlenek.","id":"20200422_Hiaba_a_kormanyzati_tamogatas_tobb_szaz_embert_kuld_el_ket_nagy_autoipari_multi","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=864a976d-9521-4976-9f47-d69a2cf4d785&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d0b9443e-3e4f-4328-b97b-3fa038d4fff1","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_Hiaba_a_kormanyzati_tamogatas_tobb_szaz_embert_kuld_el_ket_nagy_autoipari_multi","timestamp":"2020. április. 22. 08:01","title":"Hiába a kormányzati támogatás, több száz embert küld el két nagy autóipari multi","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"„Hogy tetszik lenni?” címmel indított kezdeményezést a Fesztivál Önkéntes Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat. A program az otthonaikba kényszerült idős korosztályt köti össze olyan szabadidővel rendelkező lelkes fiatalokkal, akik aktív telefonos kapcsolattal társaságot tudnak biztosítani számukra.\r

\r

","shortLead":"„Hogy tetszik lenni?” címmel indított kezdeményezést a Fesztivál Önkéntes Központ és a Magyar Máltai Szeretetszolgálat...","id":"20200421_Potunokakat_keresnek_a_maganyos_idosekhez","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=5d9d3ee1-c1a0-4deb-89ac-3e214e2f706b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c878f2b8-97d1-4a43-ba68-e88da9491304","keywords":null,"link":"/elet/20200421_Potunokakat_keresnek_a_maganyos_idosekhez","timestamp":"2020. április. 21. 12:42","title":"Pótunokákat keresnek a magányos idősekhez","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Kezdetben egyműszakos munkarendben folyik majd a gyártás.","shortLead":"Kezdetben egyműszakos munkarendben folyik majd a gyártás.","id":"20200422_suzuki_gyar_esztergom_ujraindulas_termeles_jarvany_koronavirus","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=c7eb0d51-10d1-4fba-9933-a3731838c333&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7b2e6fb6-f380-4c80-a0f7-eb353e7bd35c","keywords":null,"link":"/kkv/20200422_suzuki_gyar_esztergom_ujraindulas_termeles_jarvany_koronavirus","timestamp":"2020. április. 22. 08:40","title":"Jövő szerdán újraindul a termelés az esztergomi Suzukinál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]