[{"available":true,"c_guid":"4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"23,2 ezer magyar tért haza. Miközben sok ezren közben el is hagyták az országot.","shortLead":"23,2 ezer magyar tért haza. Miközben sok ezren közben el is hagyták az országot.","id":"20200515_kivandorlas_kulfoldi_kivandorlo_magyarok_ksh","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=4939b609-bd38-4805-a625-be8b81e4ea3e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"280a9faf-d353-4bf5-b470-35165bd1e437","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200515_kivandorlas_kulfoldi_kivandorlo_magyarok_ksh","timestamp":"2020. május. 15. 07:00","title":"10 éves kivándorlási trend fordult meg tavaly Magyarországon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás hiányában sokan másik platformon videochatelnek. A Facebook lépett, és most mindenkinél bekapcsolták az áprilisban beharangozott Messenger Rooms funkciót.","shortLead":"Ezer százalékkal megnőtt a facebookozók igénye a videós beszélgetések iránt, és az igényeket kiszolgáló megoldás...","id":"20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c02456c4-1aff-4e76-a709-d22fece92c31&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a3cb92d6-ed3a-491d-88a5-8eeefbdd8026","keywords":null,"link":"/tudomany/20200515_facebook_messenger_rooms_bekapcsolas_csoportos_videochat","timestamp":"2020. május. 15. 07:33","title":"Új funkció a Messengerben, napokon belül mindenkinél éles lesz a Messenger Rooms","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró gyémántnál is keményebb.","shortLead":"Kaliforniai tudósok olyan anyagot alkottak, amely parányi mérete ellenére rendkívül kemény. Még a híresen strapabíró...","id":"20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6463038c-e071-431d-8a7e-e4d230b71961&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"170114e8-1eb2-4f74-b2d6-e1b8f68fb74e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200514_gyemant_nanoszerkezet_uripar_urkutatas_repulestechnika_nanoracs","timestamp":"2020. május. 14. 09:03","title":"Elkészült az új anyag: szabad szemmel nem látható, de még a gyémántnál is keményebb","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési költségek adatait bekérik a településektől, és uniós forrásokra is pályázhat a kormány.","shortLead":"Az önkormányzati államtitkár a szociális támogatások felhasználását javasolta. A BM azt is elárulta, hogy a védekezési...","id":"20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=10242711-2a50-434d-b6fe-b55acbecfc8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"46e3ceef-f5d3-42a3-b657-d57dff1d9161","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Valaszolt_a_Belugyminiszterium_az_onkormanyzatoknak_sporoljak_meg_a_szocialis_tamogatasbol_a_vedekezes_koltsegeit","timestamp":"2020. május. 13. 17:05","title":"Válaszolt a kormány az önkormányzatoknak: spórolják meg a szociális támogatásból a védekezés költségeit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra alkalmas, a keresőcég szerint a hasonló funkciójú Zoomnál biztonságosabb programban csoportos beszélgetések is bonyolíthatók.","shortLead":"Már Magyarországon is bárki számára elérhető a Google Meet nevű szolgáltatása, és a legjobb: ingyen. A videohívásokra...","id":"20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6631385d-45fc-4732-8e57-1a9b209cdab0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"33a22d72-4273-4920-9f5b-a12f62a2c6c8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200513_google_meet_videokonferencia_telepites_bongeszobol_home_office","timestamp":"2020. május. 13. 12:03","title":"Akár 100 fős hívások, videóval, ingyen: Magyarországon is kinyitották a Google Meet kapuit","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df","c_author":"HVG","category":"kkv","description":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa a biztonságot és a bizalmat, ami a befektetőknek kell. Interjú.","shortLead":"A befolyásos Eurasia Group tanácsadó és elemző cég alapító-elnöke szerint a magyar kormány politikája aláássa...","id":"20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f0b094e-16ac-4c90-9eaf-e02e1ba129df&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2e44f0ca-6992-4359-ac7d-a0a74a5d0a54","keywords":null,"link":"/kkv/20200513_Ian_Bremmer_Orban_megfogadta_hogy_sose_hagyjon_karba_veszni_egy_jo_kis_valsagot","timestamp":"2020. május. 13. 16:35","title":"Ian Bremmer: Orbán megfogadta a tanácsot, hogy sose hagyjon kárba veszni egy jó kis válságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","shortLead":"A koronavírus-járvány sok mindent megváltoztathat az autóiparban is.","id":"20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e7a9c53a-df1d-44bc-b825-fae5b458faa6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7a8cd5bf-c531-4cbb-a0f7-2682f73c36ff","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_Azok_a_francia_autogyartok_kaphatnanak_segelyt_akik_hazaviszik_a_termelest","timestamp":"2020. május. 13. 10:15","title":"A francia kormány a segítségért cserébe azt kéri az autógyáraktól, hogy inkább otthon termeljenek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857","c_author":"MTI/hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Az export és a megrendelések is jelentősen csökkentek a világjárvány miatt elrendelt korlátozások következtében – derül ki a KSH részletes adataiból.","shortLead":"Az export és a megrendelések is jelentősen csökkentek a világjárvány miatt elrendelt korlátozások következtében – derül...","id":"20200513_ksh_ipari_termeles","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=8194ecff-a66f-46f6-9180-17a9bd209857&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b9cdb1ea-262e-47aa-80b1-a9b31b8596fd","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200513_ksh_ipari_termeles","timestamp":"2020. május. 13. 11:34","title":"Ötödével zuhant egy hónap alatt a magyarországi járműgyártás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]