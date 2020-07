Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"15e0dff3-2738-452d-a026-c0842dc70f8a","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Mindössze pár darab létezik abból a Pokémon-kártyából, amely ritkasága miatt meglepő összegért kelt el egy játékosoknak szervezett aukción.","shortLead":"Mindössze pár darab létezik abból a Pokémon-kártyából, amely ritkasága miatt meglepő összegért kelt el egy játékosoknak...","id":"20200727_pokemon_kartya_aukcio_licit_pikachu","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=15e0dff3-2738-452d-a026-c0842dc70f8a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"11fa0df0-d452-4b1c-a77f-f61b074e79fb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200727_pokemon_kartya_aukcio_licit_pikachu","timestamp":"2020. július. 27. 11:03","title":"Eladták a világ legdrágább Pokémon-kártyáját: 75 millió forintot fizettek érte","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27","c_author":"hvg.hu","category":"elet","description":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","shortLead":"Károly herceg meglehetősen viharos körülmények között értesült a kisebbik fia kapcsolatáról.\r

","id":"20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=f2d16c02-ead9-4f54-98bb-c2033aa81a27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"fc6320a6-c4ec-4288-a48b-fe5a9b2f6740","keywords":null,"link":"/elet/20200727_Szivarognak_a_szaftos_sztorik_a_Harry_hercegrol_es_Meghan_Marklerol_szolo_konyvbol","timestamp":"2020. július. 27. 09:52","title":"Szivárognak a szaftos sztorik a Harry hercegről és Meghan Markle-ról szóló könyvből","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"db7adc93-d09a-4ad9-8bbb-a33d65b05d68","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Hetekkel hamarabb szüretelik a szőlőt, a bornak pedig magasabb lesz az alkoholtartalma.","shortLead":"Hetekkel hamarabb szüretelik a szőlőt, a bornak pedig magasabb lesz az alkoholtartalma.","id":"20200727_A_boraszatot_is_nagyon_ranyomja_a_belyeget_a_klimavaltozas","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=db7adc93-d09a-4ad9-8bbb-a33d65b05d68&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"2f184f46-f492-4fd6-92c2-a5e88a7ffd73","keywords":null,"link":"/zhvg/20200727_A_boraszatot_is_nagyon_ranyomja_a_belyeget_a_klimavaltozas","timestamp":"2020. július. 27. 16:28","title":"A borászatra is rányomja a bélyegét a klímaváltozás","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"50739532-10e1-4b43-bc9e-435b9cce3d27","c_author":"HVG Extra Pszichológia","category":"elet.pszichologiamagazin","description":"Boldogabbak, erősebbek, rugalmasabbak, holott semmilyen szempontból sem egyszerűbb az életük, mint másoké.","shortLead":"Boldogabbak, erősebbek, rugalmasabbak, holott semmilyen szempontból sem egyszerűbb az életük, mint másoké.","id":"20200726_Mi_a_titkuk_az_elegedett_embereknek","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=50739532-10e1-4b43-bc9e-435b9cce3d27&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"b7967839-8a10-4721-b9a4-874e3cf4df11","keywords":null,"link":"/pszichologiamagazin/20200726_Mi_a_titkuk_az_elegedett_embereknek","timestamp":"2020. július. 26. 20:15","title":"Mi a titkuk az elégedett embereknek?","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ab9e54c-2f1e-4933-9bdc-04793c0de425","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"Adrian Sutil egy monacói utcán karambolozott.","shortLead":"Adrian Sutil egy monacói utcán karambolozott.","id":"20200727_Csunyan_osszetorte_szuperritka_McLarenjet_egy_volt_F1es_pilota","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ab9e54c-2f1e-4933-9bdc-04793c0de425&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"477e964e-dc33-4137-8cb5-3c9430aa8539","keywords":null,"link":"/cegauto/20200727_Csunyan_osszetorte_szuperritka_McLarenjet_egy_volt_F1es_pilota","timestamp":"2020. július. 27. 16:12","title":"Csúnyán összetörte szuperritka McLarenjét egy volt F1-es pilóta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4d50a48d-46ea-4cc4-abe7-fb5143f108d7","c_author":"Sztojcsev Iván","category":"kkv","description":"Napokra elérhetetlenné vált a Garmin legtöbb szolgáltatása. A navigációs eszközöket gyártó cég egy szűkszavú bocsánatkéréssel kommentált csak, de eközben zsarolásról, dollármilliós váltságdíjakról kerülnek ki állítólagos belső információk, és már az orosz titkosszolgálatot is összekapcsolták a történettel.","shortLead":"Napokra elérhetetlenné vált a Garmin legtöbb szolgáltatása. A navigációs eszközöket gyártó cég egy szűkszavú...","id":"20200727_garmin_zsarolas_fszb_hacker","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4d50a48d-46ea-4cc4-abe7-fb5143f108d7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"93a3a82d-1844-409a-a78a-a6e34a6ce79e","keywords":null,"link":"/kkv/20200727_garmin_zsarolas_fszb_hacker","timestamp":"2020. július. 27. 20:00","title":"A Gonosz Kft.-t sejtik a techvilág egyik legnagyobb zsarolása mögött ","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","shortLead":"Négy embert mentettek ki a vízimentők, a hajót is sikerült kiemelniük.","id":"20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=1b22bac6-2896-4927-a656-74af5d12cee8&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"8bd7dc84-4b26-4a3a-a935-24672b4c57e2","keywords":null,"link":"/itthon/20200726_Felborult_es_elsullyedt_egy_vitorlas_a_Balatonbob_versenyen","timestamp":"2020. július. 26. 18:15","title":"Felborult és elsüllyedt egy hajó egy balatoni vitorlásversenyen","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1","c_author":"hvg.hu","category":"kultura","description":"A zenész egy életképesnek tűnő tervvel állt elő, de nem fűz nagy reményeket a kormány fogadókészségéhez. ","shortLead":"A zenész egy életképesnek tűnő tervvel állt elő, de nem fűz nagy reményeket a kormány fogadókészségéhez. ","id":"20200727_Lovasi_Andras","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=27c7bc3a-3121-4686-9766-5babf64941f1&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3cbbb23b-54b4-4768-8536-a180adf3ca32","keywords":null,"link":"/kultura/20200727_Lovasi_Andras","timestamp":"2020. július. 27. 15:17","title":"Lovasi András kioktatta a kormányt koronavírus-ügyben","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]