[{"available":true,"c_guid":"be7c6140-f9fc-489d-b2a5-64528ac275e2","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 35 éves Lada 1500s olyan példány volt, amit kár lett volna veszni hagyni.","shortLead":"A 35 éves Lada 1500s olyan példány volt, amit kár lett volna veszni hagyni.","id":"20200605_Megmentettek_a_91_eves_bacsi_Ladajat_ami_osszetortek_Szombathelyen","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=be7c6140-f9fc-489d-b2a5-64528ac275e2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b669656a-e1e2-497f-87eb-639fb46a8d64","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_Megmentettek_a_91_eves_bacsi_Ladajat_ami_osszetortek_Szombathelyen","timestamp":"2020. június. 05. 11:42","title":"Megmentették a 91 éves bácsi Ladáját, amit összetörtek Szombathelyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7b1b6e8-1f5d-48a1-8eca-ba99408bd030","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Ha már ott voltak, Pórszász Áron alaposan dokumentálta is a fiókák életét. ","shortLead":"Ha már ott voltak, Pórszász Áron alaposan dokumentálta is a fiókák életét. ","id":"20200604_termeszetfotos_erkely_vercsepar_pecs","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=a7b1b6e8-1f5d-48a1-8eca-ba99408bd030&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fbe99141-9e20-4934-9ea2-e7fd82b813a1","keywords":null,"link":"/elet/20200604_termeszetfotos_erkely_vercsepar_pecs","timestamp":"2020. június. 04. 13:43","title":"Vércsepár rakott fészket egy pécsi fotós virágládájában - fotók","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e5879eed-10d8-4958-88a4-ad74e4c1a5a6","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Benedek az állatkertben kapott új esélyt az életre a környezetvédelem világnapján.","shortLead":"Benedek az állatkertben kapott új esélyt az életre a környezetvédelem világnapján.","id":"20200605_Felholt_haromlabu_sunit_mentettek_meg","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e5879eed-10d8-4958-88a4-ad74e4c1a5a6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea071f15-c810-42f1-8481-c86eaea61c10","keywords":null,"link":"/zhvg/20200605_Felholt_haromlabu_sunit_mentettek_meg","timestamp":"2020. június. 05. 17:57","title":"Háromlábú sünivel ünnepli a környezetvédelem világnapját a fővárosi állatkert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1f4dd7f4-3921-46d0-ab17-e132e7f84f27","c_author":"Nagy Iván Zsolt","category":"itthon","description":"Száz év és egy nap. Direkt nem június 4-re íródott ez a cikk. Nem akart senkit sérteni, nem akarta senki megemlékezését megzavarni. De kikívánkozott.","shortLead":"Száz év és egy nap. Direkt nem június 4-re íródott ez a cikk. Nem akart senkit sérteni, nem akarta senki megemlékezését...","id":"20200605_Nagy_Ivan_Zsolt_Amikor_Trianon_nem_ugy_faj","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=1f4dd7f4-3921-46d0-ab17-e132e7f84f27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"9ca22a79-d4fe-4749-a157-a3e2bf608200","keywords":null,"link":"/itthon/20200605_Nagy_Ivan_Zsolt_Amikor_Trianon_nem_ugy_faj","timestamp":"2020. június. 05. 06:30","title":"Nagy Iván Zsolt: Amikor Trianon nem úgy fáj","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Fridman Róbert Ügyvédi Iroda kézbesítési megbízottja lett a Paks II.-t építő Roszatom egyik cégének.","shortLead":"A Fridman Róbert Ügyvédi Iroda kézbesítési megbízottja lett a Paks II.-t építő Roszatom egyik cégének.","id":"202023_ganz_eeg_ugyvedi_megbizas","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=22d7d602-6b51-4eeb-bdb8-cf9910f8b300&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"05e38fe5-2c5c-4070-afbb-3ee78492d1f9","keywords":null,"link":"/360/202023_ganz_eeg_ugyvedi_megbizas","timestamp":"2020. június. 05. 14:00","title":"A Moszkvának kiadott fegyverkereskedő ügyvédjének irodája orosz megbízást kapott ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","shortLead":"Hiába állt vissza a termelés a hónap második felétől, ez sem tudta kompenzálni a leállásokat.","id":"20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=cfac807c-a32d-4bcb-96ca-7c59fb0cd7c2&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6498d2fa-f93a-461f-b1c8-653911478ce1","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_A_leallo_autogyarak_huztak_le_az_ipari_termelest_kozel_37_szazalekos_csokkenes_aprilisban","timestamp":"2020. június. 05. 09:29","title":"A leálló autógyárak húzták le az ipari termelést: közel 37 százalékos csökkenés áprilisban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"e1dafd51-2a96-4179-b439-a8e85a58d7c7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Új motorokat, váltót és infotainment-rendszert kapott a szabadidő-autó, amelynek gyártását átköltöztették Mexikóból Olaszországba.","shortLead":"Új motorokat, váltót és infotainment-rendszert kapott a szabadidő-autó, amelynek gyártását átköltöztették Mexikóból...","id":"20200605_Jeep_Compass","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=e1dafd51-2a96-4179-b439-a8e85a58d7c7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"47ff7e93-ab42-4ac9-a828-266112e56691","keywords":null,"link":"/cegauto/20200605_Jeep_Compass","timestamp":"2020. június. 05. 09:38","title":"Európai lett a megújult Jeep Compass","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f9863069-626d-45ab-93a1-4c965d03c742","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Első fokon úgy döntött a bíróság, hogy nem kell kifizetnie a kishantosiaknak az évekkel ezelőtt ellenük küldött biztonságiak költségeit. Ez lehet az utolsó itthoni per a lerombolt ökogazdaság és az állam között.","shortLead":"Első fokon úgy döntött a bíróság, hogy nem kell kifizetnie a kishantosiaknak az évekkel ezelőtt ellenük küldött...","id":"20200605_Az_utolso_perukben_is_nyeresre_allnak_a_kishantosiak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=f9863069-626d-45ab-93a1-4c965d03c742&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1ab117e8-6071-46b6-b24d-3c0ea6ee2728","keywords":null,"link":"/kkv/20200605_Az_utolso_perukben_is_nyeresre_allnak_a_kishantosiak","timestamp":"2020. június. 05. 10:46","title":"Az utolsó perükben is nyerésre állnak a kishantosiak az állam ellen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]