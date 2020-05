Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"a0c19ef7-4894-491f-a4fa-103cece4c363","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A benchmarkok sokat elárulnak egy-egy telefon erejéről, teljesítményéről. Megmérettetett az egyébként még nem bemutatott Pixel-telefon, a Pixel 4a is, és a számok egy ígéretes középkategóriás telefont sejtetnek.","shortLead":"A benchmarkok sokat elárulnak egy-egy telefon erejéről, teljesítményéről. Megmérettetett az egyébként még nem...","id":"20200517_google_pixel_4a_telefon_benchmark_szamok","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a0c19ef7-4894-491f-a4fa-103cece4c363&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf2a3226-5bb1-44f2-85b3-d7c5629e2484","keywords":null,"link":"/tudomany/20200517_google_pixel_4a_telefon_benchmark_szamok","timestamp":"2020. május. 17. 18:03","title":"Ígéretes számok szivárogtak ki a Google új telefonjáról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A Knorr-Bremse Rail Systems Budapest bemutatta az első olyan termékét, amelyet az iparágban 3D-s fémnyomtatással állítottak elő. A magyar mérnökök által újratervezett vasúti fékvezérlő panel a vállalat szerint formája, mérete miatt is innováció az iparágban. Az alakadó technológiának köszönhetően a funkciót jobban szolgáló, lényegesen könnyebb és kompaktabb termékek készülhetnek a jövőben kisebb helyigénnyel és karbonlábnyommal.","shortLead":"A Knorr-Bremse Rail Systems Budapest bemutatta az első olyan termékét, amelyet az iparágban 3D-s fémnyomtatással...","id":"20200516_knorr_bremse_budapest_3d_femnyomtatas_vasuti_fekvezerlo","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a5c5581c-88f1-4f11-a726-8017181e7369&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"35ce1711-7a4c-4cf4-a381-8c4270e75895","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_knorr_bremse_budapest_3d_femnyomtatas_vasuti_fekvezerlo","timestamp":"2020. május. 16. 11:03","title":"Nyomtatják a fémet Budapesten, így sikerült 90%-kal könnyebb féket készíteni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Hatvan éve, 1960. május 16-án mutatta be Theodore H. Maiman amerikai fizikus a kaliforniai Hughes Aircraft malibui laboratóriumában a lézersugarat.","shortLead":"Hatvan éve, 1960. május 16-án mutatta be Theodore H. Maiman amerikai fizikus a kaliforniai Hughes Aircraft malibui...","id":"20200516_60_eves_a_lezer_szuletese_maiman_fizika","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e21df62c-d3d6-463a-8b35-bd4c53960f7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8fbe58c2-79cf-4c4f-a676-df2f5ba99ce7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200516_60_eves_a_lezer_szuletese_maiman_fizika","timestamp":"2020. május. 16. 13:03","title":"Ma 60 éves a velünk élő science-fiction: a lézer","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"127b51d9-31c2-47f0-9552-2bda0be0a877","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Egy helyi tévécsatorna szerint Du Wei természetes módon, álmában hunyt el.\r

