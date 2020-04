Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"c59f4f7a-c1e8-4346-aa71-e5b9390aec29","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Felkerült néhány kép az internetre a BMW elektromos autójáról, amelynek gyártása hivatalosan idén indulna Kínában. ","shortLead":"Felkerült néhány kép az internetre a BMW elektromos autójáról, amelynek gyártása hivatalosan idén indulna Kínában. ","id":"20200428_Kepeken_a_vegleges_BMW_iX3","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=c59f4f7a-c1e8-4346-aa71-e5b9390aec29&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ff70d90-f784-41c8-b70e-36c582122aa5","keywords":null,"link":"/cegauto/20200428_Kepeken_a_vegleges_BMW_iX3","timestamp":"2020. április. 28. 10:15","title":"Vagy nagyon ügyes a garázsdizájn, vagy tényleg itt a BMW iX3","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","shortLead":"Nagyon kijárt már neki egy szobor. A híres egyfejű mesehős miniatűr képmását Kolodko Mihály alkotta meg. ","id":"20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ef2b9c55-ffd1-4864-af4f-69aad40ccdd2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8374b7ff-166f-40ce-91ff-c1695e0771a1","keywords":null,"link":"/kultura/20200427_Szobrot_kapott_Susu_a_sarkany","timestamp":"2020. április. 27. 15:24","title":"Szobrot kapott Süsü, a sárkány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Nincs megállás a világpiacon. ","shortLead":"Nincs megállás a világpiacon. ","id":"20200427_olajar_csokkenes_olajipar","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5a1851ee-71b4-486a-ae26-17a612af983c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ebc50db-fc01-4b35-b97d-89bd3f719d72","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_olajar_csokkenes_olajipar","timestamp":"2020. április. 27. 15:30","title":"Ismét meredeken zuhan az olaj ára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c","c_author":"Matolcsy György","category":"gazdasag","description":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász, egykori miniszter azonban úgy érezte, ebben pontatlanságok jelentek meg. Véleményét a hvg.hu-n közöltük, erre reagált most lapunknak küldött soraival Matolcsy György. ","shortLead":"Pulai Miklós, a jegybank egykori alelnöke halálának hírére reagált a Magyar Nemzeti Bank, Csillag István közgazdász...","id":"20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=017e46c1-c644-4e15-ba3d-b3b9b1e81a6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9407893d-7b68-4660-8a6f-5d8ed332caf1","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200429_Matolcsy_Gyorgy_Pulai_Miklos_vedelmeben_A_cafolat_cafolata","timestamp":"2020. április. 29. 10:55","title":"Matolcsy György: Pulai Miklós védelmében (A cáfolat cáfolata)","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9dc4d6ba-affd-4e4e-a58b-3c14c83fdf34","c_author":"HVG","category":"360","description":"Néhány éve jöttek divatba az álló munkaállomások, illetve üléshez és álláshoz is igazítható magasságú asztalok. Egy új kutatás szerint egyik sem ideális testhelyzet a hosszabb munkavégzéshez.","shortLead":"Néhány éve jöttek divatba az álló munkaállomások, illetve üléshez és álláshoz is igazítható magasságú asztalok. Egy új...","id":"202017_aktiv_pihenes_inkabb_terdeljen","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9dc4d6ba-affd-4e4e-a58b-3c14c83fdf34&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c5995e61-adf3-45bc-aa22-fd31a67b3516","keywords":null,"link":"/360/202017_aktiv_pihenes_inkabb_terdeljen","timestamp":"2020. április. 28. 14:00","title":"Ül az asztalánál? Vagy állni szokott? Jobb lenne, ha inkább térdelne","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Mindössze 0,1 százalékponttal nőtt a munkanélküliség márciusban, de nincs minek örülni: az 56 ezer ember közül, aki elveszítette az állását, csak 2 ezren minősülnek hivatalosan munkanélkülinek. Ráadásul az igazán rossz számok valószínűleg csak akkor jönnek, amikor már az áprilisi adatokat is közzéteszik.","shortLead":"Mindössze 0,1 százalékponttal nőtt a munkanélküliség márciusban, de nincs minek örülni: az 56 ezer ember közül, aki...","id":"20200428_munkanelkuli_munka_ksh_foglakoztatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe83ac02-b458-4e60-9bb6-bd4956ed1915&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f54fb2d5-411a-4a52-9f5d-c127951d1b4e","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_munkanelkuli_munka_ksh_foglakoztatas","timestamp":"2020. április. 28. 09:27","title":"56 ezer ember vesztette el az állását márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval biztonságosabb kerékpárra pattanni. Budapest sem maradt ki a sorból, a Nagykörút Üllői út és Váci út közötti szakaszán is ideiglenes sávot létesítenek a bringásoknak. \r

","shortLead":"Egyre több ország kezdi fejleszteni a kerékpárutakat, a koronavírus-járvány miatt ugyanis a tömegközlekedésnél jóval...","id":"20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a29808c9-8284-4126-a300-e24c3c5864e7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54e78fc5-b6fe-41ea-a389-7f588a9268d7","keywords":null,"link":"/zhvg/20200427_Elhozza_a_varosi_biciklizes_aranykorat_a_koronavirus","timestamp":"2020. április. 27. 16:11","title":"A koronavírus elhozhatja a városi biciklizés aranykorát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kultura","description":"Jean-Jacques Annaud nem akar sztárokat szerződtetni.","shortLead":"Jean-Jacques Annaud nem akar sztárokat szerződtetni.","id":"20200428_notre_dame_tuz_film_jean_jacques_annaud","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=5810cf7f-60cd-46b9-bce0-5b34ae5af0a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"58f3cbb0-f5c2-49dc-9011-62315401dfa8","keywords":null,"link":"/kultura/20200428_notre_dame_tuz_film_jean_jacques_annaud","timestamp":"2020. április. 28. 16:18","title":"A Hét év Tibetben rendezője filmet csinál a lángoló Notre-Dame-ról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]