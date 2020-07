Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d","c_author":"Windisch Judit","category":"itthon","description":"Egészen máshogy kezelné a kormány a koronavírus második hullámát, csakhogy ahhoz, hogy a gócpontokban hatékonyan felléphessenek a terjedése ellen, sokkal többet kell tesztelni. Még az az ötlet is felmerült, hogy tanévkezdés előtt az összes tanárt szűrjék le. Az egészségügyben viszont – az orvosi kamara szakembere szerint – nem lehet lazítani, ott ugyanolyan szigorra van szükség, mint tavasszal. ","shortLead":"Egészen máshogy kezelné a kormány a koronavírus második hullámát, csakhogy ahhoz, hogy a gócpontokban hatékonyan...","id":"20200731_koronavirus_osz_masodik_hullam_kormany_lezaras_korhaz_iskola","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=2d035464-37b6-4b93-b436-3f657b73c00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ac31d520-d21d-4533-8c14-5c216be691b9","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_koronavirus_osz_masodik_hullam_kormany_lezaras_korhaz_iskola","timestamp":"2020. július. 31. 06:30","title":"A sikeres védekezés ellenére ősszel egy csomó mindent másképp kéne csinálni","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","shortLead":"Ha alapítanak is új oldalt a távozók, a weblap címe nem ez lesz.","id":"20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=203db1cb-c493-46ad-909d-fa9bc1cc2f6c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"6bff2cf4-0100-4878-b37e-8c3b070ab450","keywords":null,"link":"/itthon/20200730_Bodolai_miatt_nem_lehetett_a_tavozoindexesekhu_domain_a_felmondott_indexeseke","timestamp":"2020. július. 30. 16:39","title":"Bodolai miatt nem lehetett a felmondott indexeseké a Távozó indexesek domain","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac","c_author":"HVG","category":"360","description":"A Central Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán helyzete kényes. Sajtóvállalkozásai bevételének csak kis része jön az államtól, de sok más érdekeltsége is van, és már saját bőrén is megtapasztalta, mire képes az Orbán-kormány, ha kiszemel magának valamit.","shortLead":"A Central Médiacsoport tulajdonosa, Varga Zoltán helyzete kényes. Sajtóvállalkozásai bevételének csak kis része jön...","id":"202031_a_central_is_eroterben","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=906f0609-a80b-4575-9b21-2b9526d25fac&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"f811778b-0237-49a7-a4f6-a88ee3d95399","keywords":null,"link":"/360/202031_a_central_is_eroterben","timestamp":"2020. július. 30. 10:00","title":"Farkast emlegetnek: az Index után újabb médiabirodalom körül ólálkodik a Fidesz","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":true,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d","c_author":"hvg.hu","category":"itthon","description":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai Unió kellős közepén, hogy nyílt színen, tokkal-vonóval egy hét alatt képes a saját magántulajdonává tenni egy országot.”","shortLead":"Orbán rendkívül tehetséges a publicista szerint, mert „úgy tudott ellenzéki létből ismét kormányra kerülni az Európai...","id":"20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=14f3cf6c-b5d4-4e06-9136-d0ca0a73e00d&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"ef48fae3-bff0-4346-bd9e-3f41d12b0b74","keywords":null,"link":"/itthon/20200731_Vancsa_Ez_nem_rendszer_hanem_Orban_eletmuve","timestamp":"2020. július. 31. 10:27","title":"Váncsa: Ez nem rendszer, hanem Orbán életműve","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"897b3c0c-856c-47cf-a10f-952acf9e15d0","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag.zhvg","description":"Az almánál, a különböző cseresznyefajtáknál és az áfonyánál már kimutatható a mérséklődő terményhozam.","shortLead":"Az almánál, a különböző cseresznyefajtáknál és az áfonyánál már kimutatható a mérséklődő terményhozam.","id":"20200729_Mar_joval_kevesebb_alma_cseresznye_es_afonya_terem_az_USAban","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=897b3c0c-856c-47cf-a10f-952acf9e15d0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"0975a0d1-aadc-4a5f-92df-56667ccebd3a","keywords":null,"link":"/zhvg/20200729_Mar_joval_kevesebb_alma_cseresznye_es_afonya_terem_az_USAban","timestamp":"2020. július. 29. 15:59","title":"Kevés a beporzó, visszaesik a termésmennyiség az Egyesült Államokban","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"ff82b04a-3180-430d-ace7-22ab2301d5cd","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A nálunk minden további nélkül zöld rendszámmal ellátható Enyaq iV hivatalos leleplezésére egy hónap múlva kerül sor.","shortLead":"A nálunk minden további nélkül zöld rendszámmal ellátható Enyaq iV hivatalos leleplezésére egy hónap múlva kerül sor.","id":"20200730_az_elso_kepek_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautojanak_belsejerol","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=ff82b04a-3180-430d-ace7-22ab2301d5cd&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"3caa9163-ac20-4bad-a180-a16ed083e78d","keywords":null,"link":"/cegauto/20200730_az_elso_kepek_a_skoda_elso_elektromos_szabadidoautojanak_belsejerol","timestamp":"2020. július. 30. 09:21","title":"Végre itt vannak a képek a Skoda első elektromos szabadidő-autójának belsejéről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"6ba6d634-4898-4102-80b4-eca33835b37e","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"A veszélyeztetettnek számító orkák vemhessége alapvetően nem szokatlan, ám Tahlequah két évvel ezelőtti súlyos gyásza miatt felhívta magára a tudósok figyelmét.","shortLead":"A veszélyeztetettnek számító orkák vemhessége alapvetően nem szokatlan, ám Tahlequah két évvel ezelőtti súlyos gyásza...","id":"20200730_kardszarnyu_delfin_orka_thalequah_vemhes","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=6ba6d634-4898-4102-80b4-eca33835b37e&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"e1cd7da1-6757-43c1-8cf2-4145999720d9","keywords":null,"link":"/tudomany/20200730_kardszarnyu_delfin_orka_thalequah_vemhes","timestamp":"2020. július. 30. 15:33","title":"Ismét vemhes a kardszárnyú delfin, amely 17 napig gyászolta halott borját","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30","c_author":"hvg.hu","category":"vilag","description":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","shortLead":"Annyira jól megy az országnak, hogy rögtön két vakcinát is ígéretesnek tartanak.","id":"20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=a504b342-ca23-4c52-a66e-d545049bae30&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"4e49a92b-870d-46dc-8ee2-c4ac7ae48742","keywords":null,"link":"/vilag/20200729_oroszorszagi_koronavirus_oltoanyag_vakcina_jarvany","timestamp":"2020. július. 29. 18:59","title":"Szeptemberre ígéri Oroszország a koronavírus-vakcinát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]