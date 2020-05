John Holland-Kaye, a Heathrow vezetője szerint a társadalmi távolságtartás egyik közlekedési eszközön sem kivitelezhető, pláne nem a repülőgépeken - írja a BBC.

A legnagyobb angliai szakszervezet, a GMB véleménye szerint a repülőterek vezetésének szigorúan be kéne tartatniuk utasaikkal a megfelelő távolságot, a személyzet egészségének védelmében is. A GMB attól fél ugyanis, hogy a reptéri személyzet kellő szigorítások nélkül olyan emberekkel fog a jövőben érintkezni, akik továbbra is járvány sújtotta országokból térnek vissza és fertőzőek lehetnek. A GMB közleményében arra is emlékeztetett, hogy az elmúlt hetekben több heahtrowi alkalmazott is meghalt a koronavírus miatt.

Holland-Kaye szerint ugyanakkor a társadalmi távolságtartás nélkül is, bizonyos szabályok betartásával garantálni lehet az utasok és a személyzet biztonságát. Amíg nem találják fel a vírus elleni vakcinát, addig folyamatosan egészségügyi ellenőrzések alá vetnék az összes utasukat, a terminálba való belépéskor pedig továbbra is mérnék a kötelezően maszkot viselő utasok testhőmérsékletét is. A Ryanairnél is hasonló egyébként a bevett eljárás, 38 fokos, vagy afölötti lázzal senki nem szállhat fel a gépekre. Az EasyJet pedig azt találta ki, hogy szabadon hagyja a középső üléseket a széleken helyett foglaló utasok között.

A GMB egy e heti incidens miatt sürgetné a társadalmi távolságtartás betartatását a Heathrow repülőtéren. Csütörtökön ugyanis két, ugyanonnan érkező gép ugyanabban az időben szállt le, és 500 utas zsúfolódott össze a poggyászkiadó szalagnál, ez pedig a szakszervezet szerint a személyzet tagjait is veszélybe sodorta.

A szervezet szerint, ha a Heathrow az esetből tanulva szigorúan betartatná a társadalmi távolságtartás szabályait, akkor azzal azt üzenné utasainak, hogy a bevételnél sokkal fontosabb számukra az utasaik élete.