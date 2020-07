Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi folyóiratban megjelent elemzés szerint.","shortLead":"Az ENSZ korábbi előrejelzésénél jóval kevesebb lehet a Föld lakossága az évszázad végére a The Lancet című orvosi...","id":"20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b7a0f78c-8ec6-4185-ac25-f46da50581d6&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"03b52876-de61-4781-b943-3699e6906ed8","keywords":null,"link":"/tudomany/20200722_kutatas_nepessegszam_tetozes_a_fold_lakossaga_nepesseg_populacio","timestamp":"2020. július. 22. 11:03","title":"Egy új kutatás szerint 2064-ben fog tetőzni az emberek száma a Földön","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9529a284-294f-4b4b-91fb-d149dc7d2519","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Ötszáz forintért lehet egy napig hajókázni a Dunakanyarban.","shortLead":"Ötszáz forintért lehet egy napig hajókázni a Dunakanyarban.","id":"20200723_mav_mahart_duanakanyar","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9529a284-294f-4b4b-91fb-d149dc7d2519&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"97d9b4c9-36ef-4df9-a052-961b29190b4b","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200723_mav_mahart_duanakanyar","timestamp":"2020. július. 23. 18:10","title":"Már a MÁV-pénztárakban is lehet napijegyet venni a dunakanyari hajójáratra","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e","c_author":"HVG360","category":"360","description":"Szinte az összes jelentősebb lap beszámolt a legnagyobb magyar hírportál főszerkesztőjének eltávolításáról. Nem sok jót jósolnak a magyar sajtószabadságnak. ","shortLead":"Szinte az összes jelentősebb lap beszámolt a legnagyobb magyar hírportál főszerkesztőjének eltávolításáról. Nem sok jót...","id":"20200723_A_foszerkeszto_kirugasa_utan_ujra_a_vilagsajto_cimlapjain_az_Index_ugye","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=b366b365-c8d4-48e3-93df-76b85822539e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ea904219-0363-4b77-a8a4-c1926345a314","keywords":null,"link":"/360/20200723_A_foszerkeszto_kirugasa_utan_ujra_a_vilagsajto_cimlapjain_az_Index_ugye","timestamp":"2020. július. 23. 08:30","title":"A főszerkesztő kirúgása után újra a világ címlapjain az Index ügye","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján, mindenhol bevezetnék az útdíjrendszert Európában. ","shortLead":"Az EU német elnöksége alatt Andreas Scheuer német közlekedési miniszter végig vinné azt a tervezetet, amelynek alapján...","id":"20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d98eff33-238b-41a6-8a7a-d7de66d4c8a7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8492e498-6633-47f2-9588-43c175908188","keywords":null,"link":"/cegauto/20200724_Totalis_utdijrendszert_akar_bevezetni_Europaban_Nemetorszag","timestamp":"2020. július. 24. 10:51","title":"Totális útdíjrendszert akar bevezetni Európában Németország","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"82b94881-045d-4b59-9386-ce1a4fe37955","c_author":"MTI","category":"itthon","description":"Sajtószabadság nélkül nincs szabad választás sem - mondta Vera Jourová.","shortLead":"Sajtószabadság nélkül nincs szabad választás sem - mondta Vera Jourová.","id":"20200724_A_Bizottsag_alelnoke_ismet_megszolalt_Indexugyben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=82b94881-045d-4b59-9386-ce1a4fe37955&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11463f9b-69f2-40aa-ab30-685f43dc14fd","keywords":null,"link":"/itthon/20200724_A_Bizottsag_alelnoke_ismet_megszolalt_Indexugyben","timestamp":"2020. július. 24. 10:46","title":"Az Európai Bizottság alelnöke ismét megszólalt Index-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add","c_author":"Bozóki András","category":"360","description":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni a futballistákat más művészeti ágak képviselőivel - javasolja a kormánynak a volt kulturális miniszter a HVG-nek írt véleménycikkében. Bozóki András szerint így nemcsak a zenészek juthatnának fellépési lehetőséghez, hanem kiszolgálhatnák a kormány propagandacéljait is.","shortLead":"Mivel a sport is a kultúra része és a foci is művészet, a járványveszély alatt együtt kellene szerepeltetni...","id":"20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c804caf1-6898-45f6-9686-1a2c34839add&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"dd7c9f27-ba5f-4bb3-aaa8-18e450a67040","keywords":null,"link":"/360/20200723_Bozoki_Andras_Induljon_Maga_Zoltan_Program_a_stadionokban","timestamp":"2020. július. 24. 09:15","title":"Bozóki András: Induljon Mága Zoltán Program a stadionokban!","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"A francia Synacktive, valamint az amerikai Grimm kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a DJI drónok irányításához szükséges alkalmazás személyes információkat gyűjt a felhasználó mobiltelefonjáról.","shortLead":"A francia Synacktive, valamint az amerikai Grimm kiberbiztonsági cég szakemberei szerint a DJI drónok irányításához...","id":"20200723_dji_dron_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=763ba95b-342d-486c-85b5-12e12d09ccd7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5791d572-447c-4e4d-bae3-db103c976abc","keywords":null,"link":"/tudomany/20200723_dji_dron_alkalmazas_adatgyujtes_felhasznaloi_adatok","timestamp":"2020. július. 23. 20:03","title":"Személyes adatokat gyűjthet a DJI drónok alkalmazása a felhasználókról","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A producer szerint egyértelmű, hogy reagálniuk kell a történtekre. ","shortLead":"A producer szerint egyértelmű, hogy reagálniuk kell a történtekre. ","id":"20200722_A_Grace_klinikaba_is_beleirjak_a_koronavirust","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ccacc10-9dc2-4052-b292-c8fafea8a644&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"7d1c1e4d-d7c6-4feb-9266-82c923c3e413","keywords":null,"link":"/kultura/20200722_A_Grace_klinikaba_is_beleirjak_a_koronavirust","timestamp":"2020. július. 22. 12:00","title":"A Grace klinikába is beleírják a koronavírust","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]