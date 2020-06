Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","shortLead":"A sörfőzdék után a Coca-Cola is italosztással ünnepli a szigorú korlátozások végét.","id":"20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=eba9948b-1264-4509-9561-f34584a99b28&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac21c4e5-6f1e-47fa-9447-2d101c7d2104","keywords":null,"link":"/kkv/20200615_coca_cola_ujranyito_ettermek_kola","timestamp":"2020. június. 15. 17:29","title":"100 ezer palack ingyenüdítőt oszt szét a Coca-Cola az újranyitó éttermek vendégeinek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d","c_author":"MTI","category":"vilag","description":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","shortLead":"A jelenlegi helyzet alapján úgy tűnik, a buszsofőr hibázott. ","id":"20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=1fcda308-8cff-4931-bff1-25b0a1768b3d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"36219056-b888-40e0-b41f-6231448f18c6","keywords":null,"link":"/vilag/20200614_Osszeutkozott_egy_busz_es_egy_vonat_Csehorszagban","timestamp":"2020. június. 14. 16:28","title":"Összeütközött egy busz és egy vonat Csehországban, többen megsérültek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6b522c4-2629-4c40-9634-ffa55fa6ef38","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az amerikai gyártó nagyobb méretű elektromos szedánjával mostantól minden korábbinál nagy távolság tehető meg egy feltöltéssel. ","shortLead":"Az amerikai gyártó nagyobb méretű elektromos szedánjával mostantól minden korábbinál nagy távolság tehető meg...","id":"20200616_uj_rekord_647_kilometerre_nott_a_tesla_model_s_valos_hatotavja","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a6b522c4-2629-4c40-9634-ffa55fa6ef38&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c93319e3-eac1-4534-9116-d6881b06ba91","keywords":null,"link":"/cegauto/20200616_uj_rekord_647_kilometerre_nott_a_tesla_model_s_valos_hatotavja","timestamp":"2020. június. 16. 07:59","title":"Új rekord: 647 kilométerre nőtt a Tesla Model S valós hatótávja","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f","c_author":"Lovász Attila / Pozsony","category":"360","description":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg az ország lakóit.","shortLead":"A szlovákiai politika és közélet továbbra is groteszk és abszurd, de közben egy példátlan iskolai vérengzés rázta meg...","id":"20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=b28335a8-092c-4fb8-a837-1346f889528f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5dfe46bd-f361-4696-888d-91f559122fb5","keywords":null,"link":"/360/20200616_Szeretettel_Pozsonybol_Virusvalsagtol_a_kovaszos_uborkaig","timestamp":"2020. június. 16. 11:00","title":"Szeretettel Pozsonyból: Itt sem veszik túl komolyan a jogállamiságot","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Hétfőtől igényelhettek az országfásítási programban ingyen fát a tízezernél kevesebb lakosú településeken az önkormányzatok, az állami és egyházi szervezetek. Az oldalt úgy megrohamozhatták az igénylők, hogy az összeomlott. ","shortLead":"Hétfőtől igényelhettek az országfásítási programban ingyen fát a tízezernél kevesebb lakosú településeken...","id":"20200615_Osszeomlott_a_honlap_ahol_ingyen_fat_lehetett_igenyelni","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=14e42d77-2a9d-4c03-b19b-3cc3e6b7c544&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2641e5d6-45a3-4f11-8bb1-1ab1b69f1800","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200615_Osszeomlott_a_honlap_ahol_ingyen_fat_lehetett_igenyelni","timestamp":"2020. június. 15. 16:30","title":"Összeomlott a honlap, ahol ingyen fát lehetett igényelni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2ed0ac91-87d6-462d-b555-858808070c5c","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"A humorista hitelcsapdába került.","shortLead":"A humorista hitelcsapdába került.","id":"20200615_maksa_zoltan_alberlet_vegtorlesztes_adasvetel","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2ed0ac91-87d6-462d-b555-858808070c5c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7ecf76fe-222a-46e4-be5f-0e58b7e319c7","keywords":null,"link":"/elet/20200615_maksa_zoltan_alberlet_vegtorlesztes_adasvetel","timestamp":"2020. június. 15. 11:44","title":"Eladta a házát, albérletbe költözött Maksa Zoltán","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"984bbc56-dcbc-4c7a-9310-11b78a7712ff","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"A legfelsőbb bíróság ítélete szerint a szövetségi törvények tiltják a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést.","shortLead":"A legfelsőbb bíróság ítélete szerint a szövetségi törvények tiltják a szexuális orientáción alapuló megkülönböztetést.","id":"20200615_lgbtq_jogok_tarsadalmi_nem_amerikai_legfelsobb_birosag","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=984bbc56-dcbc-4c7a-9310-11b78a7712ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2d276f37-dae6-4328-92ea-6963e7995c73","keywords":null,"link":"/vilag/20200615_lgbtq_jogok_tarsadalmi_nem_amerikai_legfelsobb_birosag","timestamp":"2020. június. 15. 18:47","title":"Mostantól nem rúghatnak ki senkit Amerikában azért, mert meleg vagy transznemű","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egy amerikai lap megpróbálta kideríteni, melyek azok a helyek és tevékenységek, amelyek rizikósabbak egy járványveszély alatt.","shortLead":"Egy amerikai lap megpróbálta kideríteni, melyek azok a helyek és tevékenységek, amelyek rizikósabbak egy járványveszély...","id":"20200615_koronavirus_jarvanyveszely_fertozesveszely_fertozes_fertozott_barok","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d177ae34-e8ab-42a3-a272-738a6e94a8b3&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"07d41658-fadb-4860-9f02-120d6a9220b7","keywords":null,"link":"/tudomany/20200615_koronavirus_jarvanyveszely_fertozesveszely_fertozes_fertozott_barok","timestamp":"2020. június. 15. 09:33","title":"Listába szedték, hol lehet leginkább elkapni a koronavírust, és hol van rá a legkisebb esély","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]