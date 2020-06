Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"fbf2b8e1-33b7-4771-ae9c-c6eacf39a0d4","c_author":"Marabu","category":"itthon","description":"","shortLead":"","id":"20200617_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_nyugdijasok","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=fbf2b8e1-33b7-4771-ae9c-c6eacf39a0d4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6e178d6e-3d43-4d58-ae88-d16972d996f5","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_Marabu_Feknyuz_Orban_es_a_nyugdijasok","timestamp":"2020. június. 17. 17:50","title":"Marabu Féknyúz: Orbán és a nyugdíjasok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Áprilisra az autók fele eltűnt az utakról a járvány miatt, az autópályamatrica-értékesítés a töredékére esett vissza az előző évhez képest.","shortLead":"Áprilisra az autók fele eltűnt az utakról a járvány miatt, az autópályamatrica-értékesítés a töredékére esett vissza...","id":"20200617_autopalya_matrica_ertekesites","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=be6ffeea-df58-473a-9838-5e596f8b116d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"d88595b3-c729-4d83-842e-3545a0111f26","keywords":null,"link":"/cegauto/20200617_autopalya_matrica_ertekesites","timestamp":"2020. június. 17. 10:31","title":"Brutálisan visszaesett tavasszal az autópálya-matricák eladása","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Egyesült Államokban a TOP 3 legtöbbször letöltött film lett a hétvégén az Elfújta a szél, de rengetegen kerestek rá a Waczak szállóra és az Angolkákra is.","shortLead":"Az Egyesült Államokban a TOP 3 legtöbbször letöltött film lett a hétvégén az Elfújta a szél, de rengetegen kerestek rá...","id":"20200617_torrentezes_letoltes_elfujta_a_szel_waczak_szallo_angolkak","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=a6d5aba5-239c-4dd9-8b93-5f4a10ab3ed4&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fa549524-6d5a-49ed-97e8-f72f15eb9748","keywords":null,"link":"/tudomany/20200617_torrentezes_letoltes_elfujta_a_szel_waczak_szallo_angolkak","timestamp":"2020. június. 17. 09:03","title":"Felpörögtek a torrentoldalak, az új sláger a letörölt Elfújta a szél és a Waczak szálló","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100 év múltán is kísértő sokkja viszont vitathatatlan. A Trianon-érzést megfogalmazó, a Trianon-kérdést elemző tengernyi írás közül a traumaközeli években születettekből válogat a centenáriumon a hvg360 – 10. rész. Az epizódban Füst Milán versét Takács Nóra Diána mondja el.","shortLead":"Máig heves viták folynak arról, hogy mi volt történelmi szükségszerűség az első világháború utáni években. Trianon 100...","id":"20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=36c3f35e-7a1a-4847-808a-bcf8c5bcf66f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"15fe3982-ce87-4422-bfed-2ee7bddd0193","keywords":null,"link":"/360/20200617_Trianon_Kimondva__Moricz_Zsigmond_Egy_akol_egy_pasztor_Fust_Milan_Magyar_konyorges","timestamp":"2020. június. 17. 19:00","title":"Trianon. Kimondva – Móricz Zsigmond novelláját felolvassa: Csuja Imre","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná az intézményt, az egyházmegye pedig akár át is venné.","shortLead":"A Hódmezővásárhelyi Tankerület bezárná az általános iskolát Mártélyon, úgy, hogy az önkormányzat támogatná...","id":"20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=75056e40-bd6d-4058-853f-9bf3ad431611&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"089f48d7-0191-40d7-a797-03c961c50c79","keywords":null,"link":"/itthon/20200617_vasalodeszka_tankerulet_iskola_martely","timestamp":"2020. június. 17. 08:22","title":"Újabb botrány a \"vasalódeszkás\" tankerületben: szokatlan hirtelenséggel bezárnának egy iskolát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","shortLead":"A kormányinfón friss fejleményről számolt be Gulyás Gergely.","id":"20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=da5abdd2-310a-4f14-aa28-a01093259bc1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"37ebbcb4-ceaa-4224-a569-6a9c32ac9357","keywords":null,"link":"/itthon/20200618_koronavirus_jarvany_pesti_uti_idosotthon_birosag_fovaros","timestamp":"2020. június. 18. 12:18","title":"Pesti úti idősotthon: bíróságon támadta meg a felelősségét megállapító határozatot a főváros","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli hírösszefoglalója.","shortLead":"Szerda éjfélkor véget érhet a rendkívüli jogrend, és törlik a korlátozásokat a magyar-román határon. A hvg360 reggeli...","id":"20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=b0cdd595-984d-487e-9a22-2e9348f59617&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6a6837d3-0008-4d5d-90b6-c202ea1c5df7","keywords":null,"link":"/360/20200617_Radar360_Hatasos_egy_gyogyszer_a_virus_ellen_Kinaban_kiujult_a_jarvany","timestamp":"2020. június. 17. 07:44","title":"Radar360: Hatásos egy gyógyszer a vírus ellen, Kínában kiújult a járvány","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b","c_author":"Földvári Zsuzsa / Bécs","category":"360","description":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak felfejtésében a rendőrség és az ügyészség harcol egymással, az egyik egy néppárti, a másik egy zöld miniszter befolyása alatt.","shortLead":"Parlamenti bizottság vizsgálja Bécsben az Osztrák Szabadságpárt bukását hozó Ibiza-botrány fejleményeit. A szálak...","id":"20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","image":"https://img0.hvg.hu/image.aspx?id=7118b90d-4845-40f5-b0e4-244f0bd0b72b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e19f7f65-92bd-4300-9c6e-0ba6f8b72087","keywords":null,"link":"/360/20200617_Ibizabotrany_osztrak_koalicios_haboru","timestamp":"2020. június. 17. 13:15","title":"Sok a rejtély a Strache-ügyben, az Ibiza-videó konnektorba rejtett \"rendezői változata\" még titok","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]