A kis Lambo is irdatlanul megy nem csak az Aventador. Jól szalad a frissített Lamborghini Huracan – 344 km/h az autópályán
Mike Pompeo megtapasztalta, milyen a diplomáciai illem koronavírus-járvány idején.
Kínos, amikor a külföldi vezetők nem akarnak kezet fogni veled
Ezzel a Skodával már Ferrarikat lehet üldözni.
Eladó ez az 530 lóerős Skoda Octavia kombi
Ha túrázni vagy kempingezni indulunk, az időjárás fontos része lesz az életünknek. A Túrázók és kempingezők könyve című kiadvány többek között az időjárás felhők segítségével való beazonosításában is segít. Melyik felhő milyen időjárásra utal?
Mi történik, ha a vírust zenében modellezik? Kilenc hangot indítottak útjára, hogy zenei analógiával modellezzék a vírus terjedését. A Modern Art Orchestra vezetőjének, Fekete-Kovács Kornélnak az ötlete nyomán, és a világ számos pontján zeneszerzők közreműködésével különleges közösségi alkotási folyamat indult be. És még Kurtág Györgyöt is rávették a komponálásra. Kurtág György új zeneművel jelentkezett
A konföderáció az amerikai polgárháború alatt a rabszolgatartó déli államok szövetsége volt, sok amerikai számára ma is a rabszolgatartó korszak jelképe.
Eltávolítják a konföderációs szobrokat az amerikai kongresszus díszcsarnokából
Egy tollvonással megint megcsapolták.
A kormány ezúttal 93 milliárdot vett ki a Gazdaságvédelmi Alapból
Sajtószabadság nélkül nincs szabad választás sem – mondta Vera Jourová.
Az Európai Bizottság alelnöke ismét megszólalt Index-ügyben