[{"available":true,"c_guid":"f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A főpolgármester csütörtökön döntött arról is, hogy felmenti a Pesti úti idősotthon vezetőjét, négyszáz szociális dolgozó pedig átlagosan 100 ezer forintos egyszeri jutalmat kap.","shortLead":"A főpolgármester csütörtökön döntött arról is, hogy felmenti a Pesti úti idősotthon vezetőjét, négyszáz szociális...","id":"20200528_Karacsony_Gergely_ismet_bevezeti_a_lakasrezsitamogatast","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f24213bd-a4f4-45cc-8501-99d1b0018713&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"471bc89f-d019-4b3b-a93e-3a1cb9a8100b","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_Karacsony_Gergely_ismet_bevezeti_a_lakasrezsitamogatast","timestamp":"2020. május. 28. 14:33","title":"Karácsony Gergely ismét bevezeti a lakásrezsi-támogatást","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","shortLead":"Nem örökösének tette meg, csak két tanácsot adott a haldokló miniszterelnök a fiatal ellenzéki vezetőnek.","id":"20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f72958f8-4dc0-4323-ba45-1fa2cdda63a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"88804db6-7ae2-45c7-a28b-17fe086001a6","keywords":null,"link":"/itthon/20200528_antall_gyorgy_antall_jozsef_orban_viktor","timestamp":"2020. május. 28. 12:52","title":"Antall József fia elárulta, apja mit mondott a halálos ágyán Orbán Viktornak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"vilag","description":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","shortLead":"Az áldozatok száma 355 ezer felett jár. Az amerikai kontinensen terjed legerőteljesebben a járvány.","id":"20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=ce0217df-c8f7-4fac-9a96-4890ca475c96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"124bc16d-b696-4067-9894-859551f10d30","keywords":null,"link":"/vilag/20200528_koronavirus_vilag_millio_fertozott","timestamp":"2020. május. 28. 08:46","title":"Már 5,7 millió embert fertőzött meg a koronavírus világszerte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","shortLead":"Vajon milyen esemény érdemelte ki a rendeletet?","id":"20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6d0aa6a9-6eb1-4089-9f4e-b738808bcb65&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e9d3cbe7-8814-4113-a94d-f8ead0edf8d9","keywords":null,"link":"/itthon/20200529_egyetlen_hetvegere_engedelyezik_az_autos_koncerteket","timestamp":"2020. május. 29. 08:33","title":"Egyetlen hétvégére engedélyezik az autós koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"075a933f-1100-4c91-bb9f-876a4b3d74bc","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Miért a bizalom az alapja a fejlődésnek? Mi a következménye, ha csak „túlélek”? Hogyan lehet a kapcsolat a legfőbb gyógyír? Mikor, ha nem most? Feldmár András pszichoterapeuta és Büky Dorottya, a Feldmár Intézet munkatársa tévelygőknek írott párbeszéde az életszakaszainkhoz kapcsolódó kríziseinkről.","shortLead":"Miért a bizalom az alapja a fejlődésnek? Mi a következménye, ha csak „túlélek”? Hogyan lehet a kapcsolat a legfőbb...","id":"20200528_Feldmar_Andras_Jo_pszichoterapiaban_at_lehet_valtani_a_krizisekbol","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=075a933f-1100-4c91-bb9f-876a4b3d74bc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6c785418-95f1-4208-8258-ef6a82f753d3","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200528_Feldmar_Andras_Jo_pszichoterapiaban_at_lehet_valtani_a_krizisekbol","timestamp":"2020. május. 28. 13:13","title":"Feldmár András: Jó pszichoterápiában át lehet váltani a krízisekből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A közösségi platformoknak \"nem szabad az igazság döntőbíráiként fellépniük\" mindenben, amit az emberek az interneten kifejtenek - jelentette ki a Facebook elnök-vezérigazgatója a Fox amerikai televíziónak adott interjújában helyi idő szerint csütörtökön.","shortLead":"A közösségi platformoknak \"nem szabad az igazság döntőbíráiként fellépniük\" mindenben, amit az emberek az interneten...","id":"20200529_Zuckerberg_szabalyozas_igazsag_Facebook","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0a97c5cf-e0b5-47d4-9470-5eb45ffe2cae&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ad735392-4e34-4199-bd3b-d178e6fd6cb8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200529_Zuckerberg_szabalyozas_igazsag_Facebook","timestamp":"2020. május. 29. 06:15","title":"Zuckerberg nem érzi fontosnak, hogy szabályozzák az igazságot a Facebookon","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"elet","description":"Változékony időjárást jósolnak a meteorológusok a következő három napra.","shortLead":"Változékony időjárást jósolnak a meteorológusok a következő három napra.","id":"20200528_meteorologia_idojaras_elorejelzes_hetvege","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=d368eb34-7818-46f5-90c1-7ba897f9c832&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"a9ea550f-ebb3-430d-afdf-bd343ca9c066","keywords":null,"link":"/elet/20200528_meteorologia_idojaras_elorejelzes_hetvege","timestamp":"2020. május. 28. 16:23","title":"Zivatarokkal búcsúzik a május","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36b7f12f-68da-40f4-8245-0f2cb5a9c827","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Éppen a zavargásról jelentett, amely egy fekete férfi halála miatt tört ki. A riportert azóta elengedték.","shortLead":"Éppen a zavargásról jelentett, amely egy fekete férfi halála miatt tört ki. A riportert azóta elengedték.","id":"20200529_minneapolis_george_floyd_tuntetes_cnn_tudositas_rendorseg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=36b7f12f-68da-40f4-8245-0f2cb5a9c827&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"57a62b2b-2b6e-4451-af54-73eb11055161","keywords":null,"link":"/vilag/20200529_minneapolis_george_floyd_tuntetes_cnn_tudositas_rendorseg","timestamp":"2020. május. 29. 13:48","title":"Élőben bilincselték meg a CNN színes bőrű tudósítóját Minneapolisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]