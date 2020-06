Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"itthon","description":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","shortLead":"Csongrád-Csanádnak hívják ezentúl. A megyében élőknek nincs teendőjük a névváltoztatás miatt.","id":"20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=9b6c804e-707b-44dd-a36a-9ca19f292dbc&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bd605666-91e1-4dc2-9334-ec294dc27967","keywords":null,"link":"/itthon/20200604_csongrad_megye_nevvaltoztatas","timestamp":"2020. június. 04. 05:42","title":"Mától új neve van Csongrád megyének","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt kapacitású.","shortLead":"Adatközpontok számára készített újgenerációs SSD-meghajtókat a Kingston. A tárolók legnagyobbika közel 8 terabájt...","id":"20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d4a631f3-5bbd-4144-a9aa-56dd3f56a424&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23479315-0248-4009-ba3f-900b2e203a1e","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_kingston_dc1000m_ssd_meghajto_terabajt_tb","timestamp":"2020. június. 03. 11:20","title":"Ez már elég lesz? 7,68 TB-os SSD-ket ad ki a Kingston","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Kezdődik a vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről, Vuhanban 300 új fertőzöttet találtak. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Kezdődik a vita a veszélyhelyzet megszüntetéséről, Vuhanban 300 új fertőzöttet találtak. A hvg360 reggeli...","id":"20200603_Radar360_A_tuntetokkel_vannak_az_amerikaiak","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"cd53a63e-e0ef-47e7-913a-2d92df649799","keywords":null,"link":"/360/20200603_Radar360_A_tuntetokkel_vannak_az_amerikaiak","timestamp":"2020. június. 03. 08:00","title":"Radar360: A tüntetőkkel vannak az amerikaiak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f1678208-0b74-407c-b933-6b03ca9511cb","c_author":"Daczi Dóra","category":"gazdasag","description":"Munkaközösség, lakásszövetkezet, építőközösség, kollektíva – ismerősen csenghetnek ezek a retró kifejezések, melyeket a közösségi lakhatási mozgalom hozna vissza a köztudatba. A spanyolviasz újbóli feltaláláshoz más hozzávalók is kellenek, például a fenntarthatóság – meg persze az, hogy e közösségek elődeik többségével szemben most önként és dalolva szerveződnek. ","shortLead":"Munkaközösség, lakásszövetkezet, építőközösség, kollektíva – ismerősen csenghetnek ezek a retró kifejezések, melyeket...","id":"20200603_Ebben_a_budapesti_hazban_megvalaszthatja_a_szomszedait_de_cserebe_fozni_fog_rajuk","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f1678208-0b74-407c-b933-6b03ca9511cb&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"307a4736-5864-4f22-bcac-ff3dfbbbbcd6","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200603_Ebben_a_budapesti_hazban_megvalaszthatja_a_szomszedait_de_cserebe_fozni_fog_rajuk","timestamp":"2020. június. 03. 14:00","title":"Ebben a leendő budapesti házban megválaszthatja a szomszédait, de cserébe főzni fog rájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","shortLead":"Arra viszont még mindig nincs válasz, hogy kik írták, és miért rejtették el őket.","id":"20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=da032244-d4ce-42a5-8983-0a5a80e17a08&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4df05123-568c-46ad-9826-ab0e7a15ae61","keywords":null,"link":"/tudomany/20200603_holt_tengeri_tekercsek_dns_vizsgalat","timestamp":"2020. június. 03. 14:33","title":"Ősi titkokra derül fény a holt-tengeri tekercsek DNS-vizsgálatával","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ígéretekének megfelelően megkezdi a Chromium alapú Edge böngésző automatikus terjesztését a Microsoft, amely ezután már a Windows Update részeként érkezik meg a számítógépekre.","shortLead":"Ígéretekének megfelelően megkezdi a Chromium alapú Edge böngésző automatikus terjesztését a Microsoft, amely ezután már...","id":"20200604_microsoft_edge_chromium_motor_windows_10_frissites","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=e46b5499-39cc-49c0-89a1-dcf6a37f4c99&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d776fbf8-ec25-43e5-8091-e617f163d070","keywords":null,"link":"/tudomany/20200604_microsoft_edge_chromium_motor_windows_10_frissites","timestamp":"2020. június. 04. 11:33","title":"Hamarosan mindenkihez megérkezik a Microsoft új, gyorsabb, kezesebb böngészője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b2ca7219-b372-45ff-841c-ba0a3cfc382e","c_author":"Illényi Balázs","category":"360","description":"A németek jelképes megleckéztetésében kiélték bosszúvágyukat a franciák, a Párizs-környéki békék többi aláírási ceremóniája – köztük a trianoni – inkább egyforma szenvtelenségével tűnt ki. A nagyhatalmak vezetői a versailles-i aláírás után még ünnepeltek is, a másik négy szerződéskötést viszont néhány perc alatt elintézték.","shortLead":"A németek jelképes megleckéztetésében kiélték bosszúvágyukat a franciák, a Párizs-környéki békék többi aláírási...","id":"202022__bekekotesek_szimbolikaja__tukortermi_visszavago__keselyuk_karogasa__szegyen_alazat","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b2ca7219-b372-45ff-841c-ba0a3cfc382e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6b7042da-a297-4a74-b99e-aa34a1801fba","keywords":null,"link":"/360/202022__bekekotesek_szimbolikaja__tukortermi_visszavago__keselyuk_karogasa__szegyen_alazat","timestamp":"2020. június. 02. 14:00","title":"Nem csak Trianonban érezhették magukat megalázva a világháború vesztesei","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5","c_author":"Lengyel Miklós","category":"gazdasag","description":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai kollégájuk, Donald Trump más véleményen van. ","shortLead":"Sem Justin Trudeau kanadai, sem Boris Johnson brit vezető nem hívná meg Oroszországot a következő G7-csúcsra. Amerikai...","id":"20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=8f5006f7-ea4a-4342-b07f-34e96c0080d5&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"efe9f9e1-90e2-41cd-a0c2-1250eb8e8970","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200602_Sem_Nagy_Britannia_sem_Kanada_nem_tamogatja_Putyin_meghivasat_a_G7re","timestamp":"2020. június. 02. 14:48","title":"Sem Nagy-Britannia, sem Kanada nem támogatja Putyin meghívását a G7-re","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]