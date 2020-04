Hétfőtől kötelező maszkot, kendőt vagy sálat viselni a budapesti boltokban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön és taxikon. Bejártuk a várost hogy megnézzük, mennyire tartják be az új szabályt a budapestiek.

Az egyik XIII. kerületi Aldiban hétfőn reggel fél nyolckor sikerült egy maszk nélküli emberbe botlanom. A férfi a párjával volt, akin volt maszk. A férfi nyilván úgy gondolta, hogy ezzel lényegében rajta is van

- írta olvasónk, Tamás, aki egyszerre érkezett az említett házaspárral. A boltban van biztonsági őr, de most épp nem állt a bejáratnál. Azért nem mindenki akarta elbliccelni a maszkviselést: egy másik férfi a bolt előtt jött rá, hogy "maszkos nap" van, kicsit matatott a zsebében, majd közölte a biztonsági őrrel, inkább visszajön később. Volt, aki azt mesélte:

simán besétált mellettem a Kolosy téri Tescóba egy maszk nélküli vásárló, a biztonsági őr - akinek az egyik fülén lógott a maszk - hozzá sem szólt.

Kollégánk épp ennek az ellenkezőjét tapasztalta: az újpesti Lidlbe a biztonsági őr nem engedett be egy maszk nélkül érkezett férfit, közölte, legalább egy sál kell. Az sem volt nála, így vita nélkül távozott. Az egyik budai CBA-nál pedig a biztonsági őr az eladótérből küldte ki azt a vásárlót, akinek nem volt eltakarva az arca.

© Kacskovics Mihály Béla

Karácsony Gergely főpolgármester múlt héten rendelte el, hétfőtől kötelező eltakarni az arcot a tömegközlekedési eszközökön, a boltokban, piacokon és taxikban. Azt ígérték, a BKK-n figyelmeztetés után leszállítják majd a szabályt megszegő utasokat, a többi esetben pedig elsősorban önkéntes jogkövetésre kérik a budapestieket, hiszen ellenőrizni nem fognak és nem is tudnak a boltoknál, ahogy büntetni sem. Ez valóban így is lett: kollégánk egy közterület-felügyelőt sem látott, mindenhol a bolt saját biztonsági embere szűrte a vásárlókat. Ahol pedig nem volt őr, ott csak maszkos vásárlók voltak bent. Több helyen látta kiírva a figyelmeztetést is, hogy hétfőtől csak az arcot eltakarva lehet belépni.

© Kacskovics Mihály Béla

A piacokon más volt a helyzet: a Fény utcai, félig zárt piacon minden áruson látott maszkot, a vásárlókon viszont nem igazán, az újpesti piacon ez pont fordítva volt. Több biztonsági őrrel beszélgettünk, az új szabályt egyikük sem kommentálta, inkább általánosságban meséltek eddigi tapasztalataikról. Egyikük azt mondta, a veszélyhelyzet óta nem egyszer lépett közbe veszekedő vevők miatt, akik azt sérelmezték, hogy már nem jutott nekik kenyér. Más azt mesélte, a létszámkorlát miatt van sokkal több dolga, mint eddig, több üzletben ugyanis saját hatáskörben maximalizálták az egyszerre bent lévő vevők számát.

A tömegközlekedésen elvétve látni olyan utast, akin nincs maszk, kérdés ugyanakkor, hogy ki szól majd a szabályt megszegőkre: a veszélyhelyzet kihirdetése óta a főváros legforgalmasabb pontjain sem látni ellenőröket, több utas meg is jegyezte, hetek óta lóg a BKV-n.

© Fazekas István

Egyre több busz és villamosvezetőn is látni sebészi maszkot, egyikük szerint ezt hétfő reggel kapták. Ő úgy tudja, minden sofőrnek jut majd.

© Kacskovics Mihály Béla

Beszéltünk három taxissal is, mindannyian azt mondták, maszk nélkül senkit sem engednek beszállni a kocsiba, náluk is van védőfelszerelés. Az utcákon járva nagyon kreatív megoldásokat láttunk: volt, aki farmernadrágból, más mosható pelenkából készített maszkot viselt, többen pedig egy egyszerű kendővel oldották meg a problémát.

A sokáig hiánycikknek számító maszkot és fertőtlenítőt egyre több patikában lehet már kapni, de azért nem bőséges a készletük. Egy újlipótvárosi gyógyszertáros azt mondta, másfél-két hétre elég a készlet, amit most kaptak, és csak remélni tudja, hogy a későbbi szállítmány is befut. Igaz, a hozzájuk befutott termékek csak arra jók, hogy viselőjük ne fertőzzön meg mást, a saját védelmet biztosító komolyabb maszkokat ők sem tudják beszerezni.