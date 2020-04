Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Több intézkedéssel védi a kormány azokat a munkavállalókat, akik például kemoterápián estek át, operálták őket, baj van a tüdejükkel, a veséjükkel, vagy éppen magas a vérnyomásuk.","shortLead":"Több intézkedéssel védi a kormány azokat a munkavállalókat, akik például kemoterápián estek át, operálták őket, baj van...","id":"20200428_Szeretettel_Becsbol_Humanusan_a_virusra_erzekeny_munkavallalokkal","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15b70e28-8745-453d-9b14-d4ea3b457ea1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"62a2d2d7-6dae-448c-9ac1-d8aaa941e67f","keywords":null,"link":"/360/20200428_Szeretettel_Becsbol_Humanusan_a_virusra_erzekeny_munkavallalokkal","timestamp":"2020. április. 28. 11:00","title":"Szeretettel Bécsből: Falat húznak a krónikus betegek és a koronavírus közé","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Szerdára újabb 78 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, így már 2727-en vannak, akik megfertőződtek a kórokozóval. Az elhunytak közt van egy 44 éves férfi is, akinek magas vérnyomása és asztmája volt, valamint hepatitis C betegségben szenvedett. A Magyar Nemzet szerint pünkösd után már a szálláshelyek is fogadhatnának vendégeket. Percről percre a járványról a hvg.hu-val.","shortLead":"Szerdára újabb 78 magyar állampolgárnál mutatták ki a koronavírust, így már 2727-en vannak, akik megfertőződtek...","id":"20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=9a181496-0e07-4e53-a42c-cb2934774958&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0b5ee78d-f8e8-49c5-9dbe-0661a91e1bd5","keywords":null,"link":"/itthon/20200429_koronavirus_aldozat_magyarorszag_fertozott_percrol_percre_aprilis_29","timestamp":"2020. április. 29. 07:35","title":"300-ra nőtt a koronavírus áldozatainak száma Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6","c_author":"Lengyel Miklós","category":"kkv","description":"Kreatív megoldásokkal próbálják fenntartani forgalmukat a vállalkozók.","shortLead":"Kreatív megoldásokkal próbálják fenntartani forgalmukat a vállalkozók.","id":"20200427_A_legendas_belga_sorfozdek_jol_alkalmazkodtak_a_valsaghoz","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=3789abbd-1c42-4d34-826b-8032eb5dd1e6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b497c2a3-7685-49a7-b9e1-71ec17d4a3bf","keywords":null,"link":"/kkv/20200427_A_legendas_belga_sorfozdek_jol_alkalmazkodtak_a_valsaghoz","timestamp":"2020. április. 27. 16:45","title":"A legendás belga sörfőzdék jól alkalmazkodtak a válsághoz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"vilag","description":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról, hogy Kína miként kezelte a járványt.","shortLead":"Az amerikaiak éheznek arra, hogy újra dolgozhassanak - mondta az elnök. Vizsgálatot indított az amerikai kormány arról...","id":"20200428_Trump_usa_munka","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=63ca734e-8132-499f-a150-7be41e486661&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"400fbe58-0840-45d5-b6dc-a184b7034f0a","keywords":null,"link":"/vilag/20200428_Trump_usa_munka","timestamp":"2020. április. 28. 06:14","title":"Trump: Az amerikaiak alig várják, hogy újra dolgozhassanak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2","c_author":"Kacskovics Mihály Béla - Windisch Judit","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől kötelező maszkot, kendőt vagy sálat viselni a budapesti boltokban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön és taxikon. Bejártuk a várost, hogy megnézzük, mennyire tartják be az új szabályt a budapestiek.","shortLead":"Hétfőtől kötelező maszkot, kendőt vagy sálat viselni a budapesti boltokban, piacokon, tömegközlekedési eszközökön és...","id":"20200427_bolt_maszk_budapest_bkk_taxi_karacsony","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=e7792abc-31f9-4bcf-b9f2-79b9072b23e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a65672c7-67d7-4de8-8482-96eff160e720","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200427_bolt_maszk_budapest_bkk_taxi_karacsony","timestamp":"2020. április. 27. 18:52","title":"\"Simán besétált mellettem egy maszk nélküli vásárló\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","shortLead":"A készítményt azok véréből állítják elő magyar kutatók, akik már átestek a fertőzésen, mára pedig meggyógyultak. ","id":"20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=22710b03-b44d-4ef5-98db-faf3d1505dfe&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36f1f027-ea24-42fa-996e-d48adeb18020","keywords":null,"link":"/tudomany/20200429_verplazma_szerum_semmelweis_egyetem_koronavirus_jarvany","timestamp":"2020. április. 29. 10:33","title":"Vérplazmából előállított szérumot adtak be két koronavírusosnak a Semmelweis Egyetemen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az elektromos buszok és teherautók töltését segítő cégbe fektetett be nagy pénzt a Soros Fund Management.","shortLead":"Az elektromos buszok és teherautók töltését segítő cégbe fektetett be nagy pénzt a Soros Fund Management.","id":"20200428_Soros_Gyorgy_alapitvany_toltok_busz_kamion","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=ecdc666b-9674-4e11-bedf-d940d9ff0527&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03ee7f43-e670-44af-8f5b-091dacc99e7b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200428_Soros_Gyorgy_alapitvany_toltok_busz_kamion","timestamp":"2020. április. 28. 13:32","title":"Dollármilliókat ad Soros György alapítványa e-töltőkre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92","c_author":"Helena Dalli","category":"elet","description":"A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok továbbra is kezelni fogják a családon belüli erőszak eseteit, valamint közvetlen szükséghelyzeti alapokat kell létrehozniuk az erőszak áldozatait támogató szervezetek, többek között a menedékhelyek számára – írja Helena Dalli, az Európai Bizottság egyenlőségért felelős tagja.","shortLead":"A tagállamoknak biztosítaniuk kell, hogy a hatóságok továbbra is kezelni fogják a családon belüli erőszak eseteit...","id":"20200427_Koronavirus_es_csaladon_beluli_eroszak_aranytalan_kockazat_a_nok_szamara","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=4659fe05-e4f7-4fcb-b104-6686adcd0a92&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d32e55e-6584-4b6d-8016-48da31a3f414","keywords":null,"link":"/elet/20200427_Koronavirus_es_csaladon_beluli_eroszak_aranytalan_kockazat_a_nok_szamara","timestamp":"2020. április. 27. 18:00","title":"Koronavírus és családon belüli erőszak: aránytalan kockázat a nők számára","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]