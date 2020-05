Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1","c_author":"HVG Könyvek","category":"hvgkonyvek","description":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan ragaszkodóvá válik, mint ha a szülők magára hagyják, mielőtt még készen állna az elválásra - mutat rá Philippa Perry brit pszichoterapeuta és író.","shortLead":"Ha a gyerek döntheti el, mikor és hogyan válik le a szülőről, kisebb az esélye annak, hogy bizonytalanná és túlzottan...","id":"20200527_Megmentes_helyett_segitseg_igy_segithetjuk_gyerekunk_onallosodasat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d3b42140-0d3b-4857-9500-4107fc7888b1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"44476e4f-b5af-44e5-a5cc-63f6954486a5","keywords":null,"link":"/hvgkonyvek/20200527_Megmentes_helyett_segitseg_igy_segithetjuk_gyerekunk_onallosodasat","timestamp":"2020. május. 27. 19:13","title":"Megmentés helyett így segíthetjük gyerekünk önállósodását","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be2799fb-d353-4ea8-9d11-93f7eb9b6739","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200528_Egy_fogadas_15_ezer_olvaso_es_a_hvg360","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=be2799fb-d353-4ea8-9d11-93f7eb9b6739&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c428b3c6-43d7-4918-abf2-ef42c7cee45e","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Egy_fogadas_15_ezer_olvaso_es_a_hvg360","timestamp":"2020. május. 28. 13:15","title":"Egy fogadás, 15 ezer olvasó és a hvg360","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ddfe485c-1a63-4aa9-9697-798818964047","c_author":"hvg.hu/MTI","category":"gazdasag","description":"Venezuela vezetői másfél éve nem nyúlhatnak hozzá a Nagy-Britanniában őrzött aranytartalékhoz. 