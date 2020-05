Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

Mielőtt egy kínai rakéta törmelékei az Atlanti-óceánba csapódtak volna, az űreszköz megmaradt darabjai – a becsapódás utolsó fél órájában – New York fölött is átrepültek.

Az áprilisi forgalom a tavalyi fele volt csak, most viszont már folyamatosan nő az autók és teherautók száma az utakon.

A maszkok értéke 7,5 millió forint. A HVG-nek adott interjújában a rendezőnő – aki maga is megfertőződött – elmeséli, hogy ő hogyan élte át a bezártságot, de beszél készülő új játékfilmjéről is. A premier időpontja a járvány miatt bizonytalan.

A megkérdezettek közül a 24-26 éves korosztály a legborúlátóbb, náluk 55 százalék gondolja azt, hogy nehezebb lesz munkát találni a koronavírus miatt. A HVG 1989 májusában készített vele portréinterjút, ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.

Szokatlan javaslat kerül a jövő héten a Ház elé.

Nem mindenki ugyanakkorát koppan. Állnak még a paloták.