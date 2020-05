Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"83f0e881-1c02-4c00-b918-0398a2d5226c","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A határon megvizsgált közel 170 ezer játék nagy részét meg kellett semmisíteni.","shortLead":"A határon megvizsgált közel 170 ezer játék nagy részét meg kellett semmisíteni.","id":"20200531_Veszelyes_gyerekjatekokra_figyelmeztetnek_a_fogyasztovedok","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=83f0e881-1c02-4c00-b918-0398a2d5226c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23992cac-b4f1-4ebe-89d6-2a0efd24e19e","keywords":null,"link":"/kkv/20200531_Veszelyes_gyerekjatekokra_figyelmeztetnek_a_fogyasztovedok","timestamp":"2020. május. 31. 14:12","title":"Veszélyes gyerekjátékokra figyelmeztetnek a fogyasztóvédők","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404","c_author":"Nagy Gábor","category":"360","description":"Tüntetést, zavargást és fosztogatást váltott ki több amerikai nagyvárosban, hogy egy fehér rendőr brutális intézkedése nyomán meghalt egy afroamerikai, ami fölélesztette a társadalmi egyenlőtlenség és a jogi megkülönböztetés miatt lappangó indulatokat a fekete közösségben, de a tiltakozók messze nem csak feketék. A rendőr ellen vádat emeltek, de nem lesz egyszerű bizonyítani a szándékosságot.","shortLead":"Tüntetést, zavargást és fosztogatást váltott ki több amerikai nagyvárosban, hogy egy fehér rendőr brutális intézkedése...","id":"20200530_Zavargasok_Amerikaban_halalos_rendori_intezkedes_miatt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=52132009-2b85-4002-9a8a-21814de86404&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9aa5aa8f-a219-4fbf-bfaf-fcdee5b0b41c","keywords":null,"link":"/360/20200530_Zavargasok_Amerikaban_halalos_rendori_intezkedes_miatt","timestamp":"2020. május. 30. 16:15","title":"Martin Luther King idejébe kell visszamennünk, ha meg akarjuk érteni, mi zajlik Amerikában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","shortLead":"Kikapott az Újpest az újrainduló NB1-ben.","id":"20200530_nagy_penz_kisvarda","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=028507f7-a56b-428a-a8d7-1aa17080f267&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd1bb567-2c38-4bc4-8683-1057c9039330","keywords":null,"link":"/itthon/20200530_nagy_penz_kisvarda","timestamp":"2020. május. 30. 19:18","title":"Nagy pénz Kisvárda","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Hatalmas köszönetet kaptak.","shortLead":"Hatalmas köszönetet kaptak.","id":"20200531_Gyorfi_Pal_a_mentokkel_spontan_formacioban_emlekezett_meg_a_gyereknaprol","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=339294e6-b5fe-4b5d-a099-091590648a2b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cc83f53e-662c-41b5-b744-32ec95c75438","keywords":null,"link":"/elet/20200531_Gyorfi_Pal_a_mentokkel_spontan_formacioban_emlekezett_meg_a_gyereknaprol","timestamp":"2020. május. 31. 12:38","title":"Győrfi Pál a mentőkkel spontán formációban emlékezett meg a gyereknapról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cbbaf792-db99-401a-bef3-6367cf85880c","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt. ","shortLead":"A rendőrök elfogták a feltételezett elkövetőt. ","id":"20200531_Megkeseltek_ket_embert_Gyulan_egyikuk_meghalt","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=cbbaf792-db99-401a-bef3-6367cf85880c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"22f7cf76-16be-4aec-ad73-3b4bfdbd3741","keywords":null,"link":"/itthon/20200531_Megkeseltek_ket_embert_Gyulan_egyikuk_meghalt","timestamp":"2020. május. 31. 08:06","title":"Megkéseltek két embert Gyulán, egyikük meghalt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A hajdúböszörményi rendőrök egy bankautomatánál szúrták ki a zavartan viselkedő férfit.

","shortLead":"A hajdúböszörményi rendőrök egy bankautomatánál szúrták ki a zavartan viselkedő férfit.

","id":"20200531_bankkartya_lopott_egymillio_forint_csalas","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"636aeba5-318e-478a-a7a2-467312a49c61","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200531_bankkartya_lopott_egymillio_forint_csalas","timestamp":"2020. május. 31. 10:59","title":"Talált bankkártyáról lopott egymillió forintot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","shortLead":"A műalkotás elkövetője nem más, mint aki egyébként is nagy szeretettel állít emléket a mesefiguráknak: Kolodko Mihály. ","id":"20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=3a2a945c-19f5-40cf-8576-e9aa343d0b46&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"25961313-5f22-4ec8-96b0-15ec0ebfd14d","keywords":null,"link":"/elet/20200530_Gomboc_Artur_szobrot_kapott_a_Balatonnal","timestamp":"2020. május. 30. 13:16","title":"Gombóc Artúr szobrot kapott a Balatonnál","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"05b1149b-0133-49b7-8b63-0e3e39778607","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Fél lábbal a karanténban, fél lábbal az egyre szabadabb szabadtéren voltunk a magunk mögött hagyott, kissé feje tetejére állt májusban. Ha lemaradt volna az elmúlt hónapban az Élet + Stílus és a Kult rovat cikkeiről, most mindent egybe gyűjtöttünk.","shortLead":"Fél lábbal a karanténban, fél lábbal az egyre szabadabb szabadtéren voltunk a magunk mögött hagyott, kissé feje...","id":"20200530_orban_viktor_kovaszos_uborkaja","image":"https://img3.hvg.hu/image.aspx?id=05b1149b-0133-49b7-8b63-0e3e39778607&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4022a811-4d9c-4469-89a4-0a14f924d668","keywords":null,"link":"/elet/20200530_orban_viktor_kovaszos_uborkaja","timestamp":"2020. május. 30. 18:00","title":"Orbán Viktor kovászos uborkájának az árnyékában kezdtünk új életet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]