Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai lélegeztetőgép-beszerzést a csütörtöki kormányinfón a Miniszterelnökséget vezető miniszter. A részletes szakmai kritikákra, és hogy miért egy otthoni használatra és egy beteg tartósabb ellátására tervezett eszközt választottak a klinikák intenzív osztályainak, továbbra sincs magyarázat. A részletes bírálatát korábban névvel is vállaló aneszteziológus már nem vállal(hat) további nyilatkozatokat. ","shortLead":"A WHO megváltozott ajánlásával védte meg az egyes szakmai vélemények szerint félresikerült klinikai...","id":"20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=5e96e659-63dd-44e1-9725-60f01f7dc8b4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ca19f0c0-853b-40d7-8859-e3cbf0022d45","keywords":null,"link":"/itthon/20200521_Gulyas_is_megvedte_a_lelegeztetogepbeszerzest_de_sok_kerdesre_meg_nincs_valasz","timestamp":"2020. május. 21. 13:59","title":"Gulyás is megvédte a lélegeztetőgép-beszerzést, de sok kérdésre még mindig nincs válasz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte a polgári légi közlekedést. Magyarországon száz mérnökük fejleszt elektromos és hibrid hajtásrendszereket.","shortLead":"A repülőgép-hajtóműveket is gyártó vállalatcsoport világszinten 9 ezer embert bocsát el, mert a járvány padlóra küldte...","id":"20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=16ada0ca-35c6-4ee1-9fd1-1d33db022bfd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"beebc55f-4ae9-4ae5-ad8f-53d8ed55678e","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_A_RollsRoyce_nyilatkozott_a_lehetseges_magyarorszagi_leepitesrol","timestamp":"2020. május. 21. 09:59","title":"A Rolls-Royce nyilatkozott a lehetséges magyarországi leépítésről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"18fb9df1-61bf-49b9-93e7-790bcec01b93","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Az állatok már karanténban vannak.\r

","shortLead":"Az állatok már karanténban vannak.\r

","id":"20200519_Tobb_tizezer_meh_elt_egy_egri_haz_plafonjaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=18fb9df1-61bf-49b9-93e7-790bcec01b93&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d220071b-299e-4e3f-b922-a03df7940616","keywords":null,"link":"/elet/20200519_Tobb_tizezer_meh_elt_egy_egri_haz_plafonjaban","timestamp":"2020. május. 19. 20:40","title":"Több tízezer méh élt egy egri ház plafonjában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Varga Mihály pénzügyminiszternek egy friss kormányhatározat értelmében azonnal gondoskodnia kell 25 milliárd forint rendelkezésre állásáról. A pénz a szegedi és a tatabányai kézicsarnokra kell.","shortLead":"Varga Mihály pénzügyminiszternek egy friss kormányhatározat értelmében azonnal gondoskodnia kell 25 milliárd forint...","id":"20200521_25_milliard_forintot_ad_a_kormany_ket_kezilabdacsarnokra","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=7257024a-49a5-461d-8e24-11ed1f915df6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1c8441a2-11fb-4c48-85cb-a65b2fb93849","keywords":null,"link":"/kkv/20200521_25_milliard_forintot_ad_a_kormany_ket_kezilabdacsarnokra","timestamp":"2020. május. 21. 09:23","title":"25 milliárd forintot ad a kormány két kézilabdacsarnokra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","shortLead":"Az ország már a harmadik helyen áll a fertőzöttek számát illetően.","id":"20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=684e2637-c107-474c-8d36-1425f67162aa&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ff19662-4a20-4018-b348-83f226e01fd6","keywords":null,"link":"/vilag/20200520_Eloszor_haladta_meg_az_ezret_az_egy_nap_alatt_elhunytak_szama_Braziliaban","timestamp":"2020. május. 20. 19:31","title":"Először haladta meg az ezret az egy nap alatt elhunytak száma Brazíliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A nem pénzügyi vállalatoknál lévő hitelek mennyisége meghaladta a 9040 milliárd forintot, ami éves szinten 18,5 százalékos bővülés.\r

","shortLead":"A nem pénzügyi vállalatoknál lévő hitelek mennyisége meghaladta a 9040 milliárd forintot, ami éves szinten 18,5...","id":"20200520_ceges_hitelek_allomanya_rekord_gazdasag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4132710f-f754-4881-a3d0-a3a76f5b1f8f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5eca6777-9b15-4898-b614-398dda939dee","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200520_ceges_hitelek_allomanya_rekord_gazdasag","timestamp":"2020. május. 20. 05:39","title":"Rekordot döntött a céges hitelek állománya márciusban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","shortLead":"Újabb 15 napra meghosszabbítják a szükségállapotot az országban.\r

","id":"20200519_halalozas_Spanyolorszagban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f5b7c99d-06df-473b-8145-ab475dd44af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"799c91cc-433f-4594-bc26-16022a84cce7","keywords":null,"link":"/vilag/20200519_halalozas_Spanyolorszagban","timestamp":"2020. május. 19. 20:15","title":"Harmadik napja száz alatt a halálozás Spanyolországban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Az otthoni használatra készült lélegeztetőgépekről és a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult helyzetről kérdezte volna a Parlament Népjóléti bizottságának elnöke Kásler Miklós és Szijjártó Péter minisztereket, ahol egyikük sem jelent meg.","shortLead":"Az otthoni használatra készült lélegeztetőgépekről és a Bajcsy-Zsilinszky Kórházban kialakult helyzetről kérdezte volna...","id":"20200520_Kasler_es_Szijjarto_csak_a_veszelyhelyzet_utan_meg_a_parlamenti_bizottsag_ele","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b8a15548-46e6-45a3-82a6-6a1878a92e43&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1fb7f20f-49b4-43ec-b350-ac3c868fd17f","keywords":null,"link":"/itthon/20200520_Kasler_es_Szijjarto_csak_a_veszelyhelyzet_utan_meg_a_parlamenti_bizottsag_ele","timestamp":"2020. május. 20. 16:45","title":"Kásler és Szijjártó csak a veszélyhelyzet után válaszol bizottsági kérdésekre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]