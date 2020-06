Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"cegauto","description":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","shortLead":"Teljesen lenullázódott a rendelkezésre álló keret. 2033 jármű vásárlására nyújtottak be 1719 kérelmet.","id":"20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fe1c6f79-f2e7-4d05-8bd1-bdeb98275ce7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"84e7f0c5-69e3-41b1-bc49-69eca0424036","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_villanyauto_elektromos_auto_tamogatas","timestamp":"2020. június. 16. 17:34","title":"Másfél nap után teljesen kimerült a villanyautóra igényelhető támogatás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Már a pót-pótköltségvetés készül Németországban, a hiány a gazdaságmentő programok forrásigénye miatt emelkedik. Tavaly még 20 milliárdos többlettel zárult az év.","shortLead":"Már a pót-pótköltségvetés készül Németországban, a hiány a gazdaságmentő programok forrásigénye miatt emelkedik. Tavaly...","id":"20200615_rekord_koltsegvetesi_hiany_nemetorszag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=15bfaf11-b7de-4d1f-9b75-1fdedb733f96&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"19d1dc4a-630e-416a-b700-538ba541f203","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_rekord_koltsegvetesi_hiany_nemetorszag","timestamp":"2020. június. 15. 18:52","title":"Minden rekordot túlszárnyaló hiánnyal tervez a német kormány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b522c4-2629-4c40-9634-ffa55fa6ef38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó nagyobb méretű elektromos szedánjával mostantól minden korábbinál nagy távolság tehető meg egy feltöltéssel. ","shortLead":"Az amerikai gyártó nagyobb méretű elektromos szedánjával mostantól minden korábbinál nagy távolság tehető meg...","id":"20200616_uj_rekord_647_kilometerre_nott_a_tesla_model_s_valos_hatotavja","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6b522c4-2629-4c40-9634-ffa55fa6ef38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93319e3-eac1-4534-9116-d6881b06ba91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_uj_rekord_647_kilometerre_nott_a_tesla_model_s_valos_hatotavja","timestamp":"2020. június. 16. 07:59","title":"Új rekord: 647 kilométerre nőtt a Tesla Model S valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"360","description":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP alakulása között? Merre megy a tőzsde a miniszoknyától? A világ legjobb közgazdászaival is megtörténik, hogy olyan témákat kezdenek el vizsgálni, amelyeket első ránézésre nem érdemes komolyan venni.","shortLead":"Mennyivel kevesebbet mos fogat, aki jól keres? Mi az összefüggés az alsógatya-vásárlás, a fodrászhoz járás és a GDP...","id":"20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=84d13744-0969-4619-9093-b3dbd0575af9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7168ecc-c817-4420-aba9-1a40d039430a","keywords":null,"link":"/360/20200617_kozgazdasag_gazdasag_elmeletek_ruha_fenysebesseg_fogmosas","timestamp":"2020. június. 17. 07:00","title":"Intergalaktikus szállítás és rossz szájszagú tanárok – majdnem komoly gazdasági elméletek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2610582d-a933-4cee-a1b2-d5be55651682","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A siker a család vérében van. ","shortLead":"A siker a család vérében van. ","id":"20200616_Meszaros_Lorinc_occse_a_kornyezetvedelemben_is_jol_teljesit","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2610582d-a933-4cee-a1b2-d5be55651682&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d7b1abf4-889c-49d5-a6a3-1ce831082e2e","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Meszaros_Lorinc_occse_a_kornyezetvedelemben_is_jol_teljesit","timestamp":"2020. június. 16. 17:25","title":"Százmilliókat tett zsebre Mészáros Lőrinc öccse","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"bb2d7753-8a98-4a49-91a4-0a8bcd269f32","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"A veszélyhelyzet megszűnése után a járványügyi bevetési egység fog részt venni az elsődleges feladatok végrehajtásában. Az egység vezetője egészen széles körben intézkedhet, látogatási tilalmat, kijárási tilalmat, területlezárást, és kijárási korlátozást is rendelhet.","shortLead":"A veszélyhelyzet megszűnése után a járványügyi bevetési egység fog részt venni az elsődleges feladatok végrehajtásában...","id":"20200616_jarvanyugyi_bevetesi_egyseg_szabo_eniko","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=bb2d7753-8a98-4a49-91a4-0a8bcd269f32&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e3f57353-22a1-4dd6-9238-fba6a400308d","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_jarvanyugyi_bevetesi_egyseg_szabo_eniko","timestamp":"2020. június. 16. 08:12","title":"Bemutatták a járványügyi bevetési egységet, kijárási tilalmat is elrendelhet a vezetője","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felhőszakadás és jégeső kísérheti a zivatarokat.\r

","shortLead":"Felhőszakadás és jégeső kísérheti a zivatarokat.\r

","id":"20200616_Kedden_sem_usszuk_meg_kiados_eso_nelkul","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=debaf759-ebd8-471d-9a1f-cb3072b6ec64&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d54f1e45-3cc8-4c93-bdd8-e89536c7ec4a","keywords":null,"link":"/itthon/20200616_Kedden_sem_usszuk_meg_kiados_eso_nelkul","timestamp":"2020. június. 16. 06:45","title":"Kedden sem ússzuk meg kiadós eső nélkül","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti az uniós versenyszabályokat. ","shortLead":"Monopóliumellenes vizsgálatot indított az Európai Bizottság az Apple ellen, mert felmerült, hogy az Apple Pay sérti...","id":"20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=2519b424-7f18-43a9-8e95-6b1115019d5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"374f1f60-4b4b-4bf9-ba29-d4f4b2a07cfe","keywords":null,"link":"/kkv/20200616_Nekimegy_az_Apple_Paynek_az_Europai_Bizottsag","timestamp":"2020. június. 16. 13:01","title":"Nekimegy az Apple Pay-nek az Európai Bizottság","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]