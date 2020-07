Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is állhat. Trump fiókjához nem nyúltak.","shortLead":"Egyelőre az sem biztos, hogy egy csoport tört be a mikroblog rendszerébe – az incidens mögött akár egyetlen ember is...","id":"20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6c2c6aeb-61e4-4ed1-a0ae-8b1ab9679f4b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0d78a221-200b-4213-b9b0-1525840b0bf8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_twitter_hiressegek_hackertamadas_bitcoin","timestamp":"2020. július. 16. 08:33","title":"Több furcsasága is van a Twitter ellen zajlott példátlan hackertámadásnak","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ad843e3-eee4-4dcc-894a-c6436d0a7a52","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Hasonló méretű büntetést kapott a TV2 egyik műsora is, burkolt reklámért.","shortLead":"Hasonló méretű büntetést kapott a TV2 egyik műsora is, burkolt reklámért.","id":"20200716_Tobb_mint_felmillio_forintra_buntettek_Balazsek_radiomusorat_mert_szexualis_toltetu_temakrol_beszelgettek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=6ad843e3-eee4-4dcc-894a-c6436d0a7a52&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dec2701f-53ad-432c-a388-672820850ff6","keywords":null,"link":"/kultura/20200716_Tobb_mint_felmillio_forintra_buntettek_Balazsek_radiomusorat_mert_szexualis_toltetu_temakrol_beszelgettek","timestamp":"2020. július. 16. 15:05","title":"Több mint félmillió forintra büntették Balázsék rádióműsorát, mert reggel szexuális töltetű témákról beszélgettek","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"0b74cb73-68e4-48a3-90c4-d4b95a2b58be","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A 216 centis volt NBA játékos megvárta az autóssal, amíg kiérnek a rendőrök.","shortLead":"A 216 centis volt NBA játékos megvárta az autóssal, amíg kiérnek a rendőrök.","id":"20200715_Shaquille_ONeal_jofejkedett_egy_autobalesetnel","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=0b74cb73-68e4-48a3-90c4-d4b95a2b58be&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"723169c2-513b-44ad-8539-262ddf6c6cad","keywords":null,"link":"/cegauto/20200715_Shaquille_ONeal_jofejkedett_egy_autobalesetnel","timestamp":"2020. július. 16. 08:00","title":"Shaquille O'Neal volt az első, aki megállt segíteni egy autóbalesetnél","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake felidézését. Ebből az apropóból mutatunk róla néhány érdekességet.","shortLead":"A mobilos játékok szerelmesei számára a kígyók világnapja nem jelenthet mást, mint a legendás mobilos játék, a Snake...","id":"20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=c9d4d80b-e156-40b9-9681-c4ad0dccd22b&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"440b4c47-69ce-4efa-b44f-17d63a733181","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_snake_kigyos_jatek_mobilos_jatek","timestamp":"2020. július. 16. 19:03","title":"5 tény, amit biztosan nem tudott a világ legismertebb mobilos játékáról, a Snake-ről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"75f6d058-79f3-4f4f-b71e-4297fd64148a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Ha valaki kíváncsi arra, milyen illata van az űrnek, az akár parfüm formájában is elérheti.","shortLead":"Ha valaki kíváncsi arra, milyen illata van az űrnek, az akár parfüm formájában is elérheti.","id":"20200716_eau_de_space_ur_illatu_parfum_kickstarter_rendelesek","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=75f6d058-79f3-4f4f-b71e-4297fd64148a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0ca3b7da-6146-469c-971f-ded1d0f48513","keywords":null,"link":"/tudomany/20200716_eau_de_space_ur_illatu_parfum_kickstarter_rendelesek","timestamp":"2020. július. 16. 10:33","title":"Ezrével rendelik az emberek az űr illatú parfümöt","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"03bd5ce5-44ed-4e14-b69e-d571794d8230","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A mai házimacskák elődei nem voltak annyira szoros kapcsolatban az emberrel, mint a mai háziállatok – derült ki Lengyelországban talált 4300-6200 éves macskafosszíliák vizsgálatából. Az állatok azért követték az embert, mert megérte nekik.","shortLead":"A mai házimacskák elődei nem voltak annyira szoros kapcsolatban az emberrel, mint a mai háziállatok – derült ki...","id":"20200715_macskak_elodei_kisero_haziallat_izotopvizsgalat","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=03bd5ce5-44ed-4e14-b69e-d571794d8230&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"23f63387-e921-486a-8831-c5834bbdcfef","keywords":null,"link":"/tudomany/20200715_macskak_elodei_kisero_haziallat_izotopvizsgalat","timestamp":"2020. július. 15. 21:03","title":"6200 éves macskamaradványokból kiderült: az állatok rájöttek, hogy megéri követni az embert","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"601deb64-2aa8-42fc-97d5-936480f84a7f","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Felmérés készült az I. kerületben a koronavírus-válság kezelésére bevezetett intézkedés népszerűségéről.","shortLead":"Felmérés készült az I. kerületben a koronavírus-válság kezelésére bevezetett intézkedés népszerűségéről.","id":"20200715_felmeres_alapjovedelem_fideszesek_is_tamogatjak","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=601deb64-2aa8-42fc-97d5-936480f84a7f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"86d02f40-b1d2-4986-906e-9a5e781e663c","keywords":null,"link":"/itthon/20200715_felmeres_alapjovedelem_fideszesek_is_tamogatjak","timestamp":"2020. július. 15. 16:23","title":"Még a fideszeseknek is tetszik a válságkezelő alapjövedelem","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"Demeter Szilárd az általa benyújtott, közel 25 milliárdos forrásigényű magyar könnyűzenei stratégiáról, regionális kreatívközpontokról és az általa elképzelt úgynevezett társadalmiasításról beszélt egy podcast adásban. Arra is kitért, hogy nem őszinték a fővárosi, elit közönségnek tartott könyvbemutatók, és megmagyarázta, hogy szerinte miért kockázatosabb egy szabadtéri koncert, mint egy focimeccs. ","shortLead":"Demeter Szilárd az általa benyújtott, közel 25 milliárdos forrásigényű magyar könnyűzenei stratégiáról, regionális...","id":"20200717_Demeter_Szilard_Az_is_megoldas_ha_stadionokban_rendezunk_koncerteket","image":"https://img4.hvg.hu/image.aspx?id=3b9ca6fe-45c7-4361-9ee8-77dcecb26484&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"54662931-3367-494a-bce1-a6c2fef819f4","keywords":null,"link":"/kultura/20200717_Demeter_Szilard_Az_is_megoldas_ha_stadionokban_rendezunk_koncerteket","timestamp":"2020. július. 17. 13:08","title":"Demeter Szilárd: Az is megoldás, ha stadionokban rendezünk koncerteket","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]