Szeretne azonnal értesülni a legfontosabb hírekről? Nem kérem Kérem

[{"available":true,"c_guid":"19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9","c_author":"MTI","category":"tudomany","description":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet. Kutyák funkcionális MRI vizsgálata során fedezték fel, hogy az intonációt alacsonyabb, az ismert szavakat magasabb szinteken érzékeli a kutyaagy, ami fontos párhuzam az ember beszédfeldolgozási mechanizmusaival.","shortLead":"Magyar kutatók kiderítették, hogy a kutyák agya az emberekéhez hasonlóan, hierarchikusan dolgozza fel a beszédet...","id":"20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=19b30f87-7217-4250-9edf-766d26e0a1b9&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"26bc0305-6163-459e-8712-1b449ccfb99a","keywords":null,"link":"/tudomany/20200805_kutyak_agya_beszed_feldolgozasa","timestamp":"2020. augusztus. 05. 09:03","title":"Magyar agykutatók rájöttek, mi zajlik a kutyák agyában, miközben beszélünk hozzájuk","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"eff3fe5c-6016-4080-804f-d1dc734f183f","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Az orosz Caviar, amely luxuskütyükké építi át a mobilokat, ismét tesz arról, hogy a drága iPhone-ok még drágábbak legyenek.","shortLead":"Az orosz Caviar, amely luxuskütyükké építi át a mobilokat, ismét tesz arról, hogy a drága iPhone-ok még drágábbak...","id":"20200804_caviar_iphone_12_pro_luxus_iphone","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=eff3fe5c-6016-4080-804f-d1dc734f183f&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c2df281a-325f-40a9-bd1e-fffdd2550210","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_caviar_iphone_12_pro_luxus_iphone","timestamp":"2020. augusztus. 04. 12:03","title":"6,8 millió forintba kerül majd a legdrágább iPhone 12 Pro","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c","c_author":"hvg.hu","category":"gazdasag","description":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak ellenére tették, hogy az Európai Bizottság még nem engedélyezte a fizetésemeléseket.","shortLead":"Béremelési javaslattal állt elő a Magyar Posta vezetése a szakszervezetek felé a hétfői tárgyaláson. Mindezt annak...","id":"20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=4ac209ae-f22e-4db7-b53d-c66ac8c0906c&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1d63380b-0ee8-451a-b6c7-f5085d12ed2d","keywords":null,"link":"/gazdasag/20200805_brusszel_engedely_postas_beremeles","timestamp":"2020. augusztus. 05. 15:40","title":"Brüsszeli engedély nélkül is tárgyalnak a postások béremeléséről","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a","c_author":"MTI / hvg.hu","category":"tudomany","description":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként ismer a világ. A héten 75 éve, hogy a Little Boy nevű bombát ledobták Hirosimára. A pusztítás hatása a mai napig érzékelhető.","shortLead":"17 ezer tonna TNT erejével rendelkezett az a robbanószerkezet, amelyet a világ első, háborúban bevetett atombombájaként...","id":"20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=3a9ae51b-8bfd-4c60-b028-3737d7582b4a&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"5cb3e5fb-6f71-48f5-963a-8eb1da9b5e28","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_hirosima_atombomba_gombafelho_little_boy","timestamp":"2020. augusztus. 04. 13:03","title":"Hirosimában azt hitték, vége a világnak – 75 éve dobták le az első atombombát","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff","c_author":"Kovács Panka","category":"itthon","description":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh Csaba, Göd polgármestere Momentum–Fidesz-koalícióra tett javaslatot, amikor arról beszélt, hogy le akarja váltani az alpolgármestereit és egy fideszes alpolgármestert is javasolt helyettük. A Momentum erre előállt egy saját felvétellel, azt állítva, a DK felvételét manipulálták. Rónai szerint lehet, hogy megvágták az ismeretlen forrásból kapott felvételüket, de ez még nem hírhamisítás.","shortLead":"A DK EP-képviselője, Rónai Sándor nyilvánosságra hozott egy hangfelvételt, amin a DK interpretációja szerint Balogh...","id":"20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=d78d8ea1-c83f-4a38-8439-bd8bab34e9ff&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"1f4e2cbb-3b49-4d32-9995-a4321573adfa","keywords":null,"link":"/itthon/20200805_Ronai_Sandor_dk_momentum_god_balogh_csaba_hangfelvetel","timestamp":"2020. augusztus. 05. 19:33","title":"Rónai Sándor: Nem az a lényeg, manipulálták-e a gödi felvételt, hanem az, amit hallunk rajta","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0","c_author":"hvg.hu","category":"cegauto","description":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","shortLead":"A BMW X7-nél is nagyobb újdonságban elöl négy-, hátul pedig három kijelző található. ","id":"20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=9f56bda8-5bfd-4f93-85d8-13d1f1083db0&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"c87689d9-a2c2-42f1-b689-5a8cab0af38f","keywords":null,"link":"/cegauto/20200805_ime_kina_hatalmas_elektromos_divatterepjaroja_hongqi_ehs9","timestamp":"2020. augusztus. 05. 07:59","title":"Íme Kína hatalmas elektromos divatterepjárója","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7","c_author":"hvg.hu","category":"sport","description":"Ugyanolyan elbírálás alá eshet a szándékos köhögés, mint a szidalmazás vagy a sértő gesztusok.

","shortLead":"Ugyanolyan elbírálás alá eshet a szándékos köhögés, mint a szidalmazás vagy a sértő gesztusok.

","id":"20200804_koronavirus_jarvany_foci_szandekos_kohoges_ifab","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=33276cc1-dd72-42e8-8a57-49fcd40cedf7&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"565815e7-8fd6-4d7d-a1c5-9372b29c1842","keywords":null,"link":"/sport/20200804_koronavirus_jarvany_foci_szandekos_kohoges_ifab","timestamp":"2020. augusztus. 04. 14:12","title":"Piros lap járhat a focistáknak, ha szándékosan leköhögik az ellenfelet","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null},{"available":true,"c_guid":"c6a67e16-2479-4890-b6b1-c747c2451733","c_author":"hvg.hu","category":"tudomany","description":"Saját márkás eszközzé fejlesztette volna a Google a Pure Digital cég videokameráját, különös tekintettel a YouTube akkoriban induló karrierjére.","shortLead":"Saját márkás eszközzé fejlesztette volna a Google a Pure Digital cég videokameráját, különös tekintettel a YouTube...","id":"20200804_google_flip_video_es_pure_digital_felvasarlasi_tervek_youtube","image":"https://img1.hvg.hu/image.aspx?id=c6a67e16-2479-4890-b6b1-c747c2451733&view=ffdb5e3a-e632-4abc-b367-3d9b3bb5573b","index":0,"item":"bf382549-822d-4334-8a23-4415e79144cb","keywords":null,"link":"/tudomany/20200804_google_flip_video_es_pure_digital_felvasarlasi_tervek_youtube","timestamp":"2020. augusztus. 04. 10:03","title":"2011 óta most derült rá fény: ilyen kamerája lett volna a Google-nek, ha nem szól közbe a YouTube","trackingCode":"RELATED","c_isbrandchannel":false,"c_isbrandcontent":false,"c_isbrandstory":false,"c_isbrandcontentorbrandstory":false,"c_isbranded":false,"c_ishvg360article":false,"c_partnername":null,"c_partnerlogo":"00000000-0000-0000-0000-000000000000","c_partnertag":null}]