35 állam, köztük Magyarország írta alá 1975. augusztus elsején az Enyhülés korszakának egyik legfontosabb dokumentumát, a Helsinki Zárokmányt. 45 éves az Európában nem várt lavinát indító Helsinki Záróokmány

Gyerekpornográfia miatt hallgatta ki a rendőrség. Titokban készített fotókat a kabinban öltöző kislányokról egy férfi

A jövőben sokkal biztonságosabbak lehetnek az internetes vásárlások, hála a Google legújabb fejlesztésének. A keresőóriás a Chrome böngészőt frissítette, hogy a weboldalakon a jelszavak, valamint a bankkártya-adatok automatikus kitöltése is egyszerűbben és biztonságosabban történhessen meg. Jött egy hasznos funkció a Chrome böngészőbe, már ujjlenyomattal is vásárolhatunk

Azonnali hatállyal felbontotta a Színház- és Filmművészeti Egyetemmel kötött szerződését Zsámbéki Gábor, miután az egyetem kuratóriumának élére Vidnyánszky Attilát nevezték ki.

Zsámbéki Gábor 41 év után felbontotta a szerződését a Színművészetivel

Komka Péter a nógrádi napkeltéről készített látványos fotókat. Meseszerűnek tűnik a salgói vár az MTI fotósának képein

A Fishing On Orfű alapítója azt mondja, több tízmillió forintot vesztettek amiatt, hogy elmarad a fesztivál. Lovasi: Ha márciusban azt mondják, idén nincs semmi, mindenki jobban jár

Változás, válság vagy katasztrófa? Miért nem hiszünk a tudósoknak, és miért van már elegünk a témából? Pintér Dániel Gergő PR-stratéga és válságmenedzserrel, az Magyar Public Relations Szövetség Kríziskommunikációs Tagozatának elnökével beszélgettünk arról, hogyan is kellene hatékonyan beszélnünk a klímaváltozásról. Ahogy a klímaváltozásról beszélünk olyan, mintha spammelnénk

Megindult a forgalom az M7-es autópálya Nagykanizsa felé vezető oldalán a kőröshegyi völgyhídon szombat délután, ahol útlezárás volt egy kigyulladt kamion miatt

Megindult a forgalom a kőröshegyi völgyhídon