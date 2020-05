Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az Amphan most Bengáli-öböl felett van, a széllökések sebessége eléri az óránkénti 265 kilométert.","shortLead":"Az Amphan most Bengáli-öböl felett van, a széllökések sebessége eléri az óránkénti 265 kilométert.","id":"20200519_ciklon_india_banglades_evakualas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d22e6cd6-bdda-4611-a7e2-41aa75c119ae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40c9df20-613d-432d-ace3-2752a962afbe","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_ciklon_india_banglades_evakualas","timestamp":"2020. május. 19. 06:10","title":"Kétmillió embert evakuálnak Indiában és Bangladesben egy ciklon miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1894bfb6-5f1a-4bbc-b155-da47bccaea00","c_author":"Földvári Zsuzsa","category":"360","description":"Filmsorozat mutatja be a pszichoanalízis atyjának ifjúkori éveit, amikor ő sem boldogult könnyen minden páciensénél a hipnózissal. Az álomfejtésre, Ödipusz-komplexusra és a látomásos rohamok kezelésére is használt módszertől később maga Freud is elfordult. ","shortLead":"Filmsorozat mutatja be a pszichoanalízis atyjának ifjúkori éveit, amikor ő sem boldogult könnyen minden páciensénél...","id":"202020__freudsorozat__hipnozis__szabad_asszociacio__alompraxis","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1894bfb6-5f1a-4bbc-b155-da47bccaea00&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3996e27d-d432-4b62-bef1-956f69bd9dee","keywords":null,"link":"/360/202020__freudsorozat__hipnozis__szabad_asszociacio__alompraxis","timestamp":"2020. május. 19. 15:00","title":"Még Freud sem látott bele a hipnózissal mindenki fejébe","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"23e7d6f6-8d86-4e6a-b2a0-250cb6783b20","c_author":"MTI","category":"elet","description":"A fotók egy ukrán szállodában készültek.","shortLead":"A fotók egy ukrán szállodában készültek.","id":"20200518_Megrendito_fotok_orokbefogadott_csecsemokrol_akikert_nem_tudtak_menni_a_virus_miatt","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=23e7d6f6-8d86-4e6a-b2a0-250cb6783b20&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"40f1757a-cae2-4ee0-a4ef-7d9f536d42d4","keywords":null,"link":"/elet/20200518_Megrendito_fotok_orokbefogadott_csecsemokrol_akikert_nem_tudtak_menni_a_virus_miatt","timestamp":"2020. május. 18. 09:05","title":"Megrendítő fotók örökbefogadott csecsemőkről, akikért nem tudtak menni a vírus miatt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3","c_author":"Lindner András, Horváth Zoltán","category":"360","description":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után a rendszerváltáskor egykori hazájában is aktivizálta magát. Alexander Brodyval, Bródy Sándor unokájával a HVG 1989 márciusában készített portréinterjút. Ezt közöljük most újra, változtatás nélkül. /// Sorozatunk a modern Magyarország meghatározó évének meghatározó szereplőiről szól.\r

","shortLead":"Világpolgár, világcégek vezetője, világhírű tudósok, politikusok és művészek közt forgott, 1948 után...","id":"20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=ee2dd2e4-980e-42aa-9cf2-135d717b90a3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e7bfe20-1b96-4c17-84eb-c27dd8d1d23f","keywords":null,"link":"/360/20200518_Rendszervaltok30__Alexander_Brody_hvgportre","timestamp":"2020. május. 18. 18:30","title":"Rendszerváltók30 – Alexander Brody: Férfinak csak nővel szabad nyelvet tanulnia","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"86106b6d-31c1-4a7c-81d2-45caec702fcd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Sir James Dyson főleg egyedi külsejű és technológiájú kézszárítóiról és porszívóiról ismert, de most azt is megmutatta, milyen elektromos autót álmodott meg. ","shortLead":"Sir James Dyson főleg egyedi külsejű és technológiájú kézszárítóiról és porszívóiról ismert, de most azt is megmutatta...","id":"20200518_Megmutatta_a_porszivokiraly_milyen_elektromos_autot_epitett_volna","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=86106b6d-31c1-4a7c-81d2-45caec702fcd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2af72c7f-c37f-4e6d-81ef-fec371401fcd","keywords":null,"link":"/cegauto/20200518_Megmutatta_a_porszivokiraly_milyen_elektromos_autot_epitett_volna","timestamp":"2020. május. 18. 17:05","title":"Megmutatta a porszívókirály, milyen elektromos autót tervezett","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"3535 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, míg 11-en meghaltak.","shortLead":"3535 főre nőtt Magyarországon a beazonosított fertőzöttek száma, míg 11-en meghaltak.","id":"20200518_koronavirus_magyar","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e9e60d0f-962d-4d8a-b158-60373bac211f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36c2ff59-ddbb-4ca1-840d-f29329f59b4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200518_koronavirus_magyar","timestamp":"2020. május. 18. 07:08","title":"Megugrott a koronavírus miatt elhunyt betegek száma","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","shortLead":"A támogatott 6 hónap alatt legfeljebb havi 200 ezer forintot térítenek meg a munkáltatónak.","id":"20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=dd1cc861-7178-47fb-b492-83e8822c5f52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbc60b27-f586-419c-8c41-b736fa7b8afb","keywords":null,"link":"/kkv/20200518_ITM_80_milliard_forintos_munkahelyteremto_bertamogatasi_program_indul","timestamp":"2020. május. 18. 11:31","title":"ITM: 80 milliárd forintos bértámogatási program indul","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eb4b9a39-7bd3-4a71-89c6-d0bc3f157a0c","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A Lamborghini Huracan versenypályára optimalizált új verzióját – a tűz ellenére – várhatóan idén bemutatják. ","shortLead":"A Lamborghini Huracan versenypályára optimalizált új verzióját – a tűz ellenére – várhatóan idén bemutatják. ","id":"20200519_Kigyulladt_a_Nurburgringen_egy_prototipus_Lamborghini","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eb4b9a39-7bd3-4a71-89c6-d0bc3f157a0c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ba38dfe-3ad3-41cb-9b02-0e2e1c9c2a7b","keywords":null,"link":"/cegauto/20200519_Kigyulladt_a_Nurburgringen_egy_prototipus_Lamborghini","timestamp":"2020. május. 19. 11:26","title":"Lángba borult a Nürburgringen egy prototípus Lamborghini","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]