Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"kkv","description":"A felek más piacokon is együttműködnének.","shortLead":"A felek más piacokon is együttműködnének.","id":"20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=4465ed33-e095-4374-ad66-f82a4b820e5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"28d04918-d072-4b35-a303-64f299576621","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_mvm_roszatom_cegalapitas","timestamp":"2020. július. 13. 16:48","title":"Közös céget alapított az MVM és az orosz Roszatom","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840","c_author":"hvg.hu","category":"kkv","description":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","shortLead":"A brit áruházlánc vállalkozásait a Schwarz-csoport veheti át, jöhet a Kaufland, és több Lidl lehet.\r

","id":"20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=6ade6d45-19c2-478b-bdae-6267d19d4840&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"51f0cd19-7440-4e75-8a28-78992baa3093","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Kivonulhat_a_Tesco_Magyarorszagrol_is_a_londoni_tozsde_elemzoi_szerint","timestamp":"2020. július. 13. 06:41","title":"Kivonulhat a Tesco Magyarországról is a londoni tőzsde elemzői szerint","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b","c_author":"MTI","category":"gazdasag","description":"A korábban jelzettnél nagyobb mértékű lehet a költségcsökkentő programban tervezett létszámleépítés a Daimler járműipari konszernnél a német dpa hírügynökség szerint.","shortLead":"A korábban jelzettnél nagyobb mértékű lehet a költségcsökkentő programban tervezett létszámleépítés a Daimler...","id":"20200712_A_korabban_jelzettnel_nagyobb_letszamcsokkentesre_kenyszerulhet_a_Daimler","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=d5e6901f-6f2c-42cc-8abd-c3f11b761d8b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1b1033f8-5f2b-4d30-8176-4fb62d718839","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200712_A_korabban_jelzettnel_nagyobb_letszamcsokkentesre_kenyszerulhet_a_Daimler","timestamp":"2020. július. 12. 19:19","title":"Több mint 15 ezer embert küldhet el a Daimler","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","shortLead":"Az ugyancsak teljesen új Bronco visszafogottabb kistestvéreként debütált a Bronco Sport.","id":"20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=f97883f6-5891-4d2a-a4e4-66b4b2b1dd6d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"87594413-5030-454f-a4e6-14fcdf1fd4c8","keywords":null,"link":"/cegauto/20200714_itt_a_teljesen_uj_ford_bronco_sport","timestamp":"2020. július. 14. 09:21","title":"Itt a teljesen új Ford Bronco Sport","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be a cég.","shortLead":"Az Oppo a kínai közösségi oldalra, a Weibóra tett ki egy bejegyzést arról, hogy július 15-én új gyorstöltőt mutat be...","id":"20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=13de471a-4ea5-4bca-adf1-d9122e87c53f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e8bac569-7460-4f7b-b62e-86a5780dc0db","keywords":null,"link":"/tudomany/20200713_oppo_gyortoltes_akkumulator_aram_okosteleofn_125w_gyorstolto","timestamp":"2020. július. 13. 09:33","title":"Brutális, 125W-os gyorstöltőt mutat be az Oppo","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"A 2010-es évek közepe óta folyamatosan nő a krónikusan alultáplált emberek száma. Az koronavírus okozta válság nagyon fájdalmas lesz a világ szegényeinek.","shortLead":"A 2010-es évek közepe óta folyamatosan nő a krónikusan alultáplált emberek száma. Az koronavírus okozta válság nagyon...","id":"20200713_ehezes_ensz_koronavirus","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=a7604919-b813-4102-9823-09a698314cf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03d5c324-b44d-4ea0-ada1-28adfcfe2f91","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200713_ehezes_ensz_koronavirus","timestamp":"2020. július. 13. 17:18","title":"ENSZ: akár 800 millió éhező is lehet a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b","c_author":"MTI","category":"elet","description":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","shortLead":"Egy 15 éves fiúra Coffs Harbour közelében szörfözés közben támadt egy cápa a szemtanúk szerint.","id":"20200712_capatamadas_ausztralia","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=2db7eaa3-59ac-46b0-b996-2c487d290a5b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5904f9a9-1260-4de6-94d2-58d698213864","keywords":null,"link":"/elet/20200712_capatamadas_ausztralia","timestamp":"2020. július. 12. 16:02","title":"Cápa végezhetett egy tizenéves szörfössel Ausztráliában","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e","c_author":"MTI","category":"kkv","description":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","shortLead":"Visszahívta a Lidl a Freshona egyik termékét, aminek a konzervdoboza nem zár megfelelően.","id":"20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","image":"https://img2.hvg.hu/image.aspx?id=96e9b801-caf5-4a3e-8247-5ee8545e5a7e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7af8ef14-5231-4542-a433-08e8b1722187","keywords":null,"link":"/kkv/20200713_Lidl_babkonzerv_visszahivas","timestamp":"2020. július. 13. 14:06","title":"A Lidl visszahívott egy penészedésre hajlamos kukoricás babkonzervet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]