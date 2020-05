Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az export és a megrendelések is jelentősen csökkentek a világjárvány miatt elrendelt korlátozások következtében – derül ki a KSH részletes adataiból.","shortLead":"Az export és a megrendelések is jelentősen csökkentek a világjárvány miatt elrendelt korlátozások következtében – derül...","id":"20200513_ksh_ipari_termeles","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cdb1ea-262e-47aa-80b1-a9b31b8596fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_ksh_ipari_termeles","timestamp":"2020. május. 13. 11:34","title":"Ötödével zuhant egy hónap alatt a magyarországi járműgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2","c_author":"Csányi Nikolett","category":"kkv","description":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru – erről beszélt a hvg.hu-nak Tóth László, az Unió Coop vezetője. Miskolcon és Sajóecsegén jártunk, hogy megtudjuk, hogyan boldogulnak a kisboltok a járvány idején. Videó.","shortLead":"A korlátozások kezdete óta szívesebben vásárolnak helyben az emberek, már ahol még megvan a bolt és napi friss áru –...","id":"20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4592fdc9-1adb-4338-b96c-cbe55d6df2e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e703cacc-d532-4cb1-9c6c-11559f6fde00","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_kistelepulesek_kiskereskedelem_koronavirus_coop","timestamp":"2020. május. 13. 14:00","title":"Ha nem kapnak segítséget, eltűnhetnek a boltok a kistelepüléseken","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás idején teljes biztonságban tudni vendégeit. ","shortLead":"Megnyílt Svédországban az egy nap csak egyetlen főt kiszolgáló étterem, amely így kívánja a társas távolságtartás...","id":"20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=bcd294c8-ee81-44d7-adcd-3a6c4ecb64ac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0098fa5c-f990-4bb6-a77f-cd0ab776765f","keywords":null,"link":"/elet/20200513_Kernek_egy_asztalt_egy_fore_a_semmi_kozepen__megnyilt_a_vilag_legkisebb_etterme","timestamp":"2020. május. 13. 09:57","title":"Kérnék egy asztalt egy főre, a semmi közepén – megnyílt a világ legkisebb étterme","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Legtöbben a fodrászok és a kozmetikusok közül szüneteltették a tevékenységüket.","shortLead":"Legtöbben a fodrászok és a kozmetikusok közül szüneteltették a tevékenységüket.","id":"20200513_Rengeteg_egyeni_vallalkozas_allt_le_a_jarvany_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b9cda001-092c-4628-bf0a-2ed231e32e7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d425fcc3-d152-4611-8295-bbb39a4d930b","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Rengeteg_egyeni_vallalkozas_allt_le_a_jarvany_miatt","timestamp":"2020. május. 13. 12:59","title":"Rengeteg egyéni vállalkozás állt le a járvány miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki az ezredforduló tájékán megteremtette a modern járványok modellezésének eszköztárát. Most azt mondja, nem vagyunk túl a nehezén.","shortLead":"Ez nem rövidtávfutás, hanem egy hosszú hónapokig tartó maraton – int Alessandro Vespignani tudományos jövőmondó, aki...","id":"20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bdb44b5-9520-4b92-90c5-c7c0d8d70500&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"39af8d23-5307-4f70-9a86-78b9caf3c68f","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_alessandro_vespignani_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 19:33","title":"Min dolgozik \"a koronavírus bestsellerírója\"?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az előző főpolgármester a libegőhöz és a fogaskerekű vasúthoz sem ragaszkodik.

","shortLead":"Az előző főpolgármester a libegőhöz és a fogaskerekű vasúthoz sem ragaszkodik.

","id":"20200512_tarlos_istvan_mav_volan_fogaskereku_libego_kozlekedes_javaslatok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1bfdcdbc-5db6-437f-ade8-56bd7498137f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1a697793-4783-4ada-934a-c95109eaf08f","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200512_tarlos_istvan_mav_volan_fogaskereku_libego_kozlekedes_javaslatok","timestamp":"2020. május. 12. 09:33","title":"Tarlós a MÁV és a Volán összevonását javasolja Orbánnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá kellett jönniük, hogy ennél több kárt is okozhat.","shortLead":"Az orvosok sokáig csak a vírus kiváltotta tüdő-, illetve légúti gyulladásokat kezelték, de az elmúlt hetekben rá...","id":"20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8435188b-a0fe-4b2b-8c27-cf8b79a5fd7d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c969c9d4-7057-4e53-a8f0-10d303827945","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_a_veset_a_szivet_az_agyat_a_kozponti_idegrendszert_is_karositja_a_koronavirus","timestamp":"2020. május. 13. 20:45","title":"A koronavírus a vesét, a szívet, az agyat és a központi idegrendszert is károsítja amerikai tudósok szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8e4d9976-cb71-424b-9201-79137585f733","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Ez a járvány sem volt elég arra, hogy a szembenállás megszűnjön, mert túl mélyen gyökerezik -–mondja Kemény Dénes a politikai vitákról. A sportot is komolyan megtépázta a koronavírus, de szerinte hamarosan újra meccseket játszanak majd. \"Hévizen nem oroszul fognak beszélni\" – szemléltette, hogy milyen változásokat vár a turizmusban a háromszoros olimpiai bajnok edző. ","shortLead":"Ez a járvány sem volt elég arra, hogy a szembenállás megszűnjön, mert túl mélyen gyökerezik -–mondja Kemény Dénes...","id":"20200513_Kemeny_Denes_a_Home_officeban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8e4d9976-cb71-424b-9201-79137585f733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca95fcae-3493-48c9-930b-0263a2d532ec","keywords":null,"link":"/360/20200513_Kemeny_Denes_a_Home_officeban","timestamp":"2020. május. 13. 18:30","title":"Kemény Dénes a Home office-ban: \"Ezt túl fogja élni a nemzetközi sport\"","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]